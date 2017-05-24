Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Михаил Девятьяров
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Разбегутся? Зачем биатлонистам лыжный тренер

Можно сидеть сложив лапки и ждать провала, а можно экспериментировать. Выбирая второй путь и вводя свежую тренерскую кровь, СБР будет прав.
24 мая 2017, среда. 11:00. Другие

Новая масть в засаленной колоде

Тренер по лыжным гонкам Михаил Девятьяров подтвердил сам факт переговоров с СБР о работе в женской сборной. Это главный и пока единственный сюрприз этого межсезонья. На третий год олимпийского цикла стало понятно, что женский биатлон у нас в стране зашёл в тупик. Тренеры начали ходить по кругу, а результаты при этом год от года не улучшаются. Дошло даже до смешного. В числе кандидатов на роль старшего тренера ходили уже безуспешно работавшие с командой специалисты: Королькевич, Коновалов, Хованцев… До кучи оставалось вернуть старика Пихлера, извинившись перед ним.

До кучи оставалось пригласить старика Пихлера, извинившись перед ним.

Нужно срочно искать выход, а он в этой ситуации неочевиден. Тренеры-ветераны не готовы работать в изменившихся обстоятельствах, а молодёжь в принципе не готова к такому уровню. И тут вдруг в эту старую и засаленную колоду карт руководство решает добавить новую масть — лыжного тренера. Неужели за год до Олимпиады это сработает? Хуже точно не будет, просто по той причине, что хуже уже некуда. Женская команда потеряла саму способность бороться за награды в личных гонках, а потому в ситуации, где любая медаль будет чудом, можно смело рисковать и экспериментировать. Разницы между 30-ми и 40-ми местами нет никакой.

Молодёжь или проверенные бойцы? Какой должна быть женская сборная
Почему прогресс женской сборной не принёс результатов, а молодые мамы выступают сильнее увешенной авансами молодёжи — в итогах сезона.

Уволили за пивко

Что собой представляет тренер Девятьяров? Он непубличный человек, предпочитающий больше делать, меньше говорить и работать на своём узком участке. В лыжных гонках он много лет работал ассистентом Юрия Каминского в спринтерской группе, и тогда его квалификация не вызывала ни у кого нареканий. Пару лет назад Николай Лопухов хотел взяться спасать женскую лыжную сборную вместе с Девятьяровым, но их программа не устроила Елену Вяльбе. Однако доверие столь маститого специалиста говорит о многом. Что же до отсутствия опыта работы в биатлоне, ну так и Лопухов в своё время начинал с нуля и уже в приличном возрасте, а в итоге с мужской командой показал достойные результаты.

Единственный скандал в карьере Девятьярова случился во время его корейского вояжа. В задачи российского специалиста входила подготовка спринтеров в стране утренней свежести. Чудесного преображения и борьбы за медали от него никто не требовал, но случился провал в дисциплине. Ребята в неподходящий момент решили попить пивка и были пойманы с поличным. В итоге из команды их изгнали, а с тренерами контракт не продлили. Будь такие суровые законы во всех биатлонных сборных, через пару лет бегать было бы некому.

Васильев: приглашение Королькевича смахивает на авантюру
Дмитрий Васильев — об отношениях IBU и России, приглашении Королькевича, медальном плане на Олимпиаду и стрелковом тренере для Слепова.

Корейские секреты

В биатлоне у Девятьярова тоже будет свой узкий участок работы, на котором его коллегам не удалось добиться почти ничего. Страшные симптомы последних лет — огромный проигрыш на спусках, падения, нехватка скоростной выносливости и зияющие дыры в лыжной технике наших девушек уже набили такую оскомину, что на эту тему даже не хочется шутить. В 2011-м исправлять эти проколы приглашали норвежского тренера Бёрланда, но он надолго у нас не прижился. Девятьярову не нужно будет с головой вникать во все биатлонные нюансы, писать тренировочные планы и готовить доклады к тренерскому совету. Его задача — залатать там, где тонко, чтобы в самый ответственный момент не порвалось.

В условиях, когда большинство команд-соперниц провели в Пхёнчхане всего неделю, а россиянки имели там весьма бледный вид, Девятьяров собрал приличные методические знания.

В этой ситуации его зарубежный опыт будет как нельзя кстати. Последний год он безвылазно сидел в Корее со своими подопечными, изучил каждую кочку олимпийского комплекса Альпензия и наверняка держал в голове программу оптимальной подготовки к Олимпийским играм. В условиях, когда большинство команд-соперниц провели в Пхёнчхане всего неделю, а россиянки имели там весьма бледный вид, Девятьяров собрал приличные методические знания об этом центре и имеет представление, как организм спортсменов реагирует на условия Пхёнчхана. Это и есть его главный плюс, в сравнении с другими кандидатурами.

