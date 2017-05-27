Против лома бессилен и Трефилов. «Ростов-Дон» выиграл в сезоне всё

«Финал четырёх» Кубка России в Ростове завершил клубный сезон в российском женском гандболе. Полуфинальные поединки прошли почти без интриги. «Кубань» и «Ростов-Дон» уверенно разгромили оппонентов и вышли в финал, который должен был стать украшением турнира и дать ответы на интригующие вопросы. Сумеют ли ростовчанки продолжить беспроигрышную серию на российском уровне? Удастся ли им оформить победный покер в родных стенах? Сможет ли Евгений Трефилов в статусе андердога преподнести соперницам сюрприз? Как себя проявят сразу несколько игроков, которые по итогам сезона покинут «Кубань»?

Гандбол. Женщины

Кубок России. Финал

«Ростов-Дон» — Кубань — 28:20 (14:11)



Кубок России. Матч за 3-е место

«Астраханочка» — «Звезда» — 34:30 (15:16)

Стартовый сюрприз «Кубани»

Гостьи бодро начали матч и достигли цели в первых четырёх атаках, в то время как ростовчанки, игравшие без ушедшей в декрет Владлены Бобровниковой, столкнулись с проблемами в позиционном нападении. Виктория Жилинскайте отправляла мяч в сетку ворот по каким-то невероятным траекториям. Начавшая матч в воротах Анна Седойкина не выручала команду, вынуждая наставника «Ростова-Дон» Фредерика Бужана брать тайм-аут уже в дебюте встречи и выпускать на площадку именитую норвежку Катрин Лунде. Постепенно у хозяек получилось навести порядок в игре в обороне, а вот в атаке по-прежнему удавалось забивать только с семиметровых.

Перелому поспособствовали только два удаления в составе «Кубани». У ростовчанок стали получаться быстрые отрывы, а их соперницы раз за разом увязали в плотной обороне. К середине тайма счёт сократился до минимума — 8:7. Удаление у «Ростова» словно сыграло в пользу хозяев. Бужан, в отличие от визави, активно практиковал замену вратаря на шестого полевого игрока, что позволило его подопечным провести две результативные атаки в меньшинстве. После этого подопечные Трефилова откровенно поплыли. Марина Судакова на ровном месте заработала удаление за отброс мяча и тут же получила жёсткую выволочку от импульсивного наставника.

Удаления и перелом

Трефилов продолжил играть в меньшинстве без вратаря, а атаки его подопечных всякий раз разбивались о превосходящую числом оборону соперниц и поймавшую кураж Лунде. В атаке у чемпионок России солировали Анна Сень и Александрина Барбоса. Игру ростовчанок тоже сложно было назвать идеальной, но грубых ошибок они допускали меньше соперниц. К тому же перестала выручать блестяще начавшая матч голкипер «Кубани» Виктория Калинина. В концовке первого тайма «Кубани» удалось провести несколько результативных атак и добиться удаления соперниц.

Двадцать шесть подряд. «Ростов-Дон» выиграл гандбольное золото «Ростов-Дон» повторил достижение волейбольного «Зенита», выиграв все матчи чемпионата России, и завоевал золотые медали.

Но первая же замена вратаря сыграла против краснодарской команды. После очередного эффектного сейва Лунде за доли секунды нашла длинной передачей Манагарову, и той оставалось поразить пустые ворота. 14:11 перед перерывом, конечно, не назовёшь разгромным и безнадёжным счётом, но игра в неравных составах добавила головной боли в перерыве Трефилову. При этом, в отличие от французского оппонента, у него не было возможности активно задействовать скамейку и менять расстановку игроков.

Десять минут без голов с игры

Первый мяч после перерыва с семиметрового забросила Барбоса, а Калинина обречённо проводила взглядом мяч после броска испанки. До этого команды безуспешно штурмовали защитные порядки друг друга, пока в дело не вмешались судьи. Трефилов слишком активно возмущался их решениями, за что получил жёлтую карточку, но и эти эмоции не встряхнули его подопечных. Единственный мяч Ярослава Фролова забросила с семиметрового, а в атаках с игры краснодарки не могли переиграть Лунде более десяти минут. В конце концов Анна Сень мощнейшим броском довела отрыв хозяек до +5 и фактически убила интригу в мачте.

Фредрик Бужан не собирался почивать на лаврах и взял тайм-аут при атаке и уверенном контроле игры подопечных. «Кубани» катастрофически не хватало изобретательности при позиционном наступлении, даже несмотря на замены Трефилова. Разница в классе команд становилась с каждой минутой всё ощутимее. Возможно, сказывалось напряжение второй ответственной игры кряду. В обороне у «Кубани» тоже мало что получалось. Попытки держать персонально Барбосу привели к тому, что «Ростов-Дон» стал атаковать краями через Черноиваненко и Башкирову. Но и Барбоса записала на свой счёт шестое очко, резко выбежав со скамейки запасных.

Долой бороду!

Трефилов решился на фирменное соло за семь минут до конца матча, когда отрыв хозяек достиг уже семи мячей. Но его подопечные были настолько деморализованы, что позволили соперницам довершить разгром на последних минутах и дать вдоволь покуражиться Барбосе и компании. Один гол на свой счёт записала даже Катрин Лунде, которая по ходу матча несколько раз примерялась к воротам «Кубани». Последние минуты прошли при полном спокойствии даже Трефилова. Великий тренер сегодня не смог сотворить чудо и обыграть великий клуб.

«Ростов-Дон» на победной ноте закончил лучший за последние годы клубный сезон. Теперь единственная недостигнутая заветная цель — Лига чемпионов. Для этого лучший клуб России подготовил летом усиление, а одним из первых новичков клуба станет как раз крайняя «Кубани» Марина Судакова. Изменения коснутся и внешнего вида тренерского штаба. Так, тренер по физподготовке Франк Кун должен сдержать слово и после победы сбрить роскошную бороду прямо в чемпионской раздевалке.