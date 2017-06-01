Коктейль, не снившийся Родченкову. Что будет со спортом без ВАДА

Случай редчайшего идиотизма

Случившееся с канадским пауэрлифтером Томасом Джамалом оживило в памяти старый добрый анекдот про пассажира поезда, который на вопрос таможенника «Оружие? Наркотики? Драгоценности?» ответил: «И чашечку кофе, пожалуйста». «Чашечкой кофе» в допинг-пробе стала марихуана на фоне фантастического коктейля из 11 стероидов. Расслабляться после тяжёлых тренировок на фоне такой программы ведь тоже нужно.

Удивительно, что в XXI веке ещё находятся люди, которые горстями принимают препараты, разработанные в 50-60-х годах прошлого века и рассчитывают с таким букетом выступать на соревнованиях. И ладно бы речь шла о каком-то «чайнике» или новичке, но Джамал выступает на турнирах по пауэрлифтингу с 2005 года и имеет немало титулов, в том числе и чемпиона Канады. При этом «букет» обнаружили не во время внезапного контроля, а прямо в соревновательный период. Как такое могло произойти?

Рассадник заразы

Дело в том, что в пауэрлифтинге допинг-контроль в последнее время присутствовал лишь номинально, а ни о каком соответствии кодексу ВАДА не было и речи. Вид спорта неолимпийский, варится в своём соку, а потому делать можно было всё, что угодно, практически как в бодибилдинге. При этом многие тяжелоатлеты, уставшие от интриг и допинговых скандалов уходили в этот спорт, чтобы спокойно заниматься своим делом и никто их не трогал. Случившееся с канадцем — просто знак, что и до этого вида спорта антидопинг рано или поздно доберётся.

Если изучить коктейль найденных веществ, то большинство из них составляют древние, как кости мамонта, стероиды, которые в олимпийском спорте уже почти никто не применяет: нандролон, метандиенон, оксандролон, дростанолон и другие. Создаётся впечатление, что парень просто собрал всё, что едят для увеличения мышечной массы и, не особо заморачиваясь, решил употребить целиком. В комплекте есть и клостебол, который мог попасть в организм, например, через поцелуй Терезы Йохауг и её крем для губ, а также тестостерон и препараты для его повышения — болденон и тамоксифен, также известный как лекарство от рака.

Наконец, летрозол должен был купировать негативные явления от анаболических стероидов, такие как угри, жировые отложения и «катаболический» срыв мышечных тканей. Марихуана же просто стала вишенкой на торте. Эффективность указанных препаратов до сих пор открыто обсуждается на форумах бодибилдеров и пауэрлифтеров, что очень хорошо говорит о сути и содержании этих видов спорта, а список побочных эффектов от одного препарата занимает целую страницу. Впрочем, никого это не останавливает. Народ продолжает химичить просто потому, что по-другому нельзя.

Удивительно, что в XXI веке ещё находятся люди, которые горстями принимают препараты, разработанные в 50-60-х годах прошлого века и рассчитывают с таким букетом выступать на соревнованиях.

Что будет если уйдёт ВАДА?

В дискуссиях о возвеличивающейся роли ВАДА в олимпийском движении, политизированности его действий и несправедливости существующих правил игры горячие головы порой бросают фразы вроде: «А давайте любой допинг разрешим! Это будет честнее, чем правила, когда кому-то разрешено принимать одни препараты легально, а другим запрещено». Давайте представим, во что превратится мир спорта, если ВАДА завтра из него уйдёт.

Все циклические и силовые виды заполнят вот такие «химики», которые ради результата готовы наплевать на свои внутренние органы, здоровье и жизнь. Приводить примеры людей, сгубивших жизнь стероидами, нужды нет — все давно в курсе. Таким образом, побеждали бы не те, кто талантливее, трудолюбивее и сильнее, а кто готов принести более крупную жертву ради этой цели. Один топовый биатлонист как-то сказал, что ради олимпийского золота отдал бы пять лет жизни. В условиях отсутствия контроля нашлись бы и те, кто отдал бы и 10, и 20 лет. Так нужно ли нам превращать спорт в узаконенный способ самоубийства?