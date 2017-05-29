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Медали Олимпиады-2016 в Рио оказались бракованными
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Анжелы и Димоны. Фальшивые медали нужно ввести повсеместно

Бракованные медали Олимпиады-2016 нужно срочно взять на вооружение и вручать призёрам на время, пока они не докажут чистоту.
29 мая 2017, понедельник. 12:00. Другие

Безалаберность как проводник гениальной идеи

В канун и во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро только и разговоров было, что о разгуле коррупции во власти и криминальном произволе на улице. Сами игры худо-бедно организаторы провели достойно, но не прошло и года, как появился неприятный осадочек. Оказалось, что монетный двор Бразилии изготовил бракованные медали. Всего через несколько месяцев они стали покрываться ржавчиной, на них появились пятна. Уже 130 спортсменов вернули неликвид обратно, а монетный двор Бразилии сейчас исправляет собственные «косяки». Пока коррозия не коснулась золотых наград, так как возвращают исключительно серебро и бронзу, но, возможно, там просто более качественная подделка.

Пока коррозия не коснулась золотых наград, так как возвращают исключительно серебро и бронзу, но, возможно, там просто более качественная подделка.

Больше всего в этой истории жаль голландского дзюдоиста Дирка ван Тихелта. За честно завоёванную бронзовую медаль ему пришлось драться с грабителями. Награду ценой изрядных побоев он удержал, но как будет обидно, если подтвердится, что это всего лишь низкопробная подделка. Впрочем, как считает наша рубрика «Анжелы и Димоны», бразильская безалаберность может подтолкнуть светлые головы в МОК и ВАДА к гениальному открытию. А что если изначально чемпионам и призёрам Олимпийских игр вручать комплект не настоящих медалей, а дешёвых блестящих безделушек, которые будут эффектно смотреться на фотосессиях, а через год превратятся в груду ржавого металлолома?

Кругом одно ворьё. Самые известные люди, ограбленные на Олимпиаде
Бандиты встречают Коротышкина, дзюдоист защищает медаль от проститутки, а министр отдаёт деньги однофамильцу – кого и как грабят на Играх.

Один комплект хорошо, а два — лучше

Сейчас, после очередной серии перепроверок допинг-проб, счёт разжалованных медалистов Игр 2008 и 2012 годов пошёл на десятки. В некоторых легкоатлетических дисциплинах и весовых категориях в тяжёлой атлетике замазанными допингом оказываются все три медалиста, а из восьми участников финала порой половина не чиста на руку. Согласно действующей в спорте презумпции виновности, есть основания считать, что спортсмены, занявшие первые три места на Олимпийских играх, могут считаться истинными призёрами Олимпиады только через восемь лет, когда их пробы проверят в лабораториях с помощью новых технологий и методик. Вот тогда им и можно будет вручить настоящие олимпийские медали из золота, серебра и бронзы, а пока пусть носят подделки и ждут судного дня. Кроме того, введение двух комплектов медалей позволит решить массу проблем.

1. Будут защищены права чистых спортсменов. Пока спустя годы не будет доказана чистота медалиста, он не прикоснётся к настоящей медали.

2. Не нужно будет изымать у жуликов нечестно завоёванные медали и гоняться за ними по всему свету. Особенно любят оставлять у себя награды россияне, а потому пусть хранят под подушкой ржавые, никому ненужные безделушки.

3. Когда восторжествует справедливость и медалистом будет объявлен чистый спортсмен, загнанный допингистами на пятое место, он сразу получит настоящую медаль.

4. В условиях серьёзных расходов, которые несут организаторы накануне Олимпиады, изготовление дешёвых медалей позволит существенно сэкономить одну из статей расходов.

Пусть президент сначала дарит модельки

С призовыми, полагаю, следует поступать так же. Победителям матчей, забегов и поединков вручать вместо денежных призов сувенирные бумажки, а вместо живых цветов пластиковые заменители. Когда пройдёт восемь лет и выяснится, что чемпион таки настоящий, ему можно будет перевести на счёт и настоящие призовые. Уверен, тогда они ему будут гораздо нужнее. Сразу после победы на радостях он того и гляди спустит весь честно заработанный гонорар, а спустя годы деньги пригодятся, чтобы залечить травмы или улучшить квартирные условиях. России в нынешних условиях придётся идти в ногу со временем, чтобы не стать изгоем в олимпийской семье, а потому и президенту для начала стоит награждать олимпийских призёров модельками автомобилей, которые через восемь лет можно будет обменять на настоящие.

Пожалуй, остаётся только одна проблема. Как быть с эмоциями победителей? Каким суррогатом заменить слёзы радости после свежеустановленного рекорда, дрожь при звуках национального гимна, искренние объятия с тренером и соперниками? Но прогресс не стоит на месте, и, может быть, мы доживём до тех времён, когда человек сможет бессознательно испытывать любые оттенки чувств и эмоций.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелы и Димоны Рио-де-Жанейро-2016
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