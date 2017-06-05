Анжелы и Димоны. Общество профессиональных обиженных

На минувшей неделе Олимпийский комитет России был вовлечён в публичный скандал. Виной всему стала, казалось бы, безобидная шутка в соцсетях, за которую в итоге пришлось извиняться и выслушать в свой адрес тысячи возмущённых высказываний. Наша рубрика «Анжелы и Димоны» разбирается, кто в этой истории прав, а кто виноват.

«ОКР оскорбил и унизил феминисток», — гласили заголовки в светской прессе, а в комментариях требовали немедленно уволить автора поста. Сам он в комментариях узнал о себе и своём интеллекте много интересного и наверняка тысячу раз пожалел о своей шутке. На мой взгляд, она действительно неудачная, но не потому, что кого-то реально унизила, а просто потому, что несмешная. Но давайте задумаемся и вспомним свои косяки на работе. Большинство из нас и за большую ошибку и провинность порой отделывались выговором и штрафом, а тут такой напор агрессии и кровожадности. Слава богу, просят всего лишь уволить, а не расстрелять.

Анжелы и Димоны. Фальшивые медали нужно ввести повсеместно Бракованные медали Олимпиады-2016 нужно срочно взять на вооружение и вручать призёрам на время, пока они не докажут чистоту.

Уроки политкорректности

Один из китов, на котором держится этот мир, — политкорректность. Не зря же говорят, что единственный человек, над которым можно шутить, — это белый мужчина традиционной ориентации. В нашей стране он при этом должен быть ещё атеистом. В противном случае обиженные и оскорбленные просто заклюют, да ещё и исками в суд задёргают и окажутся в итоге правы. А поскольку быть оскорблённым сейчас выгодно, то и расплодилось их столько, что деваться некуда и любой анекдот и шутка будут восприняты в штыки.

Кстати, один из видных деятелей олимпийского движения Шамиль Тарпищев такой урок уже получил, хоть и исполнил свою шутку про «братьев Уильямс» в политической программе. Пошутил бы лучше про сестёр Кличко, точно бы сошло с рук. На мой взгляд, однозначной запретной темой для шуток может быть человеческая трагедия, хотя для «Шарли Эбдо» не существует и этих рамок. На грани фола шутки о физических недостатках человека, цвете кожи, разрезе глаз, половой принадлежности, то есть того, с чем мы пришли в этот мир и что изменить не в силах. Хотя и в этом случае придётся забыть добрую половину анекдотов.

Подставьте вместо «феминистки» «коммунистку»

Однако не будем ставить знак равенства между женщиной и феминисткой. Большинство женщин феминистками не являются и этой идеологии не разделяют. Феминизм — это лишь одно из многочисленных идеологических направлений в нашем обществе. Феминистами могут быть и женщины, и мужчины, и красавицы и уроды, и молодые и старики, но никакая политкорректность не вправе запретить шутить над идеологией. Поставьте на место слова «феминистка», например, «коммунистка» и прочитайте пост заново. Покажется ли он вам оскорбительным, а его автор достойным сожжения на костре?

Действительно, у нас в стране сформировалось искажённое понимание феминизма как явления. Многие считают, что это не борьба женщин за равноправие, а сборище агрессивных, обиженных жизнью и ненавидящих мужчин женщин. Это в корне не верно, но способствуют такому восприятию действительности исключительно сами феминистки. Достаточно посмотреть на участниц украинской организации Femen, на попытку запретить любые шутки о женщинах и женской привлекательности, на желание ввести квоты для женщин в правительстве и парламенте и изживание из английского языка всех названий профессий, содержащих слово man.

В одной статье я прочитал, что необходимо запретить анекдоты про женщин за рулём, так как они укрепляют стереотип о том, что женщина не может водить машины и устроиться на работу. Ну тогда надо и анекдоты про пьяных русских запретить, так как они тоже формируют стереотипы. Кто же после этого русского возьмёт на работу, если он алкоголик?

Шутите лучше над собой

Телеведущий Александр Гордон однажды вспоминал, как, будучи в Америке, решил сделать воблу из свежепойманной рыбы. Посолил её повесил на балкон, закрыв марлями от мух, а когда вернулся, получил повестку в суд. Оказалось, что соседка оскорбилась вывешенной на балконе мёртвой рыбой и написала заявление. Дело запахло керосином, но наш человек не растерялся и пошёл в контратаку: «Я теперь на вас в суд подам за нарушение первой статьи Конституции США. У нас, у русских, есть обычай – в июле-месяце мы вывешиваем на балконе сушёную рыбу. Рыба – это символ христианства, а вы заставили меня эту рыбу убрать. Я оскорблён в своём религиозном чувстве». В итоге соседка свой иск отозвала.

Поэтому мой вам совет. Если в наш политкорректный век вам захочется блеснуть остроумием, подумайте, не может ли эта шутка кого-то задеть, а даже если не может, то обязательно найдутся такие, кого она заденет. И вот они в воинственном раже вторгнутся в ваше личное пространство и будут говорить вам, какой вы негодяй, подонок и что ваше место на обочине профессии, да таких сажать нужно и расстреливать. Вы почувствуете себя хуже насильника и убийцы, хуже того парня, который решил поиграть в рэмбо и завалил девятерых десантников, потому что он-то себя чувствует героем, а вы будете изгоем. Поэтому пошутить вы можете только над собой, хотя наверняка найдутся впечатлительные субъекты, которые подадут на себя в суд за оскорбление собственных чувств.