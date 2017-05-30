Герои или чудаки? Зачем люди бегут на трамплин, рискуя здоровьем

Люди бегут в гору из последних сил, почти теряют сознание, отстают от победителя на 10 минут и всё равно счастливы. Это «Ред Булл 400».

Лежащие на матах или сидящие в ступоре на лавочках абсолютно обессиленные люди с ничего не видящим взглядом. Кто с пакетом у лица – туалета наверху нет, кто-то – почти в отключке, на груди у каждого – медаль. Так завершалась каждая гонка «Ред Булл 400», 27 мая впервые прошедшая в России. Кто они – герои, которые преодолели себя, или чудаки, рискующие собственным здоровьем?

«Давай на трамплин забежим? Давай!»

«Ред Булл 400» придумал Андреас Бергер – бывший австрийский легкоатлет, которому принадлежит национальный рекорд в беге на 100 м. Он рассказал, что в мае 2011-го, проезжая с супругой мимо Кульма – комплекса лыжных трамплинов, расположенного недалеко от его дома, он совершенно неожиданно подумал: «Масса людей прыгала с трамплина вниз, а пробовал ли кто-то забежать наверх?» Идея тут же воплотилась в жизнь – Андреас и Моника побежали на трамплин. Бег быстро прекратился, но своей цели они добились.

«Это было нелёгкое испытание, — признался Бергер. – Но мне показалось, что, если предложить людям попробовать, это может иметь успех». Через четыре месяца после многочисленных переговоров и согласований там же в Кульме состоялся первый массовый забег на трамплин. 25 сентября 2011 года стало рождением новой спортивной дисциплины. Возможно, самой экстремальной из всех существующих. А раз экстрим, то это к «Ред Булл».

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Фото: redbull.com

Сверху страшнее, чем снизу

На седьмой год своего существования «Ред Булл 400», охватив Европу, Азию и Северную Америку, добрался до России. Строго говоря, первая в истории нашей страны подобная гонка прошла в 2016-м в Чайковском. Тоже при поддержке «Ред Булл», но вне официальной серии. Через год на том же самом трамплине К-125 состоялась первая российская гонка «Ред Булл 400» с неплохим призовым фондом.

С момента начала регистрации организаторы – пермская федерация прыжков на лыжах с трамплина – получили множество заявок на мужской и женский забеги, а также на смешанную эстафету. Каждый из оплативших регистрационный взнос людей хотел попробовать свои силы в таком забеге. Часть уже представляла, что это такое, но для большинства это было загадкой.

Лёгкие готовы были разорваться после этих 250 метров, и сердцу в грудной клетке стало тесно. Три минуты посиделок на ледяных железных ступеньках привели в себя, и я пошёл в гостиницу. Слабак? Наверное.

Когда стоишь на вершине огромного трамплина, куда ты поднялся на лифте, и смотришь вниз, на зону приземления, становится страшно. Это не боязнь высоты, а понимание того, как же сильно рискуют прыгуны. Зато красота – глаз не оторвать. Огромные сосны, река Кама, на которой построено огромное водохранилище для ГЭС, город Чайковский.

Когда стоишь внизу и смотришь наверх, никакого страха нет, только голову приходится задирать.

«Главное – не рваться сразу со всех ног»

Первое впечатление – это не так сложно. Тем более что первая сотня метров пологая, от начала зоны приземления, в гору получается всего-то метров 70. Можно, наверное, разогнаться и на скорости рвануть вверх. Но это главная ошибка всех, кто впервые решил забежать на трамплин.

«Разгоняться на гладкой части нельзя, ты просто тратишь усилия там, где этого не нужно, а потом сил не хватит. Лучше размеренно в неспешном темпе пройти всю дистанцию, чтобы гарантированно добраться до финиша», — отметил Дмитрий Митяев, один из лучших в стране специалистов по горному бегу, который вместе с супругой Екатериной даже открыл собственную школу.

…Бег действительно прекращается очень быстро. Люди внезапно упираются в гору и карабкаются дальше, как могут. Кто-то встаёт на четвереньки, кто-то цепляется за сетку, натянутую на поверхности горы приземления. Не используют руки только такие профи, как Митяев. Они понимают, что сила рук пригодится на последней части дистанции, где необходимо держаться за бортик – иначе просто невозможно.

«Дистанцию может закончить любой, даже абсолютно неподготовленный человек. Нужно только правильно распределить силы и никуда не торопиться. Если сравнивать с гладким бегом – это 1500 м. Очень похоже по всем параметрам. Четыре круга по стадиону в неспешном темпе кто угодно может пробежать. Так и в данном случае», — объяснял Митяев.

Фото: redbull.com

Лёгкие выворачивает, ноги подкашиваются

Корреспондент «Чемпионата» сделал попытку повторить свершения тех, кто участвовал в забегах, на следующий день, когда никого, кроме одинокого охранника, на трамплине не было. Он посмотрел на аккредитацию-«вездеход» и только пожал плечами. Ранним утром, после шедшего всю ночь дождя, да ещё и при температуре всего 1 градус выше нуля «забег» и состоялся. В шортах, футболке и туфлях с ребристой подошвой – для бега не предназначенных, зато с неплохим сцеплением. Но о беге речь вообще не шла – удалось зайти в размеренном темпе только на гору приземления.

Дальше с учётом сильного ветра, от которого трамплин поскрипывало, было просто страшно. Хотя организаторы не убрали с горы разгона сетку, и попробовать можно было. Но лёгкие готовы были разорваться после этих 250 метров, и сердцу в грудной клетке стало тесно. Три минуты посиделок на ледяных железных ступеньках привели в себя, и я пошёл в гостиницу. По дороге пришлось спуститься буквально по 7-8 ступенькам, и ноги просто подгибались.

