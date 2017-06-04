«Девочка принесла сладости, так отец избил её ремнём у всех на глазах»

Сегодня празднует свой 35-летний юбилей румынская гимнастка Мария Олару – олимпийская чемпионка 2000 года, абсолютная чемпионка мира 1999 года, чемпионка Европы 1998 года.

В истории спортивной гимнастики были спортсменки намного более титулованные, но Олару запомнилась не только завоёванными медалями. И даже не демаршем в 2000-м, когда после Игр в Сиднее она объявила о завершении карьеры, так как новые правила «ущемляли права высоких гимнасток». Ровно год назад в свой день рождения на фестивале «Букфест» она представила книгу «Цена золота».

Я пыталась объяснить, что у меня очень сильно болит спина, но он не слушал. Он отвесил мне пощёчину, свалил с бревна, ударил в лицо, а потом бил ногами. Лицо распухло, один глаз заплыл.

«Я не могла слушать дикие крики и выбежала из зала. Тренер вернул меня силой»

Сейчас страсти поутихли, но год назад бушевали вовсю, ведь в книге Олару рассказала всю правду о том, как готовят румынских чемпионок в Дэве – Мекке спортивной гимнастики Румынии. Один из эпизодов про то, как собственные родители истязали спортсменок, которые оказались на грани исключения из сборной (юниорской или взрослой).

«Однажды нас всех собрали в большом зале. На базу были вызваны родители Андреа Улмяну – девочки, которая принесла для других запрещённые сладости. Её хотели исключить из спортивного интерната, чтобы остальным было неповадно. Но получилось прилюдное унижение. Её отец вытащил из штанов ремень и жестоко избил дочь.

Я не могла слушать её дикие крики и выбежала из зала. Из моих глаз текли слёзы. Но Октавиан Белу (главный тренер женской сборной Румынии. – Прим. «Чемпионата») в грубой форме заставил меня вернуться и продолжать смотреть на истязание. Никто не вмешался, не отреагировал… Сделал бы то же самое мой отец, если бы оказался в такой ситуации? Не исключено», — рассказала Олару.

По словам бывшей гимнастки, этот эпизод остался у неё в памяти на всю жизнь. И это был не единичный случай.

«Отвесил мне пощёчину, ударил в лицо, потом бил ногами»

Женская сборная Румынии на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро не пробилась, а страну в отдельных видах представляла только знаменитая Каталина Понор. Но до этого было долгое доминирование в мире. Каким образом это достигалось? Принцип прост: ты выходишь на помост, пока ты можешь, а не можешь – вон из спорта.

«Часто тренировки превращались в издевательство. Тренеры могли побить, если у тебя что-то не получалось. Однажды тренер (Олару называет только фамилию Кэрпинишан. – Прим. «Чемпионата») избил меня за то, что я не могла толком сделать упражнение на бревне. Я пыталась объяснить, что у меня очень сильно болит спина, но он не слушал. Он отвесил мне пощёчину, свалил с бревна, ударил в лицо, а потом бил ногами. Лицо распухло, один глаз заплыл. С тренировок я выходила с чувством животного страха», — поделилась Олару.

Тренеры останавливались, покупали себе поесть, а нам не позволялось выходить. И мы мучились оттого, что слышали эти вкусные запахи. Приходилось глотать слюни – мы же обычные рабочие элементы, а не живые люди.

Страшно было не то, что тебя побьют, а сама неизбежность этого, призналась спортсменка. После окончания карьеры, чтобы избавиться от болей в спине, ей пришлось сделать титановый имплантат.

«Если мы вдруг съедали лишнего, то вызывали рвоту»

Спортсменка в своей книге рассказала и о жесточайшей диете, на которой сидели гимнастки. Они были ограничены практически во всём.

«Мы нашли изуверский способ борьбы со своим весом в ситуациях, когда вдруг позволяли себе съесть что-то лишнее. Тогда нужно было искусственно вызвать у себя рвоту. Но делали мы это тайком от тренеров, поскольку они бы сразу догадались. Некоторые девочки использовали душ, но я дожидалась, когда освободится туалет.

Есть хотелось почти всегда. По дороге от Дэвы до Бухареста очень много кафе с выпечкой, а мы часто ездили по этому маршруту на автобусе, — вспоминала Олару. – Так вот, тренеры останавливались, покупали себе поесть, а нам не позволялось выходить. И мы мучились оттого, что слышали эти вкусные запахи. Это тяжёлое испытание даже для сытого человека, не говоря о голодном. Приходилось глотать слюни – мы же обычные рабочие элементы, а не живые люди».

Зачем это рассказывать? Чтобы люди понимали, на что идут

Таких историй в книге Марии Олару много, включая и то, как тренеры национальной команды заставляли спортсменок отдавать призовые за победы на соревнованиях. По её признанию, она ни о чём не жалеет и никого не обвиняет. «Я благодарна тренерам, которые сделали из меня олимпийскую чемпионку. Возможно, в других условиях это было бы невозможно», — подчеркнула Олару.

Я благодарна тренерам, которые сделали из меня олимпийскую чемпионку. Возможно, в других условиях это было бы невозможно.

Специалисты, упомянутые в книге «Цена золота», комментариев предпочли не давать. Лишь Белу признал, что практика дележа призовых действительно существовала, а вот об эпизодах с побоями он не помнит – слишком много лет прошло. По словам Олару, она написала книгу не для того, чтобы с кем-то свести счёты, а чтобы рассказать правду и донести её до родителей, которые отдают детей в спортивную гимнастику. Просто чтобы знали, на что идут.

Олару не первая рассказала правду о румынской гимнастике. Андреа Радукан, из-за ошибки врача провалившая допинг-тест в Сиднее и лишённая золота в «абсолюте», многое объяснила в книге «Обратная сторона медали», а Андрея Мунтяну назвала спортивную гимнастику «постоянным страданием».

Наверное, это типичная ситуация не только для Румынии, но и для многих стран бывшего социалистического лагеря, в том числе для России. И это на самом деле страшно.