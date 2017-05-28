Обошлись без подарков. «Чеховские медведи» вновь чемпионы

Российский гандбольный сезон завершился очередной победой «Чеховских медведей» в национальном чемпионате. В финальной серии подопечные Владимира Максимова не дали ни единого шанса питерскому «Университету-Нева», выиграв в трёх матчах. Краснодарский СКИФ к победе в Кубке России добавил бронзовые награды. Точно такой же тройка призёров была четыре года назад.

Когда полуфинал интереснее финала

Конечно, «Медведи» считались фаворитами, как и всегда с того момента, когда ЦСКА-«СпортАкадем» получил новое название и переехал из Москвы в Подмосковье. Но всё же была надежда на то, что питерским «студентам» удастся навязать борьбу и выиграть хотя бы один матч. До финальной серии в этом сезоне команды встречались трижды: в Питере была ничья, а в Чехове и Москве в матче за Суперкубок побеждали многократные чемпионы страны.

Но финал оказался слишком предсказуемым. В полуфиналах борьба была не в пример ожесточённее. В битве за финал было всё то, чего не было в решающих матчах. Хотя те же «Медведи» и разобрались в двух встречах со ставропольским «Динамо-Виктор», но ценой огромных усилий. А «Университет-Нева» и СКИФ рубились до последних минут.

Закрутили интригу. За золото поспорят «медведи» и «студенты» Шикарные полуфинальные серии мужской Суперлиги завершились тем, что в финал вышли фавориты. А могло быть всё иначе.

В финале никакой интриги не было. По большому счёту, команду Дмитрия Торгованова хватило чуть больше чем на один тайм самой первой игры — иными словами, пока у «студентов» были силы и хоть что-то получалось в позиционном нападении. А потом силы у гостей иссякли, и «Медведи» сломали соперников.

Во втором матче преимущество подмосковных гандболистов было просто огромным. Достаточно сказать, что игроки «Университета-Нева» не забили ни одного (!) гола в быстрых переходах. Ни одного, а ведь это один из ключевых показателей в современном гандболе. И ещё – во второй встрече у подмосковной команды отметились голами все 14 заявленных на игру полевых игроков.

Титул на День города

Заключительная игра серии прошла в Санкт-Петербурге на День города. Но подмосковная команда не была намерена делать подарки сопернику, стремясь завершить серию как можно раньше. По сравнению с двумя матчами в Чехове характер игры не изменился. Преимущество гостей было очень большим.

К пятой минуте «Медведи» вели 3:0, к середине первого тайма чеховская команда оторвалась в счёте на четыре гола, к окончанию 30 минут – на пять. А когда в самом начале второй половины встречи Дмитрий Ковалёв реализовал семиметровый, а Дмитрий Корнев почти сразу после этого поразил ворота питерцев с игры, всё стало окончательно ясно.

В заключительной четверти матча был эпизод, когда «Университет-Нева» сократил отставание с семи мячей до трёх, но в том и дело, что это был лишь эпизод.

В целом по этим трём матчам было заметно, что «студентам» крайне тяжело было играть против высокой и активной защиты соперников, которая трансформировалась с «5-1» на «3-3». Подопечные Максимова в каждом из матчей очень здорово играли в защите, много мячей блокировали, вынуждали питерцев делать неподготовленные броски, с большинством из которых справлялись вратари.

«Как против них играть?!»

Дмитрий Торгованов, подводя итоги финального противостояния, заметил, что его команде элементарно не хватило сил. «Сложно играть, когда у тебя 8-9 игроков, на которых можно рассчитывать, а у соперника два полноценных состава. Плюс мы не реализовали достаточно большое количество выгодных моментов, не забивали семиметровые. Как против них играть, когда игроки постоянно свежие и тот, кто выходит со скамейки, ни в чём не уступает основе?» — посетовал наставник «Университета-Нева».

«Обматерил и угрожал». Гандбольные фавориты разбились на пары Травмы, неоднозначное судейство и ДТП, отправившее в больницу одного из главных тренеров, – так прошли матчи 1/4 финала.

По словам Торгованова, тяжёлые раунды плей-офф против волгоградского «Каустика» и СКИФа измотали команду и на решающие матчи её не хватило. О том, какие изменения планируются в «Университете-Нева» к следующему сезону, тренер говорить не стал, заметив лишь, что все важные вопросы будут решаться в начале июля, когда закончится отпуск. Пока известно только, что Питер покидает линейный Виктор Зайцев.

Сложно играть, когда у тебя 8-9 игроков, на которых можно рассчитывать, а у соперника два полноценных состава.

Владимир Максимов отметил всю команду. Состав «Чеховских медведей» по окончании сезона изменится: команду покидают ветераны Александр Черноиванов, Олег Скопинцев, Дмитрий Ковалёв и Олег Грамс, но уже подписан контракт с одним из лидеров СКИФа Игорем Карловым. И к Лиге чемпионов, в которой подмосковной команде вновь предстоит играть, наверняка будет усиление.

Для «Чеховских медведей» победа в чемпионате стала 16-й подряд, а если учитывать четыре победы ЦСКА и ЦСКА-«СпортАкадем» — то 20-й. Такое же доминирование в игровых видах спорта в России только у мужского баскетбольного ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы конкуренция в нашем мужском гандболе была более высокой, как и средний уровень всех команд.

Гандбол. Чемпионат России, мужчины

Финал



«Чеховские медведи» – «Университет-Нева» – 27:21 (12:11)

«Чеховские медведи» – «Университет-Нева» – 33:25 (17:10)

«Университет-Нева» – «Чеховские медведи» – 24:28 (10:15)



Матчи за третье место



«Динамо-Виктор» – СКИФ – 32:27 (16:10)

СКИФ – Динамо-Виктор – 29:24 (16:13)

СКИФ – Динамо-Виктор – 28:23 (15:9)

СКИФ добавил к золоту бронзу

Возможно, подтянется краснодарский СКИФ, который одолел «Медведей» в финале Кубка России, а в чемпионате завоевал бронзовые награды. В серии за третье место команда Олега Ходькова сломила сопротивление «Динамо-Виктор», после поражения в гостях выиграв два матча дома, несмотря на подвиги Антона Отрезова, Виталия Мазурова и Руслана Дашко.

«Медведей» заломали. СКИФ выиграл Кубок России Сенсация, серия пенальти, удары в пах и нокдауны, потери и красные карточки – в «Финале четырёх» Кубка России эмоции били через край.

Краснодар, правда, покидают Карлов и Александр Шкуринский, вокруг которых строилась вся игра. С другой стороны, у СКИФа теперь нет финансовых проблем, которые едва не погубили легендарный клуб прошедшим летом. Новый владелец готов вкладывать деньги в развитие.

Клубный сезон завершён, а сборным ещё предстоят по два важнейших матча в июне: мужской команде – игры отборочного турнира Евро-2018 с командами Черногории и Словакии, а женской – стыковые матчи за путёвку на чемпионат мира со сборной Польши.