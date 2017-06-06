Выбор сделан. Завершился Кубок Ассоциации класса «Оптимист»

Уверенной победой тольяттинца Дмитрия Лаздина и петербургской спортсменки Александры Лукояновой завершился Кубок Ассоциации класса «Оптимист», который проходил в яхт-клубе Санкт-Петербурга и одновременно являлся первым этапом серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Кроме определения призёров соревнований по итогам регаты были сформированы команды, которые представят Россию на первенствах мира и Европы летом 2017 года.



Более сотни участников из восьми регионов страны, которые прибыли в Северную столицу для участия в соревнованиях, акватория Невской губы встретила суровыми условиями. В первый день соревнований, 1 июня, гонки не проводились: сила ветра превышала 35 узлов, которые сопровождались обильными осадками и низкой температурой. В последующие дни погода немного улучшилась, но в целом соревнования прошли в свежем ветре. Это не помешало двумя днями после открытия регаты на воду выйти и самым младшим участникам. Как отметил на церемонии награждения главный судья соревнований, спортсмены показали себя настоящими моряками.

Несмотря на неровный график регаты и благодаря слаженной работе судейского комитета в зачёт удалось записать восемь гонок. Если 2 июня состоялись только две гонки, то далее ежедневно были проведены по три гонки и ещё несколько отменённых стартов. «Можно сказать, что для наших спортсменов это была хорошая тренировка старта в большом флоте, — рассказал судья на старте Владимир Комель. — Если в первые дни очень многие попадали под «черный флаг», то уже в заключительный день флот вёл себя более дисциплинированно и более осмотрительно. Конечно, некоторых «злостных нарушителей» пришлось дисквалифицировать».



В частности, из-за фальстарта дважды был дисквалифицирован действующий победитель первенства России Григорий Коваль, вследствие чего его итоговая позиция оказалась в четвёртом десятке. Также фальстарты испортили результаты Аркадию Карманову и Петру Пашитинскому – итоговый результат этих спортсменов оказался ниже их потенциала.



В целом состав первой десятки общего зачёта флота определился уже после первого дня соревнований. Опытный Дмитрий Лаздин из Тольятти продемонстрировал очень стабильный результат: его худший показатель – пятый приход. Неудивительно, что он лидировал во все дни соревнований и только наращивал свой отрыв от ближайших соперников. На церемонии награждения помимо медалей Дмитрию вручили переходящий кубок Ассоциации класса «Оптимист».

Также уверенно преодолели все испытания опытные девушки Александра Лукоянова, Ксения Громова из Питера и москвичка Вика Ликсанова. Именно они составили первую тройку зачёта девушек. В первую тройку юношей кроме Лаздина вошли Илья Чуприна и Максим Шапошников.



Младшие спортсмены вступили в борьбу со второго дня соревнований и сумели продемонстрировать все свои навыки. В зачёте младших девушек все дни лидировала воспитанница академии София Пушева, а её одноклубник Кирилл Шуненков уверенно победил в зачёте младших юношей. За другие медали в этих зачётах шла ежедневная борьба. Второе и третье итоговые места заняли соответственно Артём Гункер (СПб, Академия) и Иван Охотников (СПб, Рауту), а также Стася Гункер (СПб, Академия) и Мария Еремичева (Спб, Я/к Морской).



По результатам соревнований был определён состав сборной команды России в классе «Оптимист», которая представит страну на первенствах Европы и мира в этом году. Учитывая результаты двух этапов отбора (в Севастополе и Санкт-Петербурге), состав команды выглядит следующим образом:

Первенство мира. Таиланд, 11-21 июля

Тренер команды — А. Лаздин, тим-лидер — Д. Разумович



Состав команды: Илья Чуприна (Таганрог), Виктория Ликсанова (Москва), Вячеслав Рожков (Тольятти), Роман Луценко (Севастополь), Максим Шапошников (Санкт-Петербург).



Первенство Европы. Болгария, 30 июля – 6 августа



Тренер команды – И. Елышев, тим-лидер — С. Андреев



Состав команды: Владислав Грахов, Аркадий Карманов, Александра Лукоянова, Ксения Громова (все – Санкт-Петербург), Сергей Пыжьянов, Иван Жилкин (оба — Долгопрудный), Валерия Базарова (Азов).

По инициативе Ассоциации класса «Оптимист» и яхт-клуба Санкт-Петербурга был сформирован попечительский совет ассоциации, который поддержал сформированные команды первенства мира и Европы приобретением авиабилетов. Соответствующие сертификаты от вице-командора яхт-клуба Санкт-Петербурга были вручены исполнительному директору ассоциации.