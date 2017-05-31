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Самый возрастной участник Олимпиады в СССР – всадник Иван Калита
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Победа по-княжески. Как Иван Калита установил рекорд СССР

Советский всадник Иван Калита известен не только как тёзка московского князя, но и как самый возрастной участник Олимпиады и чемпион.
31 мая 2017, среда. 20:45. Другие

Поклонники конного спорта в нашей стране прекрасно знают, что Иван Калита – это не только московский князь, правивший в первой половине XIV века, но и именитый советский всадник, завоевавший полный комплект олимпийских медалей в выездке, ставший чемпионом в том возрасте, когда некоторые уходят на пенсию, а в 1976 году установивший возрастной рекорд, который уже никто не сможет побить.

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Из партизан – в чемпионы

Будущий чемпион Иван Александрович Калита родился отнюдь не в княжеской семье, в деревне Тамбовской области. С начала войны он состоял в партизанском отряде, а в 1944 году его, 17-летнего мальчишку, призвали в ряды Советской Армии, где он и служил рядовым в кавалерийском полку. Тогда же он и решил связать свою жизнь с лошадями: пошёл в кавалерийское училище, потом был направлен в манеж министерства обороны, а затем – военную академию. В спортивной команде ЦСКА Иван дебютировал в 1957 году, а уже через три года отправился на свою первую Олимпиаду в Рим.

Если бы из-за судейских скандалов на Играх 1960 года не были отменены соревнования по командной выездке, Калита мог бы стать олимпийским чемпионом уже с первой попытки. В Риме чемпионом стал Сергей Филатов, а Иван Калита финишировал на пятом месте – потрясающая заявка на высокий результат в команде. Однако своих олимпийских наград недавнему дебютанту сборной Советского Союза пришлось подождать. К золоту Калита шёл поступательно: в 1964-м в составе команды стал бронзовым призёром Олимпиады, выступая на легендарном Абсенте. Четыре года спустя – серебряным. А в 1972 году легендарная команда: Петушкова, Кизимов, Калита под руководством Григория Анастасьева - спустя шесть долгих лет исполнила свою заветную мечту – завоевать олимпийское золото в командных соревнованиях.

Фото: РИА Новости

49-летний олимпиец

В сборной Калита, обладавший колоссальным опытом, всегда был старшим партнёром молодым всадникам, всегда был готов дать ценный совет. И именно Иван Александрович с тренером Григорием Терентьевичем подбирали лошадей для сборной команды. Перед этими двумя величинами советского спорта открывались двери любых конных заводов.

Калита и его партнёр по команде Кизимов, добыв в 1972 году победу на Олимпийских играх, пополнили не слишком длинный список чемпионов-ветеранов – им было 45 лет и 44 года соответственно. До шведского стрелка Оскара Свана, победившего на Играх 1912 года в возрасте 64 лет, советским всадникам, конечно, дотянуться было трудно. Однако по меркам СССР победа в таком возрасте была впечатляющим результатом. Впрочем, одним возрастным рекордом Калита не ограничился. В 1976 году он принял участие в пятых в своей жизни Олимпийских играх в Монреале, где вышел на манеж в возрасте 49 лет и 197 дней. В последующие полтора десятилетия никто старше Калиты в команду не попадал, а с распадом Советского Союза рекорд и вовсе перешёл в разряд вечных.

Конечно, в наши дни на Олимпиадах выступает немало возрастных спортсменов, достигших 50- и даже 60-летнего рубежа – как правило, в конном спорте. Впрочем, и здесь рекордсменом остаётся полулегендарный Оскар Сван, в 1920 году защищавший цвета шведского флага в возрасте 72 лет и сумевший получить серебряную медаль.

А Калита в Монреале выступил не слишком удачно, равно как и его партнёры. В личном зачёте спортсмен занял 13-е место, а в командном – четвёртое. Отчасти подобные результаты и стали катализатором смены поколений в сборной СССР по конному спорту. Калита и Кизимов перешли в тренерский штаб национальной команды и в Москве уже выступали в качестве тренеров. Иван Александрович стоял у руля сборной много лет: например, в 1992 году он возглавлял команду Объединённой сборной по выездке. А ещё Калита всегда оставался преданным «армейскому» клубу, где он готовил всадников и лошадей практически до самой своей смерти в возрасте 69 лет.

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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