Но может вполне сложиться и так, что биатлонная семья через полгода отторгнет инородное тело. Местные специалисты и мастера интриг выяснят, что биатлонную специфику Девятьяров не понимает и вообще отодвинут его от работы и сошлют на Кубок IBU. В таком худшем случае мы получим ровно то, что имеем сейчас — посредственную готовность команды с нулевыми медальными перспективами. Воспринимать это можно, сложив лапки и сетуя, что баба Маша пока не родила, а можно пытаться изменить хоть что-то. Мне по нраву второй вариант, потому что хуже, чем сейчас, быть просто не может.

Михаил Девятьяров

Михаил Девятьяров

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Биатлон
Новости. Другие
24 мая 2017, среда
12:49 UCI дисквалифицировал российских велогонщиков Шмидта, Игнатенко и Антошину
12:23 Биатлонистку Шевалье во время велотренировки сбил автомобиль
11:44 Мутко: главное, чтобы все понимали, что допинг — это плохо
11:09 Бьорндален: Фуркад – лучший лыжник в биатлоне, тренировки с ним могут мне помочь
10:58 Волков: если брать главные старты, можно сказать, что это был успешный сезон
09:48 Жуков: ВАДА приветствует принятие в РФ плана по борьбе с допингом
09:36 Шмелёва стала второй в индивидуальном спринте на Гран-при Тулы
09:33 18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенесёт операцию на сердце
09:15 Белова заняла 15-е место на турнире по конкуру в Австрии
02:01 Винер-Усманова: в параллельном зачёте нет ничего зазорного
02:00 Мутко: чтобы проводить Спартакиады, придётся закрыть параллельный зачёт
01:41 На подготовку спортивного резерва в РФ в 2016 году было выделено 132 млрд рублей
01:33 Путин призвал сократить финансирование профессионального спорта
01:10 В 2016 году продажи мельдония в России увеличились в 2,5 раза
00:50 Путин: легко запутаться: у нас какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП…
00:47 Лисин: в России продают спортпит с допингом, это уровень Следственного комитета
23 мая 2017, вторник
23:55 В Москве прошло второе судебное заседание по иску ФХМР к блогеру
22:27 «Динамо» победило «Сибиряк» и сыграет с «Диной» в финале ЧР по мини-футболу
22:08 «Чеховские медведи» повторно победили «Университет Лесгафта-Нева» в финале ЧР
21:02 Дюмулин: я остановился на 16-м этапе «Джиро» из-за проблем с желудком
20:42 Путин: с институтом информаторов связаны трагические страницы истории России
19:35 Путин: российский спорт должен быть чистым от допинга, это задача номер один
19:17 Нибали выиграл 16-й этап «Джиро д'Италия», Закарин — пятый
19:10 «Дина» победила «Газпром-Югра» и стала первым финалистом ЧР по мини-футболу
18:28 Смирнов: некоторые СМИ делают из дисквалифицированных спортсменов героев
18:15 Смирнов: сотрудники ВАДА прибудут в Москву для поддержки восстановления РУСАДА
17:22 Путин: итоги минувшего зимнего сезона могли быть, мягко говоря, лучше
17:16 Азербайджан рассматривает возможность проведения Олимпиады-2028
16:15 27-28 мая в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок европейских чемпионов по регби-7
16:11 Колобков: ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты МПК
15:08 НОАК опубликовала Национальный план борьбы с допингом в российском спорте
14:28 Карелин: в региональном обществе не формируют положительный имидж борца
14:12 Манагарова: вряд ли мы с Трефиловым будем портить друг другу нервы
14:08 16-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия» начнётся с минуты молчания
13:51 Девятьяров ведёт переговоры о работе с женской сборной России по биатлону
12:54 Правительство РФ выделит 827 млн рублей на инфраструктуру Универсиады-2019
12:53 Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с ЖГК «Ростов-Дон»
12:44 Шишкарёв и Трефилов награждены орденом Дружбы за победу гандболисток на ОИ
12:00 Вяльбе: слова Нортуга о желании выступать за Россию — его фирменная шутка
11:47 Меньшов: Закарин способен войти в тройку лучших по итогам «Джиро д'Италия»
11:22 Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результат
10:37 Вяльбе: если Устюгов скажет, что пробежит все гонки на ОИ-2018, так и будет
09:38 Голинтовский: критерии, поставленные МПК перед ПКР, являются трудновыполнимыми
09:30 Бутырская в третий раз стала мамой
09:24 Bronenosec Sailing Team заняла девятое место на ЧМ в классе яхт TP52
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017