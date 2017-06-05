Бадретдинов: в финале играли за себя, за того парня и за всё «Динамо»

Финальная серия очередного чемпионата России по мини-футболу завершилась неожиданно скоротечно. Подмосковное «Динамо» внешне легко и уверенно защитило чемпионский титул, обыграв «Дину» в трёх матчах. Такого результата ожидали немногие, но среди этих людей был защитник бело-голубых Анатолий Бадретдинов. Перед началом финальных матчей что-то подсказало ему: трёх встреч для определения чемпиона вполне достаточно. Об этом «подсказе», а ещё о кубке, полном шампанского, сплочённости команды и прицеле на Кубок УЕФА, шестикратный чемпион страны рассказал корреспонденту «Чемпионата».

– Анатолий, поздравляем вас с победой! Расскажите, какая мысль первой пришла в голову после финальной сирены третьего матча с «Диной»?

– Первая мысль – это был долгий, тяжёлый для игроков, руководства и вообще всей команды сезон, и наконец-то он закончился. Причём закончился для нас на хорошей, мажорной ноте. А вторая мысль – что мы наконец-то в отпуске (улыбается).

Белый, голубой, золотой. «Динамо» – 11-кратный чемпион России! Финальная серия чемпионата России по мини-футболу оказалась максимально скоротечной. Для завоевания титула «Динамо» хватило трёх матчей.

– Отпраздновать уже успели, или всё ещё впереди?

– Главное празднование ещё впереди, а вчера мы по традиции после матча собрались в баре, все вместе и с кубком. Провели время, так сказать, с большой пользой (улыбается). Могли себе позволить некоторые излишества, которые не разрешали себе на протяжении целого сезона. Теперь мы чемпионы, и праздновать это было очень приятно!

– Шампанское из кубка пили?

– Да, конечно. Кубок был наполнен до краёв, а шампанское текло рекой.

– Могли ли вы перед началом финальной серии предположить, что решающее противостояние закончится так быстро?

– На самом деле я говорил и своим друзьям, и супруге, что финальная серия, скорее всего, завершится после трёх матчей. Может быть, это какое-то суеверие было, но первую серию матчей плей-офф с «Синарой» мы завершили в пять матчей: четвертьфинал получился самым энергозатратным. Потом с «Сибиряком» было четыре матча. Можно было предположить, что финал завершится в три матча. А ещё я говорил, что тот, кто выиграет первый матч серии, и станет чемпионом – в итоге так оно и получилось.

Главное празднование ещё впереди, а вчера мы по традиции после матча собрались в баре, все вместе и с кубком. Провели время, так сказать, с большой пользой.

– Показалось, что, несмотря на конец сезона, «Динамо» находится в хорошей физической форме. Так ли это на самом деле?

– Да, всё верно. Мне кажется, мы набрали оптимальную форму именно к завершению плей-офф. В этом большая заслуга тренеров. Да, на первой стадии плей-офф мы прошли через ряд очень трудных игр, но с каждым следующим матчем мы обретали уверенность, у нас появлялись силы. Мне кажется, на данный момент команда находится в оптимальной физической и психологической форме.

Замечу, что с той структурой чемпионата, которая у нас есть, мне кажется, побеждает та команда, у которой есть запас прочности до самого конца турнира, качественная скамейка запасных. Чем больше в команде игроков высокого класса, тем больше у неё шансов добиться успеха. Могу привести простой пример: «Газпром-Югра» – хорошо укомплектованная команда, но у её игроков была череда дисквалификаций и травм, а потому в полуфинале с «Диной» они играли в шесть человек и во многом именно из-за этого уступили.

– В чём, на ваш взгляд, главная причина того, что «Динамо» не просто стало чемпионом, а сделало это в трёх матчах?

– Секрет успеха на самом деле очень прост – это сплочённость нашего коллектива. Мы просто посмотрели друг другу в глаза и сказали, что нужно завершить серию в трёх матчах. Каждый игрок, выходя на площадку, понимал, что он играет и за себя, и за того парня, за всю команду «Динамо». А ещё мы понимали, что чем быстрее мы закончим эту серию, тем быстрее мы выполним задачу на сезон и поедем домой, к своим родным и близким. Именно сплочённость команды и дала такой результат.

