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«Динамо» – чемпион России по мини-футболу-2016/17
Фото: futsaldynamo.com
Текст: Андрей Иванов

Белый, голубой, золотой. «Динамо» – 11-кратный чемпион России!

Финальная серия чемпионата России по мини-футболу оказалась максимально скоротечной. Для завоевания титула «Динамо» хватило трёх матчей.
3 июня 2017, суббота. 19:50. Другие

Решится или не решится?

Переполненные трибуны в Щёлково и главный трофей чемпионата России по мини-футболу перед ними – вот два главных атрибута, присутствовавших перед началом третьего финального матча плей-офф Суперлиги. Сегодня могло решиться всё: от победы в чемпионате подмосковное «Динамо» отделяла одна победа. Могло не решиться ничего – «Дина», стоящая на краю пропасти, просто обязана была дать хозяевам жесточайший бой. И вот чего быть не могло – неинтересного футбола.

Нандо — значит Нандо. «Дина» снова проиграла «Динамо»
Во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу «Динамо» вновь победило «Дину». Всё решил дубль Нандо в четвёртом тайме.

Перебор жёлтых карточек оставил вне заявки на матч диновца Ниязова, у бело-голубых не играл «лишний» легионер Вилде. Место в воротах хозяев снова занял Густаво. Замтарадзе хромал не так сильно, как два дня назад, но было ясно: травма Георгию мешает, а переодет он, чтобы, если потребуется, сыграть в серии пенальти. В «рамке» гостей привычно расположился Иваняк.

Не единственный точный удар

Пять осторожных первых минут – наверное, иначе и быть не могло. Цена ошибки невероятно высока, ведь за 100 минут основного времени двух сыгранных матчей команды забили друг другу всего пять голов: три — в первой игре, два – во второй. Так что на сей раз всё вообще мог решить один-единственный точный удар.

И он случился на седьмой минуте. Шакиров выдал тончайшую вертикальную передачу на ход Нандо, тот покатился и успел проткнуть мяч мимо Иваняка – 1:0. И всего через две минуты стало ясно: этот гол единственным не будет. Эскердинья на «столбе» элегантно развернул Робиньо и в падении точно пробил низом – 1:1.

Мини-футбол. Суперлига, плей-офф
Финал, третий матч
3 июня, Щёлково

«Динамо» (Московская область) — «Дина» (Москва) – 6:4 (2:1)
Голы: Нандо-4, Сергеев, Бадретдинов – Эскердинья-2, Асадов, Хамадиев
Счёт в серии – 3:0.

Чудо чудное

Намечавшееся веселье развития не получило: команды сразу закрылись, и снова начался максимально умный и тактически выверенный футбол. Опасность чуть чаще витала над владениями Иваняка, но о преимуществе «Динамо» речи не шло. Бело-голубые чуть чаще фолили: к 20-й минуте у них в пассиве было четыре нарушения правил против трёх у «Дины».

Красивый удар Багирова с лёта вполне мог стать голевым, но Густаво отвёл угрозу. И тут же угловой у ворот гостей: Бадретдинов покатил Нандо, тот с линии штрафной исхитрился пробить из-под опекуна – и 2:1. Спустя две минуты, как по расписанию, мяч должен был оказаться в воротах «Динамо». Прудников уже видел его там, уже готов был праздновать, но Густаво невообразимым образом смахнул мяч практически с «ленточки», чем привёл в бурный восторг всю скамейку запасных и персонально Замтарадзе. Георгий лучше всех понимал, какое чудо сейчас совершил первый номер бело-голубых. 2:1 после первого тайма – всё только начиналось.

Голы, голы!

Красивый финт Фукина и фол Кутузова, оценённый арбитрами жёлтой карточкой, а после этого удар Робиньо и сейв Абрамова, грудью отразившего мяч на линии ворот, – таким получилось начало второго тайма. Вдобавок – жёлтая карточка Разорёнову за нарушение против Нандо. И уже совсем нехорошо для «Дины» – перехват Сергеева и его роскошный мягкий удар мимо Иваняка – 3:1.

Гостям обязательно был нужен быстрый ответ. И они ответили: близкий штрафной завершился нехитрым розыгрышем – передачей в сторону на Асадова, его же удар мимо Нандо, пытавшегося перекрыть ближний угол, – 2:3. Игра раскрылась и заискрилась, а током ударило «Дину»: Кутузов опять сфолил и вполне мог претендовать на вторую жёлтую карточку. Судьи его пожалели, а Бадретдинов – нет: прямой удар Анатолия со штрафного оказался для Иваняка неберущимся – 4:2.

Супер Нандо

И снова «Дина» ответила быстро. Бурков в собственной штрафной завалил Эскердинью, пострадавший хладнокровно переиграл вышедшего на пенальти Замтарадзе – 3:4. И спустя две минуты Густаво ошибся в передаче, Асадов перехватил мяч и выкатил Хамадиеву на пустые ворота – 4:4. За 10 минут до окончания второго тайма гости добрали шестой фол, Робиньо с десятиметрового попал в штангу. Хозяева заработали пятый фол спустя полминуты, так что теперь любое нарушение, хоть в основное, хоть в дополнительное время, автоматически приводило к десятиметровому.

Однако следующее нарушение не привело к удару с десяти метров. Загадка? Да всё просто – Заболонков сыграл рукой в своей штрафной. Жёлтая карточка, пенальти и точный удар Нандо с «точки» – 6:5. Играть во втором тайме оставалось пять минут, так что времени на раздумья по поводу пятого полевого у Бесика Зоидзе было не много. Вратарём-гонялой был назначен Абрамов, но ничего у «Дины» не получалось. В итоге Нандо оформил покер: мяч отскочил от бразильца и неспешно покатился в ворота – 6:4.

Оставшиеся секунды стали формальностью, а потом началось безудержное динамовское празднование. Шутка ли, 11-кратные чемпионы России!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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