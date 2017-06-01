Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Томас Джамал
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Коктейль, не снившийся Родченкову. Что будет со спортом без ВАДА

Канадский чудак, чувствуя вседозволенность, съел огромный стероидный коктейль и не подавился. Чем это может грозить спорту?
1 июня 2017, четверг. 11:00. Другие

Случай редчайшего идиотизма

Случившееся с канадским пауэрлифтером Томасом Джамалом оживило в памяти старый добрый анекдот про пассажира поезда, который на вопрос таможенника «Оружие? Наркотики? Драгоценности?» ответил: «И чашечку кофе, пожалуйста». «Чашечкой кофе» в допинг-пробе стала марихуана на фоне фантастического коктейля из 11 стероидов. Расслабляться после тяжёлых тренировок на фоне такой программы ведь тоже нужно.

Удивительно, что в XXI веке ещё находятся люди, которые горстями принимают препараты, разработанные в 50-60-х годах прошлого века и рассчитывают с таким букетом выступать на соревнованиях. И ладно бы речь шла о каком-то «чайнике» или новичке, но Джамал выступает на турнирах по пауэрлифтингу с 2005 года и имеет немало титулов, в том числе и чемпиона Канады. При этом «букет» обнаружили не во время внезапного контроля, а прямо в соревновательный период. Как такое могло произойти?

Рассадник заразы

Дело в том, что в пауэрлифтинге допинг-контроль в последнее время присутствовал лишь номинально, а ни о каком соответствии кодексу ВАДА не было и речи. Вид спорта неолимпийский, варится в своём соку, а потому делать можно было всё, что угодно, практически как в бодибилдинге. При этом многие тяжелоатлеты, уставшие от интриг и допинговых скандалов уходили в этот спорт, чтобы спокойно заниматься своим делом и никто их не трогал. Случившееся с канадцем — просто знак, что и до этого вида спорта антидопинг рано или поздно доберётся.

Если изучить коктейль найденных веществ, то большинство из них составляют древние, как кости мамонта, стероиды, которые в олимпийском спорте уже почти никто не применяет: нандролон, метандиенон, оксандролон, дростанолон и другие. Создаётся впечатление, что парень просто собрал всё, что едят для увеличения мышечной массы и, не особо заморачиваясь, решил употребить целиком. В комплекте есть и клостебол, который мог попасть в организм, например, через поцелуй Терезы Йохауг и её крем для губ, а также тестостерон и препараты для его повышения — болденон и тамоксифен, также известный как лекарство от рака.

Наконец, летрозол должен был купировать негативные явления от анаболических стероидов, такие как угри, жировые отложения и «катаболический» срыв мышечных тканей. Марихуана же просто стала вишенкой на торте. Эффективность указанных препаратов до сих пор открыто обсуждается на форумах бодибилдеров и пауэрлифтеров, что очень хорошо говорит о сути и содержании этих видов спорта, а список побочных эффектов от одного препарата занимает целую страницу. Впрочем, никого это не останавливает. Народ продолжает химичить просто потому, что по-другому нельзя.

Удивительно, что в XXI веке ещё находятся люди, которые горстями принимают препараты, разработанные в 50-60-х годах прошлого века и рассчитывают с таким букетом выступать на соревнованиях.

Что будет если уйдёт ВАДА?

В дискуссиях о возвеличивающейся роли ВАДА в олимпийском движении, политизированности его действий и несправедливости существующих правил игры горячие головы порой бросают фразы вроде: «А давайте любой допинг разрешим! Это будет честнее, чем правила, когда кому-то разрешено принимать одни препараты легально, а другим запрещено». Давайте представим, во что превратится мир спорта, если ВАДА завтра из него уйдёт.

