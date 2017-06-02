Обыкновенный расизм. Почему быть российским легкоатлетом – приговор

IAAF запретила 80-летнему россиянину выступить в турнире по бегу. Он пробы не сдавал. И вы говорите, нет никакого антироссийского заговора?

Приличные нелюди

Надо признать: они долго пытались выглядеть приличными людьми. Долго говорили о справедливости, об ответственности и доверии. Выглядело это иногда убедительно – как убедительны любые слова за всё хорошее и против всего плохого. Несколько дней назад они не выдержали. Что называется, расчехлились. После чего заместитель главного редактора «Чемпионата» Евгений Слюсаренко тоже решил назвать вещи, как он их видит, без метафор. По его мнению, эти люди не против допинга и не за «чистый спорт». На всё это им плевать. Они против целой страны. Их философия называется просто — расизм.

При чём здесь люди, которые с середины четвертого десятка лет самостоятельно, за свой счёт тренируются и ездят в дорогие поездки, чтобы побегать-попрыгать с такими же пенсионерами, как они?

29 мая Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отказать в статусе нейтральных атлетов (что давало бы возможность участвовать в международных соревнованиях), в частности, восьмерым россиянам, которые планировали выступить в ветеранском чемпионате Европы в датском городе Орхусе 27 июля — 7 августа.

Соответствующее письмо все заявители получили вчера, 1 июня.

«Это не тебе решать»

Почему именно отказ ветеранам позволил сделать такие громкие выводы? Смотрите. Да, и в длящихся уже два с лишним года экспериментах с профессиональными российскими атлетами многое вызывало вопросы. Например, отсутствие чётких критериев допуска на старты 2017 года — даже под нейтральным флагом. Количество проб и сроки, в которые спортсмен должен был уложиться, никак не оговаривались. Relevant period — а там понимай, как хочешь. Самостоятельно «заказать» взятие проб, заплатить (примерно 1000 евро за пробу) — чтобы их было 5, 10, 20, 100, и чтобы от тебя отстали — тоже запрещено, «это не тебе решать».

Пока Родченков клеймил Россию. Как ловят американцев и их друзей Западные звёзды спорта получают смешные наказания, прячутся от тестов, просят разрешить «волшебные витаминки» и не забывают ругать Россию.

Но под все эти издевательства можно было хотя бы подвести оправдательную базу. Скажем честно: в российской лёгкой атлетике 90-х и нулевых творились грязные делишки, о них многие знали, и нынешняя расплата выглядит — пусть и с перегибами — но искуплением за грехи. Заслужили.

Но ветераны здесь при каких делах? При чём здесь люди, которые с середины четвёртого десятка лет самостоятельно, за свой счёт тренируются и ездят в дорогие поездки, чтобы побегать-попрыгать с такими же пенсионерами, как они? Какое они имеют отношение к «государственной системе поддержке допинга» — даже если допустить, что такая система действительно существовала?

Анаболические программы для 80-летнего спортсмена

А теперь читайте, какое обоснование люди из IAAF выдвинули для мотивировки отказа.

Поняли, да? Отсутствие в пуле допинг-тестирования. Не брали у вас допинг-пробы, уважаемые российские деды и бабушки, — ну и гуляйте. Всё по закону — мы предупреждали. Ну а что во всём мире тоже никого не проверяли (да и какому здоровому человеку придёт в голову проверять на допинг ветеранов-любителей вне соревнований?) — так весь мир не замазан в системе «государственного допинга».

То, что во всём мире тоже никого не проверяли (да и какому здоровому человеку придёт в голову проверять на допинг ветеранов-любителей вне соревнований?) — так весь мир не замазан в системе «государственного допинга».

Читать фамилии тех, кому отказали из-за несданных допинг-проб, по-настоящему познавательно. Вот 41-летняя марафонка Татьяна Маслова, которая спортом увлеклась под «тридцатник», когда родила первого ребёнка, а теперь занимается суточным бегом. Или явный потенциальный преступник: 80-летний спринтер Рамир Курамшин, который нёс олимпийский факел ещё в Москве-80, а спустя 30 с лишним лет — и Сочи-2014. Тут очевидно: лично Родченков писал свои анаболические допинг-программы для этого мощного старца.

Коктейль, не снившийся Родченкову. Что будет со спортом без ВАДА Канадский чудак, чувствуя вседозволенность, съел огромный стероидный коктейль и не подавился. Чем это может грозить спорту?

Для тех, кто всё-таки не совсем понимает, о чём речь: в ветеранских соревнованиях призовых нет, приходится платить стартовый взнос (если участвовать в трёх-четырёх видах, как это часто бывает, то это более 100 евро — для людей из регионов это большая сумма), а также самим оплачивать авиабилеты, гостиницы, транспорт и так далее. И всё это — исключительно для самореализации.

Эй, граждане из IAAF, вам самим-то не смешно? Не стыдно? Вы же должны на руках таких людей носить — вы же легкоатлетический образ жизни по всему миру поставлены раскручивать.

Достоинство у русских? Нет, не слышали

Кто-то скажет, что они это специально. Что они издеваются над нами и наслаждаются унижениями.

Думаю, это не так. Более того, любой чиновник IAAF искренне удивится и даже возмутится, если ему такое тяжёлое обвинение предъявят. И будет, скорее всего, прав, потому что разгадка — на мой взгляд! — существенно хуже.

Есть многочисленные истории, как немецкие солдаты в захваченных советских деревнях спокойно справляли нужду на глазах местного населения. Не потому что они хотели как-то дополнительно унизить или показать превосходство арийской расы, нет. Они просто не считали их за людей. Им даже в голову не приходило «стесняться». Люди же не стесняются собак или кошек.

Какое ещё достоинство? Человеческое? У всех этих русских, допинг-мошенников? Не, не слышали.

Когда конкретные, с именем и фамилией, чиновники IAAF отказывают в участии в забеге 80-летнему ветерану, потому что тот (как, повторимся, и все его ровесники-конкуренты в любой точке мира) не сдавал пробы на допинг, им даже в голову не приходит, что это унижение человеческого достоинства. Какое ещё достоинство? Человеческое? У всех этих русских, допинг-мошенников? Не, не слышали.

Вот это и называется — расизм.