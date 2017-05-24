Разбегутся? Зачем биатлонистам лыжный тренер

Новая масть в засаленной колоде

Тренер по лыжным гонкам Михаил Девятьяров подтвердил сам факт переговоров с СБР о работе в женской сборной. Это главный и пока единственный сюрприз этого межсезонья. На третий год олимпийского цикла стало понятно, что женский биатлон у нас в стране зашёл в тупик. Тренеры начали ходить по кругу, а результаты при этом год от года не улучшаются. Дошло даже до смешного. В числе кандидатов на роль старшего тренера ходили уже безуспешно работавшие с командой специалисты: Королькевич, Коновалов, Хованцев… До кучи оставалось вернуть старика Пихлера, извинившись перед ним.

До кучи оставалось пригласить старика Пихлера, извинившись перед ним.

Нужно срочно искать выход, а он в этой ситуации неочевиден. Тренеры-ветераны не готовы работать в изменившихся обстоятельствах, а молодёжь в принципе не готова к такому уровню. И тут вдруг в эту старую и засаленную колоду карт руководство решает добавить новую масть — лыжного тренера. Неужели за год до Олимпиады это сработает? Хуже точно не будет, просто по той причине, что хуже уже некуда. Женская команда потеряла саму способность бороться за награды в личных гонках, а потому в ситуации, где любая медаль будет чудом, можно смело рисковать и экспериментировать. Разницы между 30-ми и 40-ми местами нет никакой.

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Уволили за пивко

Что собой представляет тренер Девятьяров? Он непубличный человек, предпочитающий больше делать, меньше говорить и работать на своём узком участке. В лыжных гонках он много лет работал ассистентом Юрия Каминского в спринтерской группе, и тогда его квалификация не вызывала ни у кого нареканий. Пару лет назад Николай Лопухов хотел взяться спасать женскую лыжную сборную вместе с Девятьяровым, но их программа не устроила Елену Вяльбе. Однако доверие столь маститого специалиста говорит о многом. Что же до отсутствия опыта работы в биатлоне, ну так и Лопухов в своё время начинал с нуля и уже в приличном возрасте, а в итоге с мужской командой показал достойные результаты.

Единственный скандал в карьере Девятьярова случился во время его корейского вояжа. В задачи российского специалиста входила подготовка спринтеров в стране утренней свежести. Чудесного преображения и борьбы за медали от него никто не требовал, но случился провал в дисциплине. Ребята в неподходящий момент решили попить пивка и были пойманы с поличным. В итоге из команды их изгнали, а с тренерами контракт не продлили. Будь такие суровые законы во всех биатлонных сборных, через пару лет бегать было бы некому.

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Корейские секреты

В биатлоне у Девятьярова тоже будет свой узкий участок работы, на котором его коллегам не удалось добиться почти ничего. Страшные симптомы последних лет — огромный проигрыш на спусках, падения, нехватка скоростной выносливости и зияющие дыры в лыжной технике наших девушек уже набили такую оскомину, что на эту тему даже не хочется шутить. В 2011-м исправлять эти проколы приглашали норвежского тренера Бёрланда, но он надолго у нас не прижился. Девятьярову не нужно будет с головой вникать во все биатлонные нюансы, писать тренировочные планы и готовить доклады к тренерскому совету. Его задача — залатать там, где тонко, чтобы в самый ответственный момент не порвалось.

В условиях, когда большинство команд-соперниц провели в Пхёнчхане всего неделю, а россиянки имели там весьма бледный вид, Девятьяров собрал приличные методические знания.

В этой ситуации его зарубежный опыт будет как нельзя кстати. Последний год он безвылазно сидел в Корее со своими подопечными, изучил каждую кочку олимпийского комплекса Альпензия и наверняка держал в голове программу оптимальной подготовки к Олимпийским играм. В условиях, когда большинство команд-соперниц провели в Пхёнчхане всего неделю, а россиянки имели там весьма бледный вид, Девятьяров собрал приличные методические знания об этом центре и имеет представление, как организм спортсменов реагирует на условия Пхёнчхана. Это и есть его главный плюс, в сравнении с другими кандидатурами.

Но может вполне сложиться и так, что биатлонная семья через полгода отторгнет инородное тело. Местные специалисты и мастера интриг выяснят, что биатлонную специфику Девятьяров не понимает и вообще отодвинут его от работы и сошлют на Кубок IBU. В таком худшем случае мы получим ровно то, что имеем сейчас — посредственную готовность команды с нулевыми медальными перспективами. Воспринимать это можно, сложив лапки и сетуя, что баба Маша пока не родила, а можно пытаться изменить хоть что-то. Мне по нраву второй вариант, потому что хуже, чем сейчас, быть просто не может.