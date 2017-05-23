Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мини-футбол, чемпионат России. «Динамо» победило «Сибиряк» и вышло в финал
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Иванов

Дин-Дин… Дон. В финале Суперлиги сыграют «Динамо» и «Дина»

В четвёртой игре «Динамо» и «Сибиряка» борьбы не получилось. Гости быстро «заглотили» четыре гола, и остаток матча стал формальностью.
23 мая 2017, вторник. 22:45. Другие

В ожидании второго финалиста

«Дина» – в финале. Эта информация была открытой для игроков «Динамо» и «Сибиряка», ещё только готовившихся к четвёртой встрече своей полуфинальной серии. «Газпром-Югра» сотворил очередной подвиг, правда, «посмертно»: подопечные Кака весь матч провели в шесть полевых и на последней минуте вели 2:1, но пропустили, а на дополнительное время у них уже не осталось сил – 2:4.

Футболисты «Дины» почти наверняка готовы были следить за ходом игры «Динамо» и «Сибиряка», ведь уже сегодня мог определиться их соперник по финалу. Это случилось бы в случае победы динамовцев, тогда как успех клуба из Новосибирска откладывал разборку до 26 мая. Матч обещал быть нервным и закрытым, с малым количеством голов, по крайней мере в его первой половине. На деле же получилось иначе.

Близок Вилде, да не укусишь. «Сибиряк» пропустил всего два, но проиграл
Упорный и напряжённый третий матч полуфинальной серии принёс «Динамо» минимальную победу над «Сибиряком» – 2:1. Вилде опять забил.

Угловой как приговор

10-я минута, угловой. Сколько же корнеров бело-голубые превратили в голы за девять матчей нынешнего плей-офф — и всё равно соперник каждый раз не готов к очередному розыгрышу. Во вчерашнем матче Робиньо отдал Ари на ближнюю штангу, и тот забил низом. На этот раз исполнители были те же, а вот движение и завершение другое: Ари выскочил из-за спины защитника в центр и головой переправил мяч в сетку – 1:0.

Мало вам этого? Пожалуйста, 11-я минута. Угловой с другой стороны: Нандо получает мяч в восьми метрах от ворот, имеет время для пары касаний, а потом низом бьёт и попадает в «домик» Балашову – 2:0. И тренерский перерыв Куксевича использован ещё до середины первого тайма.

Мини-футбол. Суперлига, плей-офф
1/2 финала, четвёртый матч
23 мая, Щёлково

«Динамо» (Московская область) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 7:3 (4:1)
Голы: Ари-3, Нандо, Вилде, Сучилин, Бадретдинов – Жоан-2, Кудзиев
Счёт в серии – 3:1

Гоняла для первого тайма

Любопытно, что в этой серии «Сибиряк» во всех трёх матчах уступал со счётом 0:2, но только в первой игре новосибирцы смогли забить ответный гол до перерыва. И именно первый матч «Сибиряк» выиграл, так что статистика недвусмысленно намекала гостям на необходимость забить в первом тайме. Вместо этого команда Куксевича пропустила ещё: на 13-й минуте Вилде в силовом проходе покрошил в куски оборону «Сибиряка» и в завершение прошил Балашова – 3:0.

Но и это было ещё не всё. Высокий прессинг «Динамо» заставил Главатских ошибиться и выкатить мяч под удар Ари. Бразилец легко оформил дубль, а в матче к этому моменту было не сыграно и 15 минут – 4:0. Куксевичу потребовалось совсем немного времени, чтобы решиться на выход вратаря-гонялы, — так «Сибиряк» и играл до конца тайма. Моментов новосибирцам создать не удалось, но гол они забили: Жоан простреливал вдоль ворот, Замтарадзе вроде бы всё прочитал, но мяч от его рук оказался в сетке – 4:1.

Конец интриги

Естественно, второй тайм «Сибиряк» начал в пять полевых и целых пять минут пытался забить второй гол. На шестой минуте хозяева подловили новосибирцев на ошибке, Нандо не стал пожарить и бить с центра, а грамотной передачей вывел Ари на пустые ворота – 5:1.

Наверное, теперь точно всё было кончено. Да, 20 минут – это время, которого вполне достаточно для того, чтобы с использованием вратаря-гонялы забить четыре гола. Да, в мини-футболе это более чем реально, но судя по тому, что «Сибиряк» уже провёл 12 минут в большинстве и не создал ни единого действительно опасного момента, шансов на подобные расклады сегодня не было.

Голевая формальность

В итоге на 35-й минуте Сучилин поразил пустые ворота гостей и сделал счёт разгромным – 6:1. Куксевич, впрочем, продолжал использовать пятого полевого, терять-то ему было вообще нечего, а заодно можно было постараться наиграть большинство для серии за бронзу. На 39-й минуте это удалось: после неплохого розыгрыша Жоан пробил в девятку – 2:6, а незадолго до этого Замтарадзе, получивший повреждение, уступил место в воротах Густаво.

