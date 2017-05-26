«Оптимисты Северной столицы». Стань участником детской регаты!

2 июня стартует шестой сезон крупнейшей детской регаты России «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Время подать заявку ещё есть.

Со 2 по 5 июня 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт первый этап серии регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома», организованных Академией парусного спорта и яхт-клубом Санкт-Петербурга.

Целью регат является развитие детского парусного спорта в Санкт-Петербурге и Российской Федерации. Для многих детей эта регата станет первым настоящим спортивным соревнованием в жизни. Именно на яхте «Оптимист» начинаются занятия в каждой парусной школе.

«Соревнования проходят в непосредственной близости от берега, и у зрителей появляется удобная возможность наблюдать за гонкой, — рассказывает директор Академии парусного спорта Таисия Бородина. — Ставшие традиционными соревнования пройдут в Санкт-Петербурге уже 6-й сезон подряд. В этом году планируется участие спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти, Ростова, Владивостока и других городов и регионов России, всего более 150 участников от 8 до 15 лет».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

В рамках регаты пройдёт Кубок ассоциации класса «Оптимист», где самые сильные российские спортсмены будут бороться за путёвку на чемпионаты мира и Европы в классе «Оптимист».

В 2017 году серия регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» включает в себя четыре этапа:

2-5 июня — акватория Невской губы Финского залива, яхт-клуб СПб.

4-7 июля — акватория Невской губы Финского залива, яхт-клуб СПб.

21-23 июля — пос. Советский Выборгского р-на, в яхтенном порту «Йоханнес».

11-13 августа — акватория Невской губы Финского залива, яхт-клуб СПб.

Итоги соревнований будут подведены традиционно в четырёх зачётных группах: девушки, юноши, младшие девушки и младшие юноши.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Согласно с положением о регате предварительное расписание первого этапа следующее:

2 июня, 11:00-18:00 — заезд, регистрация, выдача парусов.

3 июня, 12:00 — начало стартовой процедуры.

4 июня, 12:00 — начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдёт по окончании гонок (ориентировочно в 17:00).

Серия детских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» проводится с 2012 года и является одним из крупнейших проектов яхт-клуба Санкт-Петербурга и Академии парусного спорта.

Предварительные заявки на участие можно отправлять по адресу zholobova.a.v@gmail.com Официальные документы регаты, в том числе и гоночная инструкция, будут размещены здесь http://opticup.org и здесь http://sailing-academy.ru.