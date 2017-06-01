«Разрешил бы участвовать в «Ред Булл 400» даже детям. Это круто!»

Какие мышцы работают во время забега на трамплин, могут ли бежать дети и есть ли будущее у гонок – победитель «Ред Булл 400» Дмитрий Митяев.

В Чайковском прошёл первый в России забег на трамплин «Ред Булл 400», победителем которого в мужской категории с великолепным результатом 3.37,96 стал Дмитрий Митяев, основатель и тренер школы трейлраннинга и скайраннинга. После финиша он поделился своими впечатлениями от уровня организации соревнований, о будущем таких гонок и рассказал, мог ли выбежать из трёх с половиной минут.

«У нас нет специалистов по «Ред Булл 400»

— В России есть спортсмены, которые специализируются только на забегах «Ред Булл 400»?

— Нет, в нашей стране таких нет. Я и сам попробовал свои силы первый раз на таком старте, и, думаю, не последний. Здесь же собрались представители разных специализаций – и легкоатлеты, и лыжники, и те, кто не имеет никакого отношения к циклическим дисциплинам. Можно быть лидером в своём виде, но на «Ред Булл 400» просто встать. Здесь нужна функционалка, техническая составляющая мало что решает.

Преимущество всегда будет у тех, кто занимается горным бегом или скайраннингом, работой в гору. Четыре минуты непрерывной работы в гору – серьёзная нагрузка. Очень хорошо должны быть развиты стопа и четырёхглавая мышца, выполняющие основную толчковую работу.

— Как влияют погодные условия на такие забеги?

— В сухую погоду сцепление с поверхностью трамплина очень хорошее, а вот в дождь время из-за скольжения ухудшается примерно на минуту. А отменить такие гонки, наверное, не могут никакие катаклизмы. Это экстремальная гонка, и все участники готовы к экстремальным условиям. Погодные условия не становятся опасными для здоровья, они просто влияют на результат.

— С какой из «гладких» дистанций можно сравнить такой забег?

— По всем физиологическим нагрузкам «Ред Булл 400» сравним с бегом на 1500 м или лыжным спринтом. Но здесь силовая дистанция, специфика другая.

— Участники проходили дистанцию по-разному, кто-то даже полз. Правилами это не запрещено?

— Нет, дистанцию можно проходить любым способом. Из запрещённого – палки и шипованная обувь. Хотя с палками, на мой взгляд, забеги были бы намного зрелищнее и быстрее.

Дистанцию можно проходить любым способом. Из запрещённого – палки и шипованная обувь. Хотя с палками, на мой взгляд, забеги были бы намного зрелищнее и быстрее.

— Вы написали четыре статьи, которые вышли на сайте вашей школы. Много ли было вопросов?

— Нет, не очень. Мы писали эти заметки уже по ходу подготовки к «Ред Булл 400» и объясняли всё доступным языком. Там мы отмечали, что нужно особую подготовку обратить на ноги, чтобы не задействовать руки раньше времени. И говорили, что самим себе можно создать проблемы из-за закрывающейся диафрагмы, если уже на первой части дистанции постоянно сгибаться.

Фото: redbull.com

«Финишный рывок включать не пришлось»

— Вы в квалификационном забеге даже не стремились выиграть. Так было задумано?

— Как я уже сказал, важно правильно распределить свои силы. Ведь времени от квалификации до финала не так и много, и если слишком напрячься для выхода в главный забег, сил не хватит, можно очень сильно закислиться. Вообще, я считаю, что даже слишком хорошо пробежал квалификацию, если судить по результату (4.02. – Прим. «Чемпионата»). Правда, во время тренировки я с камерой в руке за 4.40 на гору поднимался и мог в таком темпе бежать ещё очень долго.

Герои или чудаки? Зачем люди бегут на трамплин, рискуя здоровьем Люди бегут в гору из последних сил, почти теряют сознание, отстают от победителя на 10 минут и всё равно счастливы. Это «Ред Булл 400».

— Что было самым сложным во время двух забегов?

— Старт. И не с физической точки зрения, а с тактической. Те, кто стоял рядом, сразу начинали очень мощно. Не хотелось от них совсем уж сильно отставать, чтобы потом не обгонять постоянно по дистанции, но и сил тратить не хотелось лишних. Приходилось как-то лавировать, нечто среднее выбирать.

— В финале бежали с улыбкой. Реально было столько сил?