Ещё раз классный розыгрыш большинства случился на 44-й минуте, а на его острие оказался Кудзиев, уверенно разобравшийся с Густаво один в один – 3:6. На этом, собственно, всё и закончилось: больше у «Сибиряка» ничего не получилось, а на предпоследней минуте Бадретдинов ещё раз закатил мяч в пустые ворота новосибирцев – 7:3.

В финале «Динамо» сыграет с «Диной». Первый матч серии состоится 30 мая, хозяевами будут футболисты «императорского» клуба.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
МФК Динамо МФК Сибиряк
Новости. Другие
24 мая 2017, среда
01:10 В 2016 году продажи мельдония в России увеличились в 2,5 раза
00:50 Путин: легко запутаться: у нас какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП…
00:47 Лисин: в России продают спортпит с допингом, это уровень Следственного комитета
23 мая 2017, вторник
23:55 В Москве прошло второе судебное заседание по иску ФХМР к блогеру
22:27 «Динамо» победило «Сибиряк» и сыграет с «Диной» в финале ЧР по мини-футболу
22:08 «Чеховские медведи» повторно победили «Университет Лесгафта-Нева» в финале ЧР
21:02 Дюмулин: я остановился на 16-м этапе «Джиро» из-за проблем с желудком
20:42 Путин: с институтом информаторов связаны трагические страницы истории России
19:35 Путин: российский спорт должен быть чистым от допинга, это задача номер один
19:17 Нибали выиграл 16-й этап «Джиро д'Италия», Закарин — пятый
19:10 «Дина» победила «Газпром-Югра» и стала первым финалистом ЧР по мини-футболу
18:28 Смирнов: некоторые СМИ делают из дисквалифицированных спортсменов героев
18:15 Смирнов: сотрудники ВАДА прибудут в Москву для поддержки восстановления РУСАДА
17:22 Путин: итоги минувшего зимнего сезона могли быть, мягко говоря, лучше
17:16 Азербайджан рассматривает возможность проведения Олимпиады-2028
16:15 27-28 мая в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок европейских чемпионов по регби-7
16:11 Колобков: ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты МПК
15:08 НОАК опубликовала Национальный план борьбы с допингом в российском спорте
14:28 Карелин: в региональном обществе не формируют положительный имидж борца
14:12 Манагарова: вряд ли мы с Трефиловым будем портить друг другу нервы
14:08 16-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия» начнётся с минуты молчания
13:51 Девятьяров ведёт переговоры о работе с женской сборной России по биатлону
12:54 Правительство РФ выделит 827 млн рублей на инфраструктуру Универсиады-2019
12:53 Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с ЖГК «Ростов-Дон»
12:44 Шишкарёв и Трефилов награждены орденом Дружбы за победу гандболисток на ОИ
12:00 Вяльбе: слова Нортуга о желании выступать за Россию — его фирменная шутка
11:47 Меньшов: Закарин способен войти в тройку лучших по итогам «Джиро д'Италия»
11:22 Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результат
10:37 Вяльбе: если Устюгов скажет, что пробежит все гонки на ОИ-2018, так и будет
09:38 Голинтовский: критерии, поставленные МПК перед ПКР, являются трудновыполнимыми
09:30 Бутырская в третий раз стала мамой
09:24 Bronenosec Sailing Team заняла девятое место на ЧМ в классе яхт TP52
09:07 Бузыканова стала пятой на турнире по конкуру в Мадриде
05:20 Путин провёдет в Краснодаре совет по развитию спорта и встретится с Инфантино
00:26 Акопян: «Лада» сыграла с «Ростовом-Дон» безвольно, бездарно
22 мая 2017, понедельник
23:41 Бужан: может показаться, что «Ростов-Дон» выиграл ЧР легко, но это не так
23:28 Гонщик «Астаны» Кангерт досрочно завершил сезон из-за травмы
22:57 «Динамо» вышло вперёд в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Сибиряком»
22:34 Вяльбе: CAS сообщит решение по отстранённым российским лыжникам до 26 мая
21:42 Мутко: выполнив два критерия, сможем реально повлиять на МПК
21:20 «Чеховские медведи» вышли вперёд в финальной серии мужского ЧР по гандболу
21:12 «Кубань» завоевала 3-е место в женском чемпионате России по гандболу—2016/17
20:46 «Динамо-Виктор» обыграло СКИФ в первом матче за третье место в ЧР по гандболу
20:41 «Ростов-Дон» — чемпион России по гандболу среди женских команд сезона-2016/17
20:07 Сазанов выиграл международную велогонку по очкам на треке в Туле
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017