– Почему первые два матча финальной серии оказались весьма скромными на забитые голы, а в третьем обе команды прорвало?

– Я объясняю это достаточно просто: у команд не было права на ошибку, и все это прекрасно понимали. В первом матче «Динамо», например, играло строго по счёту, от обороны. Мы понимали, что два гола, забитые нами в первой игре, уже могли принести нам победный результат – так оно и получилось. Главным для нас был именно результат, победа. Так что практически минимальный счёт – это стремление команд допускать как можно меньше ошибок и не пропускать.

Мы просто посмотрели друг другу в глаза и сказали, что нужно завершить серию в трёх матчах. Каждый игрок, выходя на площадку, понимал, что он играет и за себя, и за того парня, за всю команду «Динамо».

– В финальной серии вы забивали очень важные голы, менявшие ход встречи. Можно ли сказать, что такие забитые мячи для вас особенно ценны, или все голы одинаково добавляют единицу к счёту на табло?

– Да, любой гол добавляет всего лишь по единице, каким бы значимым он ни был, но такие мячи придают уверенность забившему игроку и обескураживают соперника. В первых двух матчах мы открывали счёт в течение пяти минут. Для нас было очень важно повести в счёте, почувствовать уверенность в собственных силах. Понять, что это наша игра, наша серия, наше чемпионство. Так что забивать первыми было очень важно для нашей команды.

– Показалось, что это золото «Динамо» добыло очень спокойно, даже хладнокровно по сравнению с прошлогодним финалом. Так ли это?

– Это видимое спокойствие. Потому что накал страстей, эмоции в каждом финальном матче зашкаливают. Любой финал – это битва характеров. Визуально все, может быть, выглядели спокойно, но внутри была настоящая буря эмоций.

– «Динамо» отомщено за финал Кубка России?

– Финал кубка – это наша досадная оплошность. Может быть, мы где-то недооценили соперника. Ни в коем случае не умаляю заслуг «Дины» – это хорошая, сбалансированная команда, она заслужила победу. Но, думаю, мы сами где-то немного недоработали, расслабились. И эта расслабленность повлияла на результат – мы не смогли завоевать Кубок России.

– Как сейчас с финансовым положением в «Динамо»?

– На самом деле сейчас всё просто: президент команды и попечительский совет решают все вопросы положительно. Проблемы будут устранены в ближайшее время. «Динамо» всегда ставило и будет ставить одну задачу – побеждать. Думаю, что наш главный спонсор поможет нам в этом. Никто из игроков не сомневается, что никаких проблем не будет.

Для нас было очень важно повести в счёте, почувствовать уверенность в собственных силах. Понять, что это наша игра, наша серия, наше чемпионство.

– Анатолий, а у вас лично какие планы на будущее?

– В данный момент у меня заканчивается контракт с «Динамо». Сейчас ведутся переговоры, результат которых станет известен через некоторое время. А пока просто хочется отдохнуть после тяжёлого сезона, уйти в отпуск, побыть с семьёй и только потом перейти к решению текущих вопросов.

– Сколько времени дадут футболистам на отдых?

– В данный момент это точно не известно. Думаю, что нам дадут около месяца. А пока мы ждём официальную встречу с руководством клуба, со спонсорами. Думаю, что мероприятие состоится уже в ближайшие дни. А потом мы, довольные и счастливые, уйдём в отпуск, чтобы, вернувшись с полными силами, готовиться к новому сезону. Надеюсь, что следующий сезон будет для нас более успешным, чем этот. Хочется верить, что мы выиграем Кубок УЕФА. А ведь в следующем году будет изменена система проведения этого турнира. Качество и сложность турнира выйдут на совершенно другой уровень. В Элитном раунде будет масса топовых команд, по две от страны. Это будет очень серьёзный экзамен. И перед тем, кто выиграет следующий Кубок УЕФА, нужно будет снять шляпу.