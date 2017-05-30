Героев Сочи оставили без соревнований. Как это понимать?

Спортивный арбитраж не нашёл доказательств против наших лыжников, но не разрешил им соревноваться, уравняв с пойманной на допинге Йохауг.

Апелляция шестерых российских лыжников, отстранённых от соревнований в декабре прошлого года, отклонена Спортивным арбитражном судом в Лозанне. Срок их отстранения продлён до 31 октября. Теоретически с 1 ноября Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова могут вновь выступать на соревнованиях всех уровней. А практически CAS уравнял спортсменов, против которых на данный момент ничего нет, с теми, кто попался и получил наказание.

И нашим, и вашим

Итак, что же постановил CAS? Если без юридических формулировок, то российские лыжники не нарушали антидопинговых правил. Доказательств обратного нет. Но временное отстранение, наложенное на шестерых российских спортсменов 22 декабря 2016 года, оставлено в силе. Почему?

Чтобы дождаться итогов расследования комиссии МОК под руководством швейцарца Денниса Освальда, которая занимается сбором фактов о нарушениях россиянами антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Если по 31 октября включительно эта комиссия и Международная федерация лыжных видов спорта не найдут доказательств против наших спортсменов, они будут восстановлены во всех правах.

Если без юридических формулировок, то российские лыжники не нарушали антидопинговых правил.

С одной стороны, лыжных соревнований в этот период нет, кроме выставочных на лыжероллерах, – идёт традиционная предсезонная подготовка. Её все отстранённые лыжники могут провести на законных основаниях в составе своих тренировочных групп. CAS сохранил и своё лицо, и лицо FIS. Международная федерация в вопросе отстранения спортсменов опиралась только на доклад Ричарда Макларена, но раз подозрения были, то имела право на такое решение.

Что по факту?

По факту получается, что невиновные российские лыжники практически полностью пропустили завершившийся сезон.

Их отстранение продлится более 10 месяцев, если не будут представлены убедительные факты, на основании которых этот срок можно увеличить. Для каждого из спортсменов пропуск целого сезона, тем более чемпионата мира, – настоящая трагедия. Даже если это связано с травмой. А тут абсолютно здоровые лыжники не имели возможности соревноваться и потеряли на этом кучу призовых.

Рано радоваться. В России письмо МОК про допинг сочли за благо Генеральный директор МОК написал письмо про доклад Макларена, после которого МИД и Минспорт сделали громкие заявления. Но радоваться рано.

Давайте сравним эту ситуацию с двумя громкими случаями, которые произошли совсем недавно с норвежскими спортсменами. Многократный обладатель кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю, который в несколько раз превысил дозировку противоастматического препарата, был дисквалифицирован на два месяца. Этот срок пришёлся на лето 2016 года, и по сути вообще никак не сказался на спортсмене. То есть спортсмен, вина которого была доказана, получил символическое наказание.

Ну и чем, скажите, наказание пойманной на допинге Йохауг отличается от того, что получили наши лыжники? Невиновные, ведь иного не доказано.

18 октября была дисквалифицирована Тереза Йохауг. В её пробе было найдено запрещённое вещество клостебол. Всю вину взял на себя врач, объяснивший всё случившееся губной помадой, а срок дисквалификации Йохауг составил целых 13 месяцев. Расчёт ювелирный – 19 декабря норвежка вернётся на международные старты и получит возможность отобраться на Олимпиаду. Правда, FIS подала апелляцию на столь малый срок наказания, но когда она будет рассмотрена, пока неизвестно. Как и то, будет ли эта апелляция удовлетворена.

Ну и чем, скажите, наказание пойманной на допинге Йохауг отличается от того, что получили наши лыжники? Невиновные, ведь иного не доказано.

Игры-2018: мечта или реальность?

Нашим спортсменам сейчас не остаётся ничего, кроме ожидания. Они будут готовиться к олимпийскому сезону, работать до седьмого пота, а потом вполне реален вариант, при котором срок их отстранения будет продлён и тогда об Олимпиаде в Пхёнчхане можно забыть. Президент ФЛГР Елена Вяльбе совершенно справедливо отказалась давать оценки решению CAS, так как спортсмены остались в подвешенном состоянии. Гарантий их участия в соревнованиях нет никаких.

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Пока нужно рассчитывать на то, что с 1 ноября отстранение будет снято, а 24 ноября начнётся международный сезон, и на Кубке мира можно выполнить критерии для попадания на Игры-2018. Интересно, будет ли после снятия санкций подан со стороны наших лыжников хоть один иск на несправедливое отстранение? Гребцы, пропустившие Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а потом восстановленные в правах, просто утёрлись и сглотнули.