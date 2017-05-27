Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ростов-Дон» выиграл Кубок России по гандболу
Фото: rostovhandball.ru
Текст: Александр Круглов

Против лома бессилен и Трефилов. «Ростов-Дон» выиграл в сезоне всё

Заряда Трефилова хватило «Кубани» на половину первого тайма, но затем сказался класс «Ростова-Дон», завоевавшего четвёртый трофей за сезон.
27 мая 2017, суббота. 19:00. Другие

«Финал четырёх» Кубка России в Ростове завершил клубный сезон в российском женском гандболе. Полуфинальные поединки прошли почти без интриги. «Кубань» и «Ростов-Дон» уверенно разгромили оппонентов и вышли в финал, который должен был стать украшением турнира и дать ответы на интригующие вопросы. Сумеют ли ростовчанки продолжить беспроигрышную серию на российском уровне? Удастся ли им оформить победный покер в родных стенах? Сможет ли Евгений Трефилов в статусе андердога преподнести соперницам сюрприз? Как себя проявят сразу несколько игроков, которые по итогам сезона покинут «Кубань»?

Гандбол. Женщины
Кубок России. Финал
«Ростов-Дон» — Кубань — 28:20 (14:11)

Кубок России. Матч за 3-е место
«Астраханочка» — «Звезда» — 34:30 (15:16)

Стартовый сюрприз «Кубани»

Гостьи бодро начали матч и достигли цели в первых четырёх атаках, в то время как ростовчанки, игравшие без ушедшей в декрет Владлены Бобровниковой, столкнулись с проблемами в позиционном нападении. Виктория Жилинскайте отправляла мяч в сетку ворот по каким-то невероятным траекториям. Начавшая матч в воротах Анна Седойкина не выручала команду, вынуждая наставника «Ростова-Дон» Фредерика Бужана брать тайм-аут уже в дебюте встречи и выпускать на площадку именитую норвежку Катрин Лунде. Постепенно у хозяек получилось навести порядок в игре в обороне, а вот в атаке по-прежнему удавалось забивать только с семиметровых.

Перелому поспособствовали только два удаления в составе «Кубани». У ростовчанок стали получаться быстрые отрывы, а их соперницы раз за разом увязали в плотной обороне. К середине тайма счёт сократился до минимума — 8:7. Удаление у «Ростова» словно сыграло в пользу хозяев. Бужан, в отличие от визави, активно практиковал замену вратаря на шестого полевого игрока, что позволило его подопечным провести две результативные атаки в меньшинстве. После этого подопечные Трефилова откровенно поплыли. Марина Судакова на ровном месте заработала удаление за отброс мяча и тут же получила жёсткую выволочку от импульсивного наставника.

Удаления и перелом

Трефилов продолжил играть в меньшинстве без вратаря, а атаки его подопечных всякий раз разбивались о превосходящую числом оборону соперниц и поймавшую кураж Лунде. В атаке у чемпионок России солировали Анна Сень и Александрина Барбоса. Игру ростовчанок тоже сложно было назвать идеальной, но грубых ошибок они допускали меньше соперниц. К тому же перестала выручать блестяще начавшая матч голкипер «Кубани» Виктория Калинина. В концовке первого тайма «Кубани» удалось провести несколько результативных атак и добиться удаления соперниц.

Двадцать шесть подряд. «Ростов-Дон» выиграл гандбольное золото
«Ростов-Дон» повторил достижение волейбольного «Зенита», выиграв все матчи чемпионата России, и завоевал золотые медали.

Но первая же замена вратаря сыграла против краснодарской команды. После очередного эффектного сейва Лунде за доли секунды нашла длинной передачей Манагарову, и той оставалось поразить пустые ворота. 14:11 перед перерывом, конечно, не назовёшь разгромным и безнадёжным счётом, но игра в неравных составах добавила головной боли в перерыве Трефилову. При этом, в отличие от французского оппонента, у него не было возможности активно задействовать скамейку и менять расстановку игроков.

Десять минут без голов с игры

Первый мяч после перерыва с семиметрового забросила Барбоса, а Калинина обречённо проводила взглядом мяч после броска испанки. До этого команды безуспешно штурмовали защитные порядки друг друга, пока в дело не вмешались судьи. Трефилов слишком активно возмущался их решениями, за что получил жёлтую карточку, но и эти эмоции не встряхнули его подопечных. Единственный мяч Ярослава Фролова забросила с семиметрового, а в атаках с игры краснодарки не могли переиграть Лунде более десяти минут. В конце концов Анна Сень мощнейшим броском довела отрыв хозяек до +5 и фактически убила интригу в мачте.

Фредрик Бужан не собирался почивать на лаврах и взял тайм-аут при атаке и уверенном контроле игры подопечных. «Кубани» катастрофически не хватало изобретательности при позиционном наступлении, даже несмотря на замены Трефилова. Разница в классе команд становилась с каждой минутой всё ощутимее. Возможно, сказывалось напряжение второй ответственной игры кряду. В обороне у «Кубани» тоже мало что получалось. Попытки держать персонально Барбосу привели к тому, что «Ростов-Дон» стал атаковать краями через Черноиваненко и Башкирову. Но и Барбоса записала на свой счёт шестое очко, резко выбежав со скамейки запасных.

Долой бороду!