«Как хорошо, что я не стала 400 м бежать!»

Слабак? Наверное. Но даже профессиональные спортсмены завершали забеги из последних сил. На «Ред Булл 400» по приглашению федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Пермского края прилетели лидеры сборной России, прыгуны Евгений Климов и Ирина Аввакумова. Климов участвовал в забеге и в прошлом году, и тогда ему понравилось.

А сейчас после финиша он с трудом спустился из финишной будки в комнату отдыха, где можно было отлежаться или отсидеться. В своём забеге он занял 18-е место и в главный финал не попал. Но на финал бы и не вышел – два забега за день было бы перебором.

«В прошлом году ощущения были лучше. Я тогда ещё немного бегал на лыжах. А за последний год вообще никакой «цикликой» не занимался. Конечно, это сразу сказалось на выносливости. Если на гору приземления я забрался довольно уверенно, то на сам трамплин, на гору разгона заходил из последних сил. Меня просто «вырубило». Это было жёстко», — эту фразу Климов произносил примерно две минуты, с трудом выговаривая слова.

Самым эмоциональным моментом по ходу всего соревновательного дня стало выступление 60-летней Натальи Костевич. Когда она с трудом поднялась на гору разгона, к ней тут же бросились медики и предложили сойти с дистанции. Но Костевич их резко оттолкнула и пошла дальше.

Ирина Аввакумова впервые принимала в подобном мероприятии. Она была включена в эстафетную команду, где вместе с ней бежали другие прыгуны на лыжах с трамплина — Ксения Каблукова, Эльдар Валитов и Владислав Скачилов. «Я сюда приехала со сбора в Сочи, меня отпустили на день раньше. У меня не получилось попробовать трассу так как я прилетела ночью, и времени не было. Лишь 50 метров перед стартом прошла и поняла, что на 400 м лучше не замахиваться», — сказала Ирина перед стартом.

А после финиша своего тяжелейшего третьего этапа она, сидя на ступеньках, с трудом говорила, что это тяжелейшее испытание, которое ей пришлось выдерживать в спорте. «Хорошо, что я 400 м не стала бежать – с одной стороны шоу, с другой, профессиональные спортсмены всегда выкладываются полностью, и сейчас не представляю, как бы я смогла подняться», — призналась Аввакумова.

Ум за разум. Почему квесты – это даже больше, чем спорт «Это вам не шахматы, тут думать надо». Думаете, это шутка про футбол? Вовсе нет, это правда про квесты, которые скоро завоюют мир спорта.

Фото: redbull.com

«Мама, давай! Держись!»

В «Ред Булл 400» нет победителей и проигравших, хотя, как и в любом соревновании, тройку призёров нужно было определить среди мужчин, женщин и смешанных эстафет.

В личных забегах победы одержали супруги Дмитрий и Екатерина Митяевы. Победили они красиво и уверенно, с огромным преимуществом. Впрочем, сомнений в этом не было никаких. Они специализируются на горном беге, и им не помешало даже то, что за неделю до старта в Чайковском они бежали марафон в 75 км на Кубке мира. Теперь оба собираются попробовать свои силы в забегах «Ред Булл 400» в других странах.

А самым эмоциональным моментом по ходу всего соревновательного дня стало выступление жительницы села Григорьевского Пермского края 60-летней Натальи Костевич, которая вышла на старт вместе с дочерью Марией Костевич. Когда Наталья с трудом поднялась на гору разгона, к ней тут же бросились медики и предложили сойти с дистанции. Но Костевич их резко оттолкнула и пошла дальше.

Фото: redbull.com

В этот момент все, кто был на трамплине, начали поддерживать её криками «Мама, давай! Держись!» и аплодисментами, которые не стихали до тех пор, пока Наталья не добралась до финишного домика, где уже стояла её дочь. Спустя 15 минут по окончании забегов все спускались вниз счастливыми. Они победили.

На очереди – Сочи

«Ред Булл 400» — это не просто соревнования, это история преодоления. И, конечно, нет тут никаких чудаков. Есть только герои, которые достойны восхищения. Они все победители, потому что главное в таком забеге – победить самого себя. И это действительно очень и очень круто. Тем более что участвовать может каждый. Именно поэтому, как рассказал корреспонденту «Чемпионата» Андреас Бергер, не стоит преобразовывать серию забегов в Мировой тур. Это просто уничтожит саму идею подобных гонок.

«Я не думаю, что это нужно. Эти соревнования предполагают участие максимально возможного количества людей. Они нужны не только для того, чтобы определить сильнейших, но и для того, чтобы все желающие могли себя проверить. В турнирах уровня Мирового тура участвовали бы только профессионалы, а «Ред Булл 400» направлена на массовость. Уверен, в ближайшем будущем эти гонки так и будут проводиться в формате отдельно взятых соревнований.

«Ред Булл 400» — это не просто соревнования, это история преодоления. И, конечно, нет тут никаких чудаков. Есть только герои, которые достойны восхищения. Они все победители, потому что главное в таком забеге – победить самого себя.

Но одна из таких гонок в сезоне у нас считается чемпионатом мира, где действительно участвуют сильнейшие. В нынешнем году чемпионат мира пройдёт в Германии, в следующем сезоне на его проведение претендуют Австрия и Канада. Когда такое событие случится в России, на данный момент сказать не могу. Возможно, через три-четыре года. Но все условия у вашей страны для этого есть», — подчеркнул Бергер.

28 октября следующая российская гонка «Ред Булл 400» пройдёт в Сочи. При ночном освещении. Ничего подобного в мире ещё никто не делал.