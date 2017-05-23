«Броненосец» на экваторе. Итоги чемпионата мира в классе ТР52

По итогам чемпионата мира в классе ТР52 российская яхта «Броненосец» оказалась в топ-10, но показанным результатом команда недовольна.

20 мая на тосканском побережье в Скарлино завершился чемпионат мира и одновременно третий этап 52 Super Series. В соревновании Россию представляла команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team, которая в итоге заняла девятое место в общем зачёте.

Чемпионат мира в классе ТР52 собрал в Скарлино десять экипажей из семи стран. Фаворитами справедливо считалась американская Quantum Racing – пятикратный чемпион мира. Эта же команда была первой в прошлогоднем чемпионате в Испании. Кроме этого, на золото претендовали лидер общего зачёта нынешнего сезона 52 Super Series и действующие вице-чемпионы мира итальянская Azzurra. Третьей в прошлогоднем чемпионате финишировала турецкая Provezza, которая и в нынешнем сезоне уже успела завоевать бронзу в Майами. Уверенно шла в течение сезона и немецкая Platoon, стабильность которой позволяла поместить её в один ряд с ветеранами класса.

Фото: яхт-клуб Санкт-Петербурга

На протяжении практически всего чемпионата акватория соревнований находилась в плену лёгких нестабильных ветров. Старт первой же гонки 16 мая был отменён из-за значительного изменения направления ветра. Лишь в заключительный день гонок ветер окреп до 15-17 узлов, но сохранил нестабильный характер, вследствие чего 20 мая состоялась только одна из двух запланированных гонок.

Фото: яхт-клуб Санкт-Петербурга

Уже на старте соревнований стало понятно, что для команды яхт-клуба Санкт-Петербурга предстоящие пять дней будут непростыми. Команда открыла зачёт с позиций вне первой пятёрки. Выравнять результаты удалось ближе к экватору соревнований, когда «Броненосец» последовательно записал в актив несколько приходов в пятёрке, в том числе и в прибрежной гонке, которая состоялась 18 мая.

«Пока и стратегические решения, и тактические моменты не удаются нам, — комментировал выступление команды стратег Микеле Ивальди, — далеко не все старты оказываются удачными».

Фото: яхт-клуб Санкт-Петербурга

Балансируя между седьмой и девятой строчками, «Броненосец» буквально до заключительных гонок сохранял шансы войти в пятёрку зачёта, настолько шаткими были позиции команд в турнирной таблице. Но нестабильный ветер заключительного дня гонок, который сделал невозможным проведение двух стартов, лишил команду всякой надежды на исправление результата.

Фото: яхт-клуб Санкт-Петербурга

«С завершением чемпионата мира позади осталась половина сезона серии – три этапа из шести уже состоялись, — прокомментировал результаты шкипер команды Владимир Любомиров. — К сожалению, текущие результаты нашей команды оказались ниже запланированных. В частности, перед стартом в Скарлино мы приняли ряд неверных технических решений в плане подготовки парусного гардероба лодки. Как следствие — были не готовы к столь лёгким и нестабильным ветрам. Далее, конечно, свою роль сыграл и человеческий фактор. Поэтому перед стартом следующего этапа на Сардинии в команде будут приняты и кадровые решения».

В общем зачёте 52 Super Series сезона 2017 команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team сохраняет шестую строчку.