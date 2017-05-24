Гений-самоучка. Кто поднимал с колен советских всадников

История конного спорта нашей страны знает немало славных побед. В советское время наши всадники на протяжении двух десятилетий поднимались на самые высокие места важнейших международных соревнований. Впрочем, ещё в 50-е годы медали Олимпиад и чемпионатов мира казались заоблачными высотами – мировое конное сообщество было закрытым клубом, в который новичков, тем более из Советского Союза, пускать не очень-то хотели. Однако выдающийся тренер Григорий Терентьевич Анастасьев сумел подобрать к запертым дверям ключи и дотянуться со своими подопечными до золотого небосвода.

Провал советской команды

В послевоенное время лошадей в СССР любили: показательные выступления кавалеристов собирали полные стадионы, мальчишки толпами окружали лошадей и всадников и мечтали оказаться на их месте. Ещё бы: грациозный испанский шаг или галоп на трёх ногах буквально завораживали зрителей. Советские газеты бодро рапортовали, что очередные соревнования проходят на высоком техническом уровне. Однако так лишь всем казалось. Суровое столкновение с реальностью произошло на Олимпиаде 1952 года, куда пригласили и советскую команду.

Провал на Олимпиаде-1952 раскрыл спортивным властям страны глаза: перед командой была поставлена задача – кардинально изменить ситуацию.

Всадники из СССР заняли места в нижней половине турнирной таблицы. Впрочем, произошло это не потому что люди и лошади были плохи или неподготовленны. Советские спортсмены просто не следили за тенденциями мировой выездки и продолжали практиковать сложные технические упражнения, которые судьями и зрителями уже не ценились. Провал раскрыл спортивным властям страны глаза: перед командой была поставлена задача – кардинально изменить ситуацию.

«Наступление русских»

В 1954 году главным тренером сборной СССР по конному спорту был неожиданно назначен Григорий Терентьевич Анастасьев, за плечами которого был почти тридцатилетний стаж службы в кавалерии и опыт преподавания в Краснознамённой Высшей офицерской кавалерийской школе. А ещё – титул многократного чемпиона страны и статус рекордсмена по высотно-широтным прыжкам: в 1947 году он сумел преодолеть препятствие размером 2,06 на 2,02 метра. Как показали следующие годы, выбор нового руководителя команды оправдался на все сто процентов.

В первую очередь Терентьич, как его ласково называли подопечные, принялся сокращать пропасть между советским и мировым конным спортом. В 50-е годы добывать ценную информацию было невероятно трудно, тем более когда чемпионы тщательно скрывали методы своих тренировок. Иностранных языков Григорий Терентьевич тоже не знал, а потому просто приезжал на соревнования и наблюдал, анализировал, скурпулёзно записывал в свой блокнот, с которым никогда не расставался. И во многом интуитивно сумел вывести нужные закономерности, понять правила игры, установленные на международной арене.

Все полезные наблюдения Анастасьев передавал своим подопечным. И результаты масштабной работы не заставили себя ждать. В 1956 году сборная СССР заняла в командном зачёте четвёртое место из восьми. А специалисты в один голос отметили невероятный прогресс советской команды, недаром же в оборот вошло понятие «наступление русских». Первый медальный успех же пришёл незадолго до Олимпиады в Риме: в 1959 году на представительных турнирах в Висбадене и Гамбурге Сергей Филатов на Ингасе завоевал для Советского Союза первую медаль в конном спорте. И это было только начало! Ведь уже в 1960-м на Олимпийских играх Филатов на Абсенте завоевал историческую золотую награду.

Сергей Филатов Фото: РИА Новости

Психологическое оружие

Помимо колоссального опыта Григорий Терентьевич обладал двумя важнейшими для главного тренера качествами: он умел замечать талантливых спортсменов и был выдающимся психологом. Когда в середине 60-х пришло время смены поколений, именно Терентьич волевыми решениями привлёк в сборную Ивана Кизимова и Елену Петушкову, разглядев в них будущих чемпионов. Те же сполна отплатили тренеру за доверие: Кизимов стал олимпийским чемпионом в 1968 году, Петушкова – чемпионкой мира в 1970-м и вице-чемпионкой Олимпиады в 1972-м. Более того, на этих турнирах вся советская команда не опускалась ниже второго места.

Пепел встретит её на зелёных лугах. Как жила чемпионка Петушкова Дочь замминистра МВД СССР выиграла Олимпиаду, стала кандидатом наук, ненадолго вышла замуж за спортсмена мира и умерла от страшной болезни.

Что касается психологии, то Анастасьеву и здесь не было равных. Петушкова вспоминала, как Терентьич ловко использовал её природное упрямство, а часто просто перехваливал, понимая, что это ей помогает. А с Иваном Калитой тренер обычно ругался в преддверии стартов: «Не умеешь работать как следует – нечего было сюда ехать!» – восклицал Анастасьев. Спортсмен поддерживал беседу на повышенных тонах, и это помогало ему отвлечься и лучше настроиться. Люди со стороны думали, что тренер просто не умеет держать себя в руках, но едва ли не каждое его слово было выверенно и било точно в цель.

«Не умеешь работать как следует – нечего было сюда ехать!» – восклицал Анастасьев. Спортсмен поддерживал беседу на повышенных тонах, и это помогало ему отвлечься и лучше настроиться.

Гений-самоучка

Григорий Терентьевич всегда был голоден до своей работы. В 1970 году после триумфального выступления советских спортсменов на чемпионате мира в Аахене руководство федерации предложило ему начать воспитывать преемника, а самому получать зарплату на тёплом месте в городском Спорткомитете. Анастасьев не просто отказался от предложения: он был возмущён им. На следующий день тренеру принесли извинения, и он остался во главе команды. Однако долго проработать на своём посту ему не удалось: через год после завоевания долгожданного командного олимпийского золота на Играх-72 Григорий Терентьевич тяжело заболел, и уже в 1974-м его не стало. Хотя до последних дней он не покидал конюшню и даже сам садился в седло.

К сожалению, «гений-самоучка», как называли Анастасьева его коллеги, так и не оставил после себя ни преемника, ни пособий по тренерской работе. А потому результаты советской сборной после невероятного всплеска пошли на спад: заменить мудрого наставника так никто и не смог. Но выдающиеся успехи его подопечных даже спустя полвека вспоминают не только на родине, но и за рубежом.