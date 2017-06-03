«Перед Сочи финансирование было другим. Сейчас режим экономии»

О сокращении финансирования, подготовке к Пхёнчхану, забеге на трамплин – в беседе с лидером сборной России Евгением Климовым.

27 мая в Чайковском состоялся забег «Ред Булл 400», во время которого было необходимо забежать на трамплин К-125. Одним из участников этого экстремального испытания стал лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов, который прилетел в Пермский край на очередной предсезонный сбор. В интервью «Чемпионату» он рассказал, зачем ему нужен был этот забег, как проходит подготовка к сезону и какие планы он строит на Игры-2018.

«Забег на трамплин помог вернуть некоторые ощущения»

— Евгений, зачем вам это было нужно?

— Хотел испытать себя. Я и в прошлом году приезжал в Чайковский на такие же соревнования, хоть они и не носили официального статуса. И тогда же решил, что если подобные забеги будут проводиться ещё, обязательно поучаствую. Так и получилось.

— И как ощущения?

— Сейчас было намного тяжелее. Если в прошлом году я хоть немного бегал на лыжах, то за последний сезон никакой циклической подготовки у меня не было. В гору приземления забежал нормально, а когда начался сам трамплин, гора разгона, практически остановился, едва дошёл до финиша. Но ни о чём не жалею.

Подготовка, сборы – всё по минимуму. Расходы сократились кардинально, экономия буквально на всём. Но нам и этого достаточно, всё необходимое есть.

— Как такой экстрим может сказаться на состоянии организма?

— У нас же подготовительный период идёт, я думаю, что это даже в плюс будет отчасти. Этот забег помог мне вернуть некоторые ощущения. Я понял, что над выносливостью нужно работать гораздо больше. Этот компонент в прыжках тоже очень важен.

«Трамплины в Корее похожи на сочинские»

— А своим нынешним состоянием довольны?

— Вполне. Рабочее состояние. Всё идёт по плану, что не может не радовать.

— Программа подготовки к Пхёнчхану расписана полностью?

— Да, конечно. У нас начался сбор здесь, в Чайковском, потом будет Нижний Тагил, затем Сочи — и так по кругу. Последний сбор, непосредственно перед выездом в Корею, состоится в Японии. По климату, часовому поясу очень похоже, плюс прекрасные условия. Подготовка в России может быть не хуже, чем за рубежом. Наши комплексы построены по последним технологиям и превосходят в этом плане, скажем, большинство австрийских трамплинов.

— Вы успели протестировать трамплины в Корее?

— Да, удалось это сделать. Могу сказать, что они очень похожи на сочинские. Да и на те, что здесь, в Чайковском – примерно те же углы наклона. Поэтому тренировки в «Снежинке», например, очень актуальны в плане подготовки к Олимпиаде. Вообще, мне в Корее понравилось – условия отличные. Да и результат показал хороший, поставил бы себе за те прыжки четвёрку с плюсом. Разве только ветер там довольно приличный, но с современной ветрозащитой это нестрашно – лишь небольшие коррективы понадобится внести.

— В летнем Гран-при будете участвовать?

— Да. Я начну с этапа в японской Хакубе, выступлю в Чайковском и ещё пара этапов. Ощущения во время летних прыжков другие, но техника не меняется, а корректировки делаешь только на погодные условия. Так что они важны именно в плане техники. До зимы ещё есть время внести коррективы, если необходимо.

«Расходы сократились кардинально, экономия на всём»

— Насколько сильно подготовка в олимпийский сезон отличается от сезона, скажем, стандартного?

— В целом всё то же самое, но если говорить о количестве прыжков, их должно быть чуть меньше, чем обычно. Это уже проверено опытом, и на меня действует положительно.

Косых взглядов на российских прыгунов нет, люди в нашем виде спорта как-то проще ко всему относятся. Даже намёка не было на то, что раз ты из сборной России, то допингист по умолчанию.

— Перед Играми в Сочи сборная России не испытывала проблем с финансированием. Сейчас ситуация сильно изменилась?

— Да, это очень заметно. Подготовка, сборы – всё по минимуму. Расходы сократились кардинально, экономия буквально на всём.

— В таких условиях можно нормально подготовиться?

— Мы ведь не привереды какие. Всё, что необходимо для нормальной работы, у нас есть. Просто в сравнении с Сочи разница колоссальная, а так и этого хватает.

— Если сравнить с другим сборными, теми же австрийцами, сильно наша команда проигрывает в финансировании?

— Да у них затраты в принципе меньше на подготовку. Они готовятся у себя, не нужно тратить деньги на дорогу, проживание. А у нас это одна из основных статей расходов – расстояния огромные, даже если только по российским комплексам ездить, плюс визы для выезда за границу.

— Докатились ли до прыжков с трамплина все последние события, связанные с допингом? Насколько остро вы это ощущаете?

— Косых взглядов на российских прыгунов нет, люди в нашем виде спорта как-то проще ко всему относятся. Даже намёка не было на то, что раз ты из сборной России – то допингист по умолчанию. С нами в команде постоянно проводятся консультации по правилам заполнения всех данных в системе ADAMS, чтобы мы не получили по собственной глупости «флажок». Мы получаем всю информацию по правилам применения медикаментов. В общем, держат в курсе.

Я хочу на Олимпиаде-2018 побороться за медаль. Думаю, это мне по силам. Для этого и работаю.

— На что настраиваетесь на Олимпиаде?

— Конечно, я хочу побороться за медаль. Думаю, это мне по силам. Ведь были же отдельные выступления на крупных турнирах, на «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке, в частности, где мне удавалось попасть в призы. Для этого и работаю.