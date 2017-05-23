Дин-Дин… Дон. В финале Суперлиги сыграют «Динамо» и «Дина»

В четвёртой игре «Динамо» и «Сибиряка» борьбы не получилось. Гости быстро «заглотили» четыре гола, и остаток матча стал формальностью.

В ожидании второго финалиста

«Дина» – в финале. Эта информация была открытой для игроков «Динамо» и «Сибиряка», ещё только готовившихся к четвёртой встрече своей полуфинальной серии. «Газпром-Югра» сотворил очередной подвиг, правда, «посмертно»: подопечные Кака весь матч провели в шесть полевых и на последней минуте вели 2:1, но пропустили, а на дополнительное время у них уже не осталось сил – 2:4.

Футболисты «Дины» почти наверняка готовы были следить за ходом игры «Динамо» и «Сибиряка», ведь уже сегодня мог определиться их соперник по финалу. Это случилось бы в случае победы динамовцев, тогда как успех клуба из Новосибирска откладывал разборку до 26 мая. Матч обещал быть нервным и закрытым, с малым количеством голов, по крайней мере в его первой половине. На деле же получилось иначе.

Близок Вилде, да не укусишь. «Сибиряк» пропустил всего два, но проиграл Упорный и напряжённый третий матч полуфинальной серии принёс «Динамо» минимальную победу над «Сибиряком» – 2:1. Вилде опять забил.

Угловой как приговор

10-я минута, угловой. Сколько же корнеров бело-голубые превратили в голы за девять матчей нынешнего плей-офф — и всё равно соперник каждый раз не готов к очередному розыгрышу. Во вчерашнем матче Робиньо отдал Ари на ближнюю штангу, и тот забил низом. На этот раз исполнители были те же, а вот движение и завершение другое: Ари выскочил из-за спины защитника в центр и головой переправил мяч в сетку – 1:0.

Мало вам этого? Пожалуйста, 11-я минута. Угловой с другой стороны: Нандо получает мяч в восьми метрах от ворот, имеет время для пары касаний, а потом низом бьёт и попадает в «домик» Балашову – 2:0. И тренерский перерыв Куксевича использован ещё до середины первого тайма.

Мини-футбол. Суперлига, плей-офф

1/2 финала, четвёртый матч

23 мая, Щёлково



«Динамо» (Московская область) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 7:3 (4:1)

Голы: Ари-3, Нандо, Вилде, Сучилин, Бадретдинов – Жоан-2, Кудзиев

Счёт в серии – 3:1

Гоняла для первого тайма

Любопытно, что в этой серии «Сибиряк» во всех трёх матчах уступал со счётом 0:2, но только в первой игре новосибирцы смогли забить ответный гол до перерыва. И именно первый матч «Сибиряк» выиграл, так что статистика недвусмысленно намекала гостям на необходимость забить в первом тайме. Вместо этого команда Куксевича пропустила ещё: на 13-й минуте Вилде в силовом проходе покрошил в куски оборону «Сибиряка» и в завершение прошил Балашова – 3:0.

Но и это было ещё не всё. Высокий прессинг «Динамо» заставил Главатских ошибиться и выкатить мяч под удар Ари. Бразилец легко оформил дубль, а в матче к этому моменту было не сыграно и 15 минут – 4:0. Куксевичу потребовалось совсем немного времени, чтобы решиться на выход вратаря-гонялы, — так «Сибиряк» и играл до конца тайма. Моментов новосибирцам создать не удалось, но гол они забили: Жоан простреливал вдоль ворот, Замтарадзе вроде бы всё прочитал, но мяч от его рук оказался в сетке – 4:1.

Конец интриги

Естественно, второй тайм «Сибиряк» начал в пять полевых и целых пять минут пытался забить второй гол. На шестой минуте хозяева подловили новосибирцев на ошибке, Нандо не стал пожарить и бить с центра, а грамотной передачей вывел Ари на пустые ворота – 5:1.

Наверное, теперь точно всё было кончено. Да, 20 минут – это время, которого вполне достаточно для того, чтобы с использованием вратаря-гонялы забить четыре гола. Да, в мини-футболе это более чем реально, но судя по тому, что «Сибиряк» уже провёл 12 минут в большинстве и не создал ни единого действительно опасного момента, шансов на подобные расклады сегодня не было.

Голевая формальность

В итоге на 35-й минуте Сучилин поразил пустые ворота гостей и сделал счёт разгромным – 6:1. Куксевич, впрочем, продолжал использовать пятого полевого, терять-то ему было вообще нечего, а заодно можно было постараться наиграть большинство для серии за бронзу. На 39-й минуте это удалось: после неплохого розыгрыша Жоан пробил в девятку – 2:6, а незадолго до этого Замтарадзе, получивший повреждение, уступил место в воротах Густаво.

Ещё раз классный розыгрыш большинства случился на 44-й минуте, а на его острие оказался Кудзиев, уверенно разобравшийся с Густаво один в один – 3:6. На этом, собственно, всё и закончилось: больше у «Сибиряка» ничего не получилось, а на предпоследней минуте Бадретдинов ещё раз закатил мяч в пустые ворота новосибирцев – 7:3.

В финале «Динамо» сыграет с «Диной». Первый матч серии состоится 30 мая, хозяевами будут футболисты «императорского» клуба.