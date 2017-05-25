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ВАДА
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Стукачи и «верблюды». Зачем ВАДА пожирает мир спорта

Диктат ВАДА и отсутствие ответственности, презумпция виновности спортсменов и институт информаторов ведут спорт к сталинским временам.
25 мая 2017, четверг. 11:15. Другие

Отметина сталинизма

Иногда кажется, что вавилонское столпотворение произошло не тысячи лет назад, а совсем недавно. Какая бы общественная или политическая проблема ни поднималась, мы с западным миром смотрим на неё по-разному. Недавние слова президента страны об институте информаторов тому подтверждение. Речь главы государства была адресована не руководителям ВАДА, считающим информаторов безусловно полезными людьми, несущими очищение спорту, а соотечественникам.

Мы ведь с раннего детства узнали, что «стукач» — это страшнейшее оскорбление, недостойный во всех отношениях человек, которому суждено быть изгоем. Сталинская отметина и в XXI веке сидит в каждом из нас. Отсюда все эти идиотские петиции и жалобы униженных и оскорблённых с требованиями запретить, покарать, посадить. Можно сколько угодно клеймить режим, но миллионы людей оказывались в тюрьмах не по прихоти Сталина, а по доносам обычных людей, чьи потомки и сейчас живут среди нас. А их причиной может стать зависть, обида, желание устранить конкурента, да, в принципе, всё, что угодно.

Речь главы государства была адресована не руководителям ВАДА, считающих информаторов однозначно полезными людьми, несущими очищение спорту, а соотечественникам.

Разделяй и властвуй

Для достижения своих целей ВАДА успешно решает одну важную для себя задачу — уничтожение любой солидарности спортсменов. Если ещё 15 лет назад соперники поддерживали друг друга при обвинениях в допинге вплоть до полного доказательства вины, то сейчас готовы смешать с грязью при малейшем подозрении. Для многих это касается не только ответов на вопросы прессы. Искать виновных, обличать, требовать постоянного ужесточения наказания — это их активная жизненная позиция, установки кодекса правильного поведения спортсмена. Разбираться, справедливо ли наказание, никто не желает. Марии Шараповой за мельдоний досталось от коллег так, будто она обкололась ЭПО и обманывала их десятилетиями.

В России облик борца с допингом выглядит по-другому. Топ-спортсмены просто не лезут в эту тему, говорят, дескать, наше дело палками махать, а там без нас разберутся, а информаторами становятся те, кто сам обманывал, подставлял и выигрывал нечестно, а потом понёс справедливое наказание. Сочувствия и симпатии эти персонажи не вызывают, только отвращение. Достаточно взглянуть на недавнюю переписку бегуна Хютте, который ради сокращения срока своей дисквалификации готов был заложить полсборной, даже не имея доказательств, в чём и кто виноват.

Стук, стук, никому не друг. Кому теперь нужен доносчик Хютте
Обещания сдать всех, доносы, мольбы – Спортивный арбитраж не обратил на это внимания и выписал российскому доносчику максимальное наказание.

Поддерживая таких деятелей грантами, сокращениями наказаний и допуском до соревнований в обход спортивным принципам, ВАДА продолжает действовать по принципу «разделяй и властвуй» уже внутри конкретной команды. На тренировке грубо накричал наставник? Пиши не в полицию, а в ВАДА и укажи, что он распространяет допинг. Ведь на прошлой неделе он держал в руках какие-то таблетки, не так ли? Появился сильный конкурент за место в сборной? Сообщи, что позавчера он выкинул в урну использованный шприц. Даже если его не накажут, то пошерстят так, что ему будет не до отбора.

Кто ответит за ложь?

А как вообще соблюсти грань между сообщениями о преступлениях и ложными доносами, которые в ближайшее время могут накрыть мир нашего спорта? В нынешней системе «презумпции виновности» — никак. Дело в том, что если спортсмен по чьему-то ложному обвинению пропускает соревнования, сейчас никто не несёт ответственности: ни отстранившая его федерация, ни ВАДА, ни так называемые информаторы. Эта ответственность просто нигде не предусмотрена и не прописана. Или кто-то компенсировал расходы невиновным жертвам мельдониевого скандала или десяткам спортсменов, пропустившим Олимпиаду по наветам Макларена?

Информаторами становятся те, кто сам обманывал, подставлял и выигрывал нечестно, а потом понёс справедливое наказание. Сочувствия и симпатии эти персонажи не вызывают, только отвращение.

ВАДА не останавливается на этом и пытается сделать свою власть безграничной, сосредоточив в своих руках функции и следователя, и прокурора, и судьи. Теперь им подавай право наказывать Олимпийские комитеты, а со временем они подомнут под себя и МОК, выбивая последние стулья из-под неугодных товарищей вроде Патрика Хикки. А ведь с безнаказанности доносчиков и машины НКВД и начинались репрессии 30-х. Спортивный мир идёт семимильными шагами к такой же анекдотической ситуации: «Тебя поймают, подкуют, а потом доказывай, что ты не верблюд». И пока у нас ВАДА и информаторы будут оставаться «святыми и нетронутыми падалью», ничего иного ждать не приходится.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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