Манагарова: пока даже не поняла, что мы уже два трофея взяли

Как провалиться и выиграть всё, как с паспортом РФ остаться иностранкой, как смотреть за сборной по ТВ – в беседе с Юлией Манагаровой.

Чемпионат России по гандболу среди женских команд предсказуемо завершился победой «Ростова-Дон». Капитан команды Юлия Манагарова подняла над головой уже третий трофей в нынешнем сезоне (Суперкубок, Кубок ЕГФ, чемпионат России), а затем рассказала «Чемпионату», когда было больше эмоций – после победы в Кубке ЕГФ или в чемпионате, как восприняла то, что с российским паспортом оказалась иностранкой, и готова ли играть за сборную России и работать с Евгением Трефиловым.

«Настраивались на бой, а его не было»

— Можно ли считать нынешний сезон, который завершится «Финалом четырёх» Кубка России, пока лучшим в вашей карьере?

— Знаете, наверное, любому спортсмену постоянно хочется чего-то большего. Я довольна тем, как складывался сезон, несмотря на то что не всё получалось и получилось. В любом случае от каждого сезона получаешь колоссальный опыт, учишься чему-то новому. А что касается уровня собственной игры, нет предела совершенству, как говорится.

— Какой опыт вам дал этот сезон?

— Мы же начинали в Европе в Лиге чемпионов и там опять допустили те же ошибки, которые допустили в прошлом сезоне. Я имею в виду матчи с «Бухарестом», которые у нас вообще не получились. Вообще, наше выступление в главном клубном турнире Европы можно считать провалом. Достаточно было одну игру у датского «Мидтьюлланда» выиграть, чтобы дальше пройти. А мы не смогли. Этот опыт теперь сидит в каждом из нас, и те ошибки постараемся больше не повторить. Это из области психологии – будем уделять этому повышенное внимание.

— Как всей команде и вам лично удалось весь сезон провести на высочайшем уровне в плане физики?

— Наверное, всего понемногу – и профессионализм игроков, и работа тренеров по физподготовке.

— С приходом в команду Франка Куна (физиотерапевт. – Прим. «Чемпионата») многое ли изменилось?

— Главное изменение – он нас слушал, слышал и советовался. Игроки доверяли тренерам, а они – нам. Иногда организм отказывал после напряжённой работы, даже по лестнице спуститься/подняться было тяжело, но все терпели, потому что понимали – это необходимо. Хотя порой хотелось попросить лишний выходной. Были моменты, когда мы, например, очень много бегали. Неделю могли только бегать, и тогда просили его – давай что угодно на следующий день, только не бег. Но, видите, результаты работы налицо.

Двадцать шесть подряд. «Ростов-Дон» выиграл гандбольное золото «Ростов-Дон» повторил достижение волейбольного «Зенита», выиграв все матчи чемпионата России, и завоевал золотые медали.

— Показалось, что у команды после победы в финале чемпионата России не было тех эмоций, как после выигрыша Кубка ЕГФ.

— Это правда. Думаю, главная причина в том, что после яркой игры и настоящей битвы в финале Кубка ЕГФ от нас уже ожидали выигрыша золотых медалей в чемпионате. Это не давило, но создавалось ощущение, что ты просто выполнил свою работу. Эмоции были на площадке и там и остались. Сейчас даже не совсем осознаю, что уже выиграли три трофея – нет сил радоваться.

— Может быть, сказалось то, что второй матч финала прошёл без борьбы?

— И это, конечно, тоже. Такого никто не ожидал, особенно после первой игры в Тольятти, когда была очень упорная борьба, и мы в итоге смогли переломить ход матч ближе к концу второго тайма. Честно скажу, мы настраивались в домашнем поединке на тяжелейшую игру. Не знаю, в чём причина – может быть, они перенервничали, но игра у «Лады» совершенно не пошла.

Когда я росла на Украине, играла в детских и юношеских командах, тренеры культурными манерами не выделялись – могли и по заднице ударить, и за ухо дёрнуть, и нецензурно обругать, и накричать.

«На Петрову можно только равняться»

— Но это и заслуга игроков «Ростова-Дон», которые заставили соперника торопиться и ошибаться.

— Конечно! Нельзя не отметить отличную игру наших вратарей и обороны. Майя Петрова и Лена Сливинская в центре просто стенку поставили, и попытки игроков «Лады» бросать выше блока приводили либо к промахам, либо к тому, что мяч летел в голкипера. Думаю, своей игрой мы заслужили эту победу.

— Вы отметили Майю Петрову. В команде не удивляются тому, как она проводит концовку сезона?

— Игроки «Ростова-Дон» берут с неё пример. Я не помню ни одного случая, когда Майя пропустила тренировку или попросила тренера дать ей дополнительный отдых. Несмотря на свой возраст, она работает наравне со всеми. Это профессионализм высочайшего уровня, на таких спортсменов нужно равняться.

