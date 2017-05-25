Интересное положение. Что же творят беременные спортсменки?

Толчки, захваты, удары – беременная гандболистка Бобровникова выдержала всё, чтобы помочь своей команде. Что это – героизм или легкомыслие?

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по гандболу Владлена Бобровникова шокировала абсолютно всех, объявив, что в решающих матчах сезона играла за «Ростов-Дон», будучи беременной. Она помогла своей команде выиграть первый за 27 лет еврокубок и завоевать золотые медали национального чемпионата. Зачем ей это было нужно и серьёзно ли она рисковала будущим своего ребёнка?

«Знали только я и Федерико. С врачами не советовалась»

«У меня пока небольшой срок. О своей беременности я узнала за несколько дней до первого финального матча Кубка ЕГФ с «Битигхаймом», но не стала сообщать об этом никому. Знали только я и мой супруг Федерико. Я тренировалась и прекрасно себя чувствовала. Потому и решила: обязательно сыграю в финалах еврокубка и чемпионата России, помогу команде», — рассказала «Чемпионату» Влада Бобровникова.

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Гандболистка, выступающая на позиции левой полусредней, призналась, что супруг очень переживал по поводу её решения, но в конце концов поддержал её. Бобровникова сыграла четыре матча, забила 22 гола и помогла своей команде завоевать два трофея. При этом в первой финальной игре Кубка ЕГФ именно Владлена стала главным раздражителем для игроков «Битигхайма», которые постоянно её били, толкали, роняли.

Она призналась, что не советовалась ни со своим врачом, ни с клубными специалистами. Это было исключительно её решение, о котором она не жалеет.

Знали только я и мой супруг Федерико. Я тренировалась и прекрасно себя чувствовала. Потому и решила: обязательно сыграю в финалах еврокубка и чемпионата России, помогу команде.

«Теперь пойду за главной победой»

Сравнительно похожий случай произошёл недавно в теннисе. Лидер сборной Беларуси Виктория Азаренко в матче Кубка Федерации против сборной России тоже играла, находясь в интересном положении. Азаренко принесла своей команде два очка, а потом играла в теннис ещё целый месяц. «Чемпионат» поинтересовался у врача сборной России по теннису Сергея Ясницкого, что он думает по поводу выступления беременных спортсменок.

«Что касается именно игровых видов спорта, то не могу считать себя экспертом. Даже, не побоюсь этого слова, я дилетант. Всё-таки теннис – это совсем другое. Как врач я могу сказать, что вряд ли участие в таком виде спорта, как гандбол, может быть показано беременным, хотя всё может быть. На слух это выглядит чудно: контактный вид спорта, игроки с большими весами – бегают, топают, постоянно толкаются. Тренеры дают установки на жёсткую игру против соперниц. Какой тут можно сделать вывод?»

С 24 мая Владлена в декретном отпуске – в «Финале четырёх» Кубка России и стыковых матчах сборных России и Польши за право сыграть на чемпионате мира она участия не примет.

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«Я в гандболе с 11 лет и привыкла абсолютно ко всему. Наверное, нет ни одной гандболистки, у которой не было бы синяков на теле. Это наша работа. Я сделала для команды всё, что могла, и лишь потом сообщила девочкам, что беременна. Это же не болезнь, не травма, а естественное состояние, о котором мечтает каждая женщина».

Тренерский штаб и подруги по команде поздравили Владлену и пожелали удачи. «И я хочу пожелать команде удачи в матчах с Польшей. Уверена, девчонки справятся и пробьются на чемпионат мира. А у меня другая задача — я пойду за главной победой в своей жизни».

Во всём мире спортсменки часто выступают, находясь на гораздо больших сроках беременности. Это же не болезнь, не травма, а естественное состояние, о котором мечтает каждая женщина.

Латынина рисковала намного сильнее

Возможно, кто-то скажет, что это безумие – рисковать жизнью и здоровьем будущего ребёнка. По словам Бобровниковой, если бы она чувствовала хоть небольшое отклонение в здоровье, хоть какие-то неприятные ощущения, она не вышла бы на эти важнейшие для команды матчи. Но она сыграла и выиграла.

Была ли в этом такая острая необходимость? Можно предположить, что «Ростов-Дон» выиграл бы эти трофеи и без Бобровниковой – общий уровень игры команды очень высок. Но 22 гола – это огромный вклад в общее достижение. Так что с Бобровниковой ростовская команда выиграла «с гарантией».

Можно привести в пример гораздо более рисковых спортсменок, которые выступали на серьёзных сроках беременности. Например, Лариса Латынина на чемпионате мира 1958 года в Москве показывали свои гимнастические программы на четвёртом месяце. Она провела несколько консультаций с профессором Лурье и решила больше никому ничего не говорить. Риск был колоссальный – это всё-таки спортивная гимнастика, а не гандбол. Латынина стала абсолютной чемпионкой, а через пять месяцев родила дочь Татьяну.

Ребёнок против мечты. Что выбирают беременные спортсменки Рано или поздно перед большинством спортсменок встаёт вопрос: всё для ребёнка или для победы? Иногда материнский инстинкт терпит поражение.

Почти век назад на Олимпиаде 1920 года в Антверпене олимпийской чемпионкой в одиночном катании стала шведская фигуристка Магда Юлин-Маруа. Выступала она на третьем месяце беременности, а спустя положенный срок после окончания Игр родила сына. На таком же сроке россиянка Лариса Куркина выступала на Играх-2006 в Турине и завоевала золото в составе лыжной эстафеты. Многократная чемпионка США в беге на 800 м Алисия Монтано на старт национального первенства несколько лет назад вышла на 34-й (!) неделе беременности. Заняла в своём забеге последнее место, но была встречена овациями. А соотечественница Монтано Эмбер Миллер в 2011-м пробежала Чикагский марафона на девятом месяце, а сразу после финиша у неё начались схватки. Дочка Джун родилась абсолютно здоровой.

Можно предположить, что «Ростов-Дон» выиграл бы эти трофеи и без Бобровниковой – общий уровень игры команды очень высок. Но 22 гола – это огромный вклад в общее достижение.

Вообще, такие решения сложно обсуждать и осуждать – это личный выбор каждой будущей мамы.