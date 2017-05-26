Утонуть в стакане или болоте. Национальные забавы, непонятные людям

Во что играл с моджахедами Сталлоне, как боролись биатлонные боссы, почему в седле можно пить всё и как русские забрали гордость финнов.

Верховная рада признала боевой гопак национальным видом спорта Украины. Теперь на его развитие будут выделяться деньги из госбюджета, а сам вид спорта будет содействовать «возрождению национальных культурных традиций и патриотического воспитания украинцев. Впрочем, украинцы в своём безудержном стремлении к национальной самоидентификации далеко не самые оригинальные. История знает немало примеров и более странных национальных видов спорта.

Боевой гопак (Украина)

Боевой гопак — это своего рода украинская капоэйра, боевое искусство, созданное на основе танца. Считается, что его истоки восходят к запорожскому казачеству, но на деле развивать его начали только в 80-е годы в Западной Украине, а первые соревнования провели уже в 1997 году во Львове. С тех пор по всей Украине были открыты десятки школ, а сам вид спорта пропагандирует среди молодёжи отказ от алкоголя, наркотиков и курения.

Фото: РИА Новости

Яичное многоборье (Великобритания)

Британцы — мастаки на выдумки всяких необычных забав от метания брёвен до гонок на кроватях, однако эта дисциплина получила статус национального вида спорта, а недавно вышла и на международный уровень. В центральных графствах Англии на потеху туристам проводятся различные турниры. Яйцами бросаются друг в друга, на меткость, с ними бегают, держа в ложке. Самая забавная игра — русская рулетка. В корзину кладут пять яиц, сваренных вкрутую, и одно сырое и поочерёдно разбивают о голову соперника. Тот, кто первый уделается желтком, выбывает из игры.

Бузкаши (Афганистан)

В эту жестокую средневековую игру вместе с моджахедами играл герой Сильвестра Сталлоне в третьем фильме «Рэмбо». Соперники на лошадях швыряют вместо мяча обезглавленный труп телёнка или козла, который вместо ворот надо первым затащить в круг. На пути к поставленной цели разрешается бить хлыстами друг друга и лошадей, колоть палками и бить по голове. Переломы и даже летальные исходы периодически случаются, но это не повод для остановки матча. Лошадей для этого с детства учат терпеть боль и удары, а победители получают дорогие подарки от богатых афганцев.

Фото: РИА Новости

Соперники на лошадях швыряют вместо мяча обезглавленный труп телёнка или козла, который вместо ворот надо первым затащить в круг.

Пивной шторм (Уэльс)

Популярная среди любителей-велосипедистов поговорка «в седле можно пить всё» нашла воплощение в национальном валлийском виде спорта — «Настоящий пивной шторм». Во время местного пивного фестиваля соперники устраивают необычный заезд, по ходу которого на пунктах питания надо выпить определённое количество алкоголя. Победителем станет тот, кто при этом дольше всех удержится в седле и будет в состоянии перекладывать педали.

Тэхо (Колумбия)

Этот вид спорта, также связанный с выпивкой, признали в Колумбии национальным 10 лет назад, но его история уходит вглубь эпохи колонизации. Женщин тогда в Новом Свете было меньше, чем мужчин, и, чтобы покорить даму сердца, горячие мачо устраивали салют, взрывая доски, начинённые порохом. У кого фейрверк получался ярче, и становился победителем и покорителем девушки. А при чём здесь выпивка? Так перед взрывом полагалось хорошенько выпить для храбрости, да и если руку ненароком оторвёт, будет не так больно. Поэтому в современной Колумбии каждая элитная команда имеет пивного спонсора.

А при чём здесь выпивка? Так перед взрывом полагалось хорошенько выпить для храбрости, да и если руку ненароком оторвёт, будет не так больно.

Пальчиковый рестлинг (Германия)

Ещё 300 лет назад так развлекались обитатели баварских пивных. Нужно ухватить одним пальцем кожаную бечёвку и перетянуть на свою сторону соперника. Профессиональные спортсмены так прокачивают свои средние пальцы, что могут на них отжиматься и поднимать ими гири. Впрочем, забава уже давно вышла из своего узкого мирка и пальчиковым рестлингом занимаются и представители других видов спорта. Так, во время Кубка мира по биатлону в Рупольдинге президент IBU Андерс Бессеберг победил нашего представителя Виктора Майгурова.

Капстекинг (Сингапур)

В этом виде спорта, которому обучают в Сингапуре всех желающих туристов, присутствуют разноцветные стаканчики, но в них ничего не наливают. Нужно строить из них огромные пирамиды и делать это максимально быстро. Имея на руках определённый набор пластиковой тары, команды на скорость собирают замысловатые конструкции, а побеждают не только самые быстрые, но и самые креативные.

Болотный футбол (Финляндия)

Ну раз в футбол можно играть не только на траве, но и на пляже и паркете, то почему бы не делать в грязи. Родиной болотного футбола считается страна тысячи озёр и болот Финляндия. Изначально весной и осенью в эту игру вместо тренировки играли лыжники, затем вид спорта стал массовым и международным. Главное правило — нельзя менять форму и бутсы, которые, набрав воды и грязи, становятся неподъёмными. Впрочем, в последние годы финны утратили господство в национальном виде спорта и нередко проигрывают восточному соседу. Россиянам долго привыкать к этой игре не пришлось. Во времена осенней слякоти примерно тем же занимаются и наши профессиональные футболисты.