— В Ростов из Краснодара вернулась Марина Судакова, которая выступает на той же позиции, что и вы (правая крайняя. – Прим. «Чемпионата»). Это усиление для команды?

— Однозначно! Марина – очень техничная и прекрасно понимает игру. Я рада, что у меня появилась такая конкурентка за место в составе. Мы уже играли вместе, отлично ладили, и никаких проблем не было. Для нас она словно и не уходила из команды. К Лиге чемпионов это очень хорошее приобретение.

Петрова: победу в Кубке ЕГФ не отмечали. У нас ещё два финала О победе в еврокубке, о жёсткости женского гандбола, о сборной и продолжении карьеры – в интервью с олимпийской чемпионкой Майей Петровой.

— Будут и другие?

— На эти вопросы лучше ответит руководство. Наше дело – играть.

«Я получила российский паспорт и вновь стала иностранкой»

— В концовке сезона вы с подачи Евгения Трефилова неожиданно вновь стали иностранкой, и тренерскому штабу пришлось непросто. Как вы восприняли эту ситуацию?

— С непониманием – почему именно сейчас? Мы же все идём к одной цели, я однозначно выразила желание играть в сборной России. Три года я провела в России в статусе легионера, а затем были приложены очень большие усилия, чтобы мне побыстрее выдали российский паспорт. Я же русская, хоть и родилась на Украине, у меня родители русские, и новый сезон я начала в качестве российского игрока. Никаких нарушений ни с моей стороны, ни со стороны клуба не было – специальная комиссия по допуску к чемпионату изучила все документы и вынесла своё решение. А затем в регламент были внесены изменения.

Разгром в игре, поражение в кабинете. «Кубань» – без золота Команда Евгения Трефилова потеряла шансы побороться за золото чемпионата России. Шансы эти «Кубань» искала в регламенте, но не получилось.

— Почему никто из руководителей и тренеров других клубов не протестовал раньше?

— Не могу сказать. Возможно, просто не знали. А Трефилову, наверное, кто-то подсказал перед нашей полуфинальной серией с «Кубанью». Знаете, на войне все средства хороши. Почему бы не попробовать и такое, если есть хоть малейший шанс на успех – с этой точки зрения я Евгения Васильевича понимаю. Уверена, если бы руководство ФГР указало руководству нашего клуба на эту ситуацию раньше, до скандала дело бы не дошло. Но чисто по-человечески по отношению к «Ростову-Дон» это неправильно: клуб же всегда жертвует своими интересами ради интересов сборной, всегда отпускает игроков, даже когда те не совсем здоровы, и тут следует такой удар.

«Хочу поработать с Трефиловым, но нервы портить друг другу не будем»

— После этой ситуации желания работать с Трефиловым в сборной у вас не убавилось?

— Напротив, ещё больше захотелось попасть в команду, узнать его как человека и тренера. Даже какой-то азарт появился.

— Нет опасений, что методы работы Евгения Васильевича окажутся для вас несколько резкими?

— Я много наслышана о его методах, но меня это не пугает. Когда я росла на Украине, играла в детских и юношеских командах, тренеры культурными манерами не выделялись – могли и по заднице ударить, и за ухо дёрнуть, и нецензурно обругать, и накричать. В общем, я ко всему привыкла. Но если мне что-то не понравится, то вряд ли мы будем портить друг другу нервы.

— Подойдёте к Трефилову и скажете всё, что думаете?

— Наверное, у каждого человека есть какой-то предел терпения, и я не исключение. Но мне кажется, что мы найдём общий язык – мы профессионалы, у которых одна цель. Я очень хочу сыграть на Олимпиаде и получить шанс побороться за олимпийскую медаль. В любом случае Евгений Васильевич – очень сильный специалист. Какие вопросы могут быть в этом плане к человеку, который привёл свою команду к золоту?! Повторю: мне было бы очень интересно с ним поработать.

— Главный тренер сборной не раз говорил, что вы – лучший крайний игрок в России.

— Ну, он говорил так, потому что не работал со мной. А когда начнёт работать, его мнение, уверена, изменится (смеётся).

— Сильно переживали, что Украина не пошла навстречу и не разрешила вам сыграть за сборную России в Рио-де-Жанейро?

— До сих пор переживаю, а тогда состояние было вообще неконтролируемым. Я так хотела играть, помогать девчонкам и понимала, что была бы не лишней в команде. Мой карантин заканчивается 19 июня, и я надеюсь, что в следующем сезоне получу вызов в сборную России, которой я желаю удачи в стыковых матчах чемпионата мира с Польшей. А пока все мысли о том, чтобы ударно провести «Финал четырёх» Кубка России, завоевать ещё один трофей и уйти в отпуск.