Трефилов решился на фирменное соло за семь минут до конца матча, когда отрыв хозяек достиг уже семи мячей. Но его подопечные были настолько деморализованы, что позволили соперницам довершить разгром на последних минутах и дать вдоволь покуражиться Барбосе и компании. Один гол на свой счёт записала даже Катрин Лунде, которая по ходу матча несколько раз примерялась к воротам «Кубани». Последние минуты прошли при полном спокойствии даже Трефилова. Великий тренер сегодня не смог сотворить чудо и обыграть великий клуб.

«Ростов-Дон» на победной ноте закончил лучший за последние годы клубный сезон. Теперь единственная недостигнутая заветная цель — Лига чемпионов. Для этого лучший клуб России подготовил летом усиление, а одним из первых новичков клуба станет как раз крайняя «Кубани» Марина Судакова. Изменения коснутся и внешнего вида тренерского штаба. Так, тренер по физподготовке Франк Кун должен сдержать слово и после победы сбрить роскошную бороду прямо в чемпионской раздевалке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ЖГК Кубань ЖГК Ростов-Дон Евгений Трефилов
Новости. Другие
27 мая 2017, суббота
20:56 Трефилов: от любых соревнований всегда должна быть польза
20:53 «Дельта», ЦСКА и «Спартак» выиграли 2-е матчи Кубка европейских чемпионов
20:41 Бужан: Кубок России — самый сложный титул для команды «Ростов-Дон»
19:54 «Чеховские медведи» в 16-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу
18:53 «Ростов-Дон» завоевал Кубок России по гандболу
18:44 Закарин финишировал вторым на 20-м этапе «Джиро д'Италия»
17:58 СКИФ стал бронзовым призёром чемпионата России по гандболу
17:44 Первое золото ЧЕ по академической гребле завоевали румынки
16:53 Нортуг: на ЧМ-2013 психологическая атака на Устюгова не сработала
16:47 Комиссаров стал 16-м в классе «Лазер» на международной регате в Нидерландах
16:22 «Астраханочка» завоевала третье место в Кубке России по гандболу
15:32 Тренер Шубенкова: не надо искать теорию заговора в недопуске Сергея в США
15:14 Чеботарь/Мелантьев — шестые в заезде каноэ-двоек на 1000 м на этапе КМ в Сегеде
13:44 Пловцы Елисеев, Коровина и Хисямова победили на этапе Кубка чемпионов в Москве
13:26 Нортуг: неправильно судить лыжников только на основе утверждений Макларена
12:59 Байдарочница Анюшина победила на этапе КМ в Венгрии
11:59 Голландец Крейсвик сошёл с «Джиро д'Италия» из-за проблем с желудком
10:34 Павел Щегловский назначен старшим тренером сборной России по бобслею
10:29 Савкин вышел в финал этапа КМ по современному пятиборью в Польше
09:36 ВАДА: мы не предлагали Исинбаевой стать послом чистого спорта в России
09:26 В Запорожье прошёл первый этап Кубка Украины по дрон-рейсингу
08:03 Клишина стала четвёртой на этапе «Бриллиантовой лиги» в США
00:44 Известно распределение по этапам Гран-при танцоров и спортивных пар
26 мая 2017, пятница
23:57 Российские «пляжники» выиграли первые матчи Кубка европейских чемпионов
22:44 Велогонщицы РФ заняли весь пьедестал в кейрине на Гран-при Москвы
22:23 Созыкин и Грибанов выиграли регату в Медемблике в классе «470»
21:57 Воронцов: в Барселоне вшивый таможенник кричал нашему врачу, что мы везём допинг
21:17 Фигуристов распределили по этапам серии Гран-при
21:02 СКИФ сравнял счёт в серии за 3-е место в ЧР по гандболу с «Динамо-Виктор»
20:58 Опубликован список участников серии Гран-при в женском одиночном катании
20:21 «Каустик» завоевал седьмое место в мужском чемпионате России по гандболу
19:46 Астраханское «Динамо» завоевало 5-е место в чемпионате России по гандболу
19:21 Ланда выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия», Кинтана вышел в лидеры общего зачёта
18:56 Легкоатлеты из Санкт-Петербурга выиграли командный чемпионат России в Сочи
18:43 Толоконников выиграл забег на 800 м на первом этапе летнего Гран-при в Сочи
18:31 «Кубань» обыграла «Звезду» и пробилась в финал женского КР по гандболу
18:13 Фёдоров победил в тройном прыжке на первом этапе летнего Гран-при в Сочи
16:25 Ребрик и Тарабин победили в метании копья на командном чемпионате России
15:35 Сазанов — второй в гонке по очкам на Гран-при Москвы по велоспорту на треке
14:53 Патерностер победила в гонке по очкам на Гран-при Москвы по велоспорту на треке
14:43 Ухов победил в прыжках в высоту на командном чемпионате России в Сочи
14:24 Дубченко выиграл гит на 1000 м на Гран-при Москвы по велоспорту на треке
13:23 Колобков: ВАДА хочет задействовать Исинбаеву в работе на международном уровне
12:56 Баташова и Вдовенко вышли в финал этапа КМ по современному пятиборью в Польше
12:48 Васильев: думаю, Проклова завершит карьеру. Последний шанс был в парном катании
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017