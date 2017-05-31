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«Познай Россию под парусами». Проект яхт-клуб Санкт-Петербурга
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
Текст: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Познай Россию под парусами». Как делать парусный спорт популярным

Разбираемся, как проект «Познай Россию под парусами» поможет популяризировать парусный спорт в регионах. И кому поможет.
31 мая 2017, среда. 11:45. Другие

Шанс для тех, кто молод и амбициозен

26 мая в Воткинске (Республика Удмуртия), где совсем недавно открылся первый филиал Академии парусного спорта Санкт-Петербурга, заработал не имеющий аналогов проект «Познай Россию под парусами». В его рамках питерские воспитанники академии в течение короткого времени – всего 10 дней — тренируются и соревнуются с воткинскими ребятами, проводят показательные гонки, привлекают молодёжь на каникулах к занятиям парусным спортом. Юные яхтсмены из Санкт-Петербурга посетят местные достопримечательности, ну а главной целью «Познай Россию под парусами» является популяризация парусного спорта среди местного населения.

Справка «Чемпионата»

Академия парусного спорта Санкт-петербурга

Академия парусного спорта создана в 2013 году, в данный момент в ней обучаются сотни юных петербуржцев, москвичей и детей со всей России (около 400 детей и подростков, 240 кадетов ежегодно проходят практику). Главная цель академии — через массовый интерес к спорту вырастить поколение спортсменов, которые будут бороться за олимпийские медали. В академии собран уникальный коллектив опытных тренеров. Залог успеха и достижения поставленных целей — в постоянном повышении квалификации тренерского состава, чему в академии уделено большое внимание.

В Воткинск из Питера приехали 10 юных яхтсменов от 9 до 14 лет, занимающихся на яхтах классов «Оптимист» и «Ракета» под руководством тренера Павла Гуслистова. Поездка очень насыщенная: помимо ежедневных тренировок на воде «академики» посетят музей-усадьбы П.И. Чайковского, музей истории и культуры Воткинска, музей Калашникова в Ижевске и другие важные культурные и исторически значимые объекты республики. Ребята также примут участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня защитника детей, которые пройдут на пляже «Остров».

«Проект рассчитан на три года, — рассказывает директор Академии парусного спорта Таисия Бородина. — Планируется посетить как можно больше субъектов РФ, потенциально пригодных для развития парусного спорта, провести встречи с региональными и муниципальными властями, привлечь к реализации меценатов и крупный бизнес того или иного региона. В этом году спортсмены академии приедут с этой программой в Воткинск, Тобольск и село Константиново, знаковые для российской культуры места, обладающие уникальными возможностями для развития парусного спорта».

«Наш проект нацелен на то, чтобы питерские дети смогли открыть для себя новые места родной страны, а местные жители — родители, бизнесмены, чиновники — вдохновиться красотой парусов на родных просторах и помочь нам в нашей главной миссии — развитии парусного спорта в самых отдалённых уголках необъятной родины, — отмечает куратор проекта Светлана Маркова. — В некоторых уголках России дети плохо представляют, что такое парусный спорт. В прошлом году с завоеванием бронзы Стефанией Елфутиной на Олимпийских играх в Рио этот спорт поднялся на новый уровень. Множество детей с радостью хотели бы попробовать себя в этом, однако у них нет возможности. Раньше Олимпиада казалась чем-то очень далёким и недоступным для простых смертных, но сейчас, когда девочка 19 лет смогла наравне со взрослыми, подготовленными, психологически устойчивыми спортсменами показать себя и преодолеть все трудности, то появляется шанс у всех, кто молод и амбициозен, подготовиться и доказать, что он достоин высших достижений. А Академия парусного спорта поможет им в этом».

От малышей до взрослых

Морская школа ориентирована на юных любителей моря в возрасте от 10 до 16 лет, мечтающих изучать историю флота и кораблестроения, учиться создавать модели парусников, строить лодки своими руками и реставрировать суда.

Группа ранней подготовки «Малыш» для детей от 4 лет, в которой занимаются девочки и мальчики изучая в игровой форме стороны света, явления природы, водоёмы, явления происходящие на воде, летом занятия для юных яхтсменов проходят в специальном бассейне на яхтах «Малыш».

Спортивные группы для детей от 7 лет и старше, которые увлекаются парусным спортом. Свой путь в большой спорт юные яхтсмены начинают в классе «Оптимист», который позволяет не только постичь азы управления яхтой, но и добиться успеха в национальных и международных соревнованиях.

Работа с кадетскими корпусами России, в рамках которой проводятся практические занятия и обучение теории и практики парусных гонок.

В академии также проводятся занятия в других национальных, международных и олимпийских классах яхт («Ракета», «Луч», «Laser», «420», «470», «29er», «49er», «49FX», RS:X и других классах).

Взрослые спортсмены академии получают опыт в профессиональных соревнованиях в рамках общероссийских и международных регат в проектах RC44, World Match Race Tour, Национальная парусная лига.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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