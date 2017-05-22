Близок Вилде, да не укусишь. «Сибиряк» пропустил всего два, но проиграл

Затянувшаяся серия. Как «Сибиряк» сделал первый шаг к финалу Победителя первого матча полуфинальной серии между «Сибиряком» и «Динамо» определила затяжная серия пенальти. Удача улыбнулась Новосибирску.

Удачные полуфиналы

1-1 в серии «Газпром-Югра» – «Сибиряк», 1-1 в серии «Динамо» – «Сибиряк»: полуфиналы плей-офф чемпионата России по мини-футболу получались на славу. Третьи матчи не могли определить финалистов, но становились важнейшими моментами, ведь проигравшие больше не имели права на ошибку. Не было сомнений, что и в этих конкретных противостояниях все соперники постараются этих самых ошибок не допускать.

Фернандиньо вновь оказался вне заявки на матч, так что трио легионеров «Динамо» осталось тем же, что и в победном гостевом матче бело-голубых. На месте был и Георгий Замтарадзе, а вот тренерский штаб «Сибиряка» опять доверил место в «рамке» Николаю Балашову. Опять – в том смысле, что в первом успешном матче он вышел лишь на серию пенальти, а во втором хоть и появился в основе, но был заменён в перерыве после трёх пропущенных мячей.

Мини-футбол. Суперлига, плей-офф 1/2 финала, третий матч

22 мая, Щёлково



«Динамо» (Московская область) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 2:1 (1:0)

Голы: Вилде, Ари – Иванов Счёт в серии – 2:1

Кто, как не Вилде

Первый гол в матче являлся важнейшим фактором: он совершенно определённо давал преимущество той команде, которая откроет счёт. Начало встречи обещало быть закрытым, но «Сибиряк», как оказалось, не думал отсиживаться в обороне и чего-то ждать. Гости в первые минуты выглядели активнее и доставили Замтарадзе немало хлопот.

Тот самый первый гол был забит на 11-й минуте. Он же, забегая вперёд, окажется единственным в первом тайме, хотя опасные моменты у ворот обеих команд возникнут не однажды. Результативную атаку начал Вилде: он спокойно отыгрался в центре, потом спрятался на левом фланге, прокрался по нему, получил выверенный пас от Бадретдинова и хладнокровно пробил мимо Балашова – 1:0. Счёт этот, как уже отмечалось выше, до перерыва так и остался неизменным.

Угловой — как пенальти

В самом начале 28-й минуты хозяева забили — с углового, что в матчах текущего плей-офф делали неоднократно. Опять была резкая передача Робиньо на, как сказали бы в хоккее, ближний пятачок, туда ворвался Ари и в касание перевёл мяч в дальний угол – 2:0. И почти сразу гости грубо ошиблись в обороне, мяч достался Вилде, и тот, убрав на замахе защитника и вратаря, просто не попал в створ. Однако момент новосибирцев был ещё круче: классный розыгрыш завершился выводом Сими Сайотти на пустые ворота, но Бурков в отчаянном прыжке успел преградить мячу путь в сетку.

Быстрый ответ был бы для «Сибиряка» весьма кстати, хотя и два мяча отставания ничего не значили: буквально тремя часами ранее «Газпром-Югра» по ходу второго тайма уступал «Дине» – 1:4, но смог свести основное время к ничьей и проиграл лишь в дополнительное. Гости продолжали старательно созидать, но бело-голубые очень плотно играли в обороне и практически не позволяли тревожить Замтарадзе. Лишь на 38-й минуте Волынюк оказался в одиночестве прямо перед вратарём, но переиграть Георгия не смог.

Не сухая… «Динамо» уверенно сравняло счёт в серии Подмосковное «Динамо» взяло уверенный реванш у «Сибиряка» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги. Хет-трик оформил Вилде.

2:1 в матче и в серии

Хозяева терпеливо караулили возможности для контратак — и делали это успешно: Сучилин и дважды Шакиров упустили очень хорошие шансы для взятия ворот Балашова. За семь минут до окончания второго тайма счёт был всё тем же – 2:0, а вот по фолам было равенство – 3-3. При этом динамовцы упустили ещё пару потенциально голевых моментов, тогда как у новосибирцев в атаке не получалось ничего.

В такой ситуации появление вратаря-гонялы не заставило себя ждать: на 45-й минуте специальную майку надел Волынюк. Пять минут «Динамо» успешно и даже местами непринужденно защищалось, но ровно за минуту до окончания основного времени матча Сергей Иванов точно пробил в правую от себя девятку – 1:2. Больше, впрочем, у «Сибиряка» не получилось ничего: бело-голубые удержали победу и повели в серии. Завтра могут определиться оба финалиста сезона-2016/17, для этого «Дине» и «Динамо» нужно просто победить.