Все циклические и силовые виды заполнят вот такие «химики», которые ради результата готовы наплевать на свои внутренние органы, здоровье и жизнь. Приводить примеры людей, сгубивших жизнь стероидами, нужды нет — все давно в курсе. Таким образом, побеждали бы не те, кто талантливее, трудолюбивее и сильнее, а кто готов принести более крупную жертву ради этой цели. Один топовый биатлонист как-то сказал, что ради олимпийского золота отдал бы пять лет жизни. В условиях отсутствия контроля нашлись бы и те, кто отдал бы и 10, и 20 лет. Так нужно ли нам превращать спорт в узаконенный способ самоубийства?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Допинг
Новости. Другие
1 июня 2017, четверг
13:24 Власов и Носкова проиграли в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису
13:18 Жуков: надо искоренить психологию тренеров, которые не верят в успех без допинга
13:14 Великая, Волосожар, Лесун провели зарядку для студентов МГУ
12:44 М. Фуркад: пока не знаю, хочу ли я стать знаменосцем сборной на ОИ-2018
12:38 Лукашенко: Польховский нашим великим спортсменам чем-то не понравился
11:17 ФМБА представила ВАДА доказательства по срокам выведения мельдония из организма
11:08 Агент Ефимовой: мы просили 150 млн рублей у Республики Татарстан? Это бред
11:01 Жуков: недопуск россиян на ОИ-2018 лишит соревнования смысла
10:51 Игрок сборной РФ по мини-футболу Робиньо перейдёт в «Бенфику»
10:20 Михайлова и Носкова проиграли в 1/32 финала ЧМ по настольному теннису
10:18 Колобков: после всех реформ РУСАДА будет одним из самых идеальных в мире
09:55 Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
09:45 Жуков: имя нового главы РУСАДА может быть названо в течение месяца
09:18 Горбачёва заняла пятое место на турнире по конкуру в Бонхайдене
05:54 Два бейсболиста «Балтимора» дисквалифицированы на 122 игры за допинг
02:24 Мутко: IAAF — самая «продвинутая» организация по борьбе с допингом
02:17 Мутко: Исинбаева становится серьёзным спортивным деятелем
01:06 Произвольный танец Синициной и Кацалапова поставлен на музыку Рахманинова
00:14 Исинбаева: эмоции остались в прошлом, когда выражала ровно то, что чувствовала
31 мая 2017, среда
23:19 Томашевский сыграл вничью с Донченко во втором туре ЧЕ по шахматам в Минске
23:01 Носкова и Тайлакова не сумели выйти в 1/8 финала на ЧМ по настольному теннису
22:45 «Локомотив» обыграл «Джокер-Торнадо» и вышел в плей-офф КЕЧ с первого места
22:45 «Динамо» выиграло у «Дины» во втором матче финальной серии ЧР по мини-футболу
22:32 «Сибиряк» выставил на трансфер двух лидеров
21:48 Хошу выступила с критикой в адрес FINA за изменение формата КМ по плаванию
21:27 Скачков и Шибаев пробились в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису в парах
20:14 Женская команда Липецкой области победила в трапе на командном ЧР
20:06 Шибаев пробился во второй круг ЧМ по настольному теннису в Дюссельдорфе
20:01 ОКР материально наказал сотрудника, опубликовавшего сообщение о феминизме
19:52 Власов не сумел выйти во 2-й круг ЧМ по настольному теннису в Германии
19:33 ОКР: приносим извинения всем, чьи чувства были задеты из-за поста о феминизме
18:48 В допинг-пробе канадского пауэрлифтера обнаружены 11 запрещённых веществ
18:38 В Удмуртии начала работу пилотная площадка «Лыжи Мечты. Лето»
18:03 «Спартак» разгромил РТУ в 3-м туре основного раунда КЕЧ
17:50 «Газпром-Югра» повторно обыграл «Сибиряк» в серии за бронзу ЧР по мини-футболу
16:25 Украинская бегунья Лупу дисквалифицирована на 8 лет за допинг
15:36 Карякин опустился на 11-ю строчку в рейтинге FIDE
15:23 Поздняков: уход Исинбаевой — не отставка, а шаг к полной независимости РУСАДА
14:56 Носкова вышла во второй круг ЧМ по настольному теннису в Германии
14:45 «Дельта» и «Кристалл» победили в третьем туре основного раунда КЕЧ
14:40 Российские ватерполистки проиграли американкам на турнире в Китае
14:31 Стали известны имена 28 спортсменов, заявки которых были отклонены IAAF
14:05 Михайлова вышла во второй круг ЧМ по настольному теннису в Германии
13:59 ЦСКА одержал третью победу в основном этапе КЕЧ по пляжному футболу
13:33 ФСБР: призёр Олимпийских игр Махов пропустит ЧР и вернётся на ковёр в 2018 году
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017