— Да. В забеге был момент, когда я увидел, что ребята перешли на руки, и именно тогда и нужно было чуть «дёрнуть» и добавить для создания отрыва. Обычно я не оборачиваюсь по ходу забега, поскольку на этом теряешь динамику и время, но на этот раз посматривал за теми, кто сзади. У меня через неделю Кубок мира, там надо бежать 55 км, и важно было не потратить все силы на дистанции. В общем, я пробежал в спокойном темпе и даже не включал свой финишный рывок.

— Результат великолепный. Можно было и ещё быстрее?

— Уверен, что при правильной подводке к старту и хорошей конкуренции можно бежать из 3.30. А вообще, очень приятно, что показал такое время. В нынешнем сезоне на прошедших забегах «Ред Булл 400» результаты победителей были хуже.

Фото: redbull.com

«С трамплина не прыгну, лучше несколько раз забегу»

— Формат соревнований, антураж – как оцените?

— Высочайший уровень во всём! Я успел между забегами вернуться в номер и посмотреть трансляцию по Интернету. Такое можно пускать на телевизор, и всем будет интересно. Всё, что организует «Ред Булл», проходит на таком же уровне.

— Вы видели, как поднималась 60-летняя участница?

— Конечно! И это очень круто. Для России такое непривычно, но в Европе на таких же забегах едва ли половина участников такого возраста выходят. Они получают от этого удовольствие, а у нас почему-то считается, что это блажь. Напротив, надо выходить и преодолевать себя. Да, усталость нечеловеческая, но счастье потом перекрывает всё. За границей на ультрамарафонах участвуют 80-летние бегуны.

— Могут ли в «Ред Булл 400» принимать участие дети?

— Я считаю, что нужно допускать и самых юных участников, только в своей возрастной группе. Для них можно ограничить дистанцию, например, горой приземления. Ничего страшного в этом нет. Мне кажется, многие ребята способные преодолеть такую дистанцию быстрее взрослых. Но для этого нужно решить все организационные вопросы. Я приведу в пример горный марафон «Конжак» на Урале – там участвуют и 10-летние. От детских забегов эмоций будет ещё больше.

Нужно допускать и самых юных участников, только в своей возрастной группе. Для них можно ограничить дистанцию, например, горой приземления. Ничего страшного в этом нет.

— Могли бы прыгнуть на лыжах с того трамплина, на который забежали?

— Нет уж, спасибо – страшно. Я лучше забегу несколько раз.

— Вы, как победитель, получили специальное приглашение на забег на небоскрёб «Высоцкий» в Екатеринбурге. Будете участвовать?

— Не думаю, поскольку по срокам получается накладка с соревнованиями в США, куда меня уже пригласили. Но это не окончательно – можно, в конце концов, и попробовать.

— А специфика бега вверх по лестнице и по трамплину сильно отличается?

— Кардинально. В России главный специалист по такому бегу – Евгений Марков, который выигрывает почти постоянно. «Ред Булл 400» ближе к трейлраннингу, а бег по лестнице – к скайраннингу.

«Забежать на трамплин может каждый»

— Можно ли считать «Ред Булл 400» самым экстремальным забегом в мире?

— Одним из – совершенно точно. Слоган «Самые тяжёлые 400 метров в вашей жизни» совершенно справедлив. Забежать на трамплин может каждый, в этом я убеждён. Вопрос только в том, насколько быстро. В этой гонке могут участвовать абсолютно все, любой готовности. Главное в этом забеге – правильно рассчитать свои силы.

— Каким вам видится будущее этих гонок?

— «Ред Булл» сделал большой шаг в плане развития, в России появилось две гонки – ни в одной другой стране мира такого нет. Уверен, что у этих забегов большое будущее. Ведь их главная особенность массовость, доступность для любого человека. При этом и конкуренция растёт, что видно по результатам гонок. Турок Ахмет Арслан, который одержал огромное число побед с момента появления таких забегов, уже почувствовал это на себе. Возможно, появится и Мировой тур для элитных участников.

— А стоило бы это сделать?

— Думаю, да. Вы же видели, что разница между уровнем участников колоссальная. Приехали те, кто как занимается профессионально трейлраннингом и скайраннингом, и те, кто вообще ничем не занимается, но хочет испытать свои силы. С другой стороны, новичкам и любителям, наверное, может больше и не удастся посоревноваться с профессионалами, а такие забеги они запомнят на всю жизнь. Тут полная демократия.