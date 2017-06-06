Сладкий поцелуй смерти. Как мертвец скачки выиграл

Многовековая история скачек знает немало удивительных побед, о которых писались книги и слагались легенды. Но лишь один раз за 100-летия в забеге победил мертвец. Причём победил по спортивному принципу, в соответствии со всеми правилами соревнований, придя к финишу быстрее всех. Разбираемся, как столь невероятное, на первый взгляд, событие оказалось возможным.

Победа и смерть

Жокей Фрэнк Хейз на лошади по кличке Свит Кисс, что в переводе на русский язык означает «сладкий поцелуй», 4 июня 1923 года мчался по дистанции трассы в Бельмонт-Парке, как угорелый. Эту пару перед стартом считали аутсайдерами соревнований: ставки на них принимали 20 к 1. Но те храбрецы, что рискнули сделать такую ставку, хватались за головы от счастья: на финишной прямой Свит Кисс вырвался вперёд и на целую голову опередил ближайших конкурентов.

Присутствующим открылась жуткая картина: рот жокея был открыт, будто тот судорожно хватал воздух, а лицо перекошено от боли.

Хозяйкой лошади была некая мисс Фрэйлинг, она в компании своих друзей, а также судей поспешила к победителям, чтобы лично поздравить их со столь выдающимся результатом. Но, подходя к лошади, все почуяли неладное: Хэйз в седле не двигался, да и вообще не подавал никаких признаков жизни. Присутствующим открылась жуткая картина: рот жокея был открыт, будто тот судорожно хватал воздух, а лицо перекошено от боли. Но главное – у Хэйза не было пульса. Он бы мёртв.

Может ли мертвец победить?

Врачам не составило труда поставить диагноз: Хэйза сразил сердечный приступ. Главный вопрос состоял в следующем: произошло это на дистанции или жокей был так впечатлён неожиданной победой, что его хватил удар. В итоге по косвенным признакам доктора установили, что человек скончался ещё на дистанции, а Свит Кисс, слывший очень умной и хорошо выдрессированной лошадью, завершил гонку на самой высокой скорости даже без понуканий своего наездника.

Может ли мертвец быть победителем? Судьи приняли решение, что может.

Следом за врачами свой вердикт должны были вынести организаторы соревнований. Может ли мертвец быть победителем? Судьи приняли решение, что может. Ведь Хэйз не нарушал правил соревнований и, как бы цинично это ни прозвучало, финишировал в седле на первом месте. Победу присудили мертвецу и Свит Киссу, мисс Фрэйлин вручили первый приз, а счастливцам выплатили по ставкам. Всё было как обычно, вот только от процедуры взвешивания жокеев после гонки организаторы по понятным причинам решили отказаться.

Первая и последняя

А ведь именно сгонка веса, вероятнее всего, и стала причиной появления столь трагикомичного сюжета. Ведь Фрэнк Хейз, который, в общем-то, не был профессиональным жокеем, а в основном работал тренером лошадей и обыкновенным конюхом, так хотел победить, что за день до скачек согнал вес с 65 до 59 кг и на старт вышел практически обессилевшим. Физическая нагрузка во время гонки для жокея на пределе сил оказалась смертельной.

Ни в чём не повинную лошадь стали называть не иначе как «Сладкий поцелуй смерти», и её хозяйка больше никогда не выставляла её на гонки.

И для Фрэнка, и для Свит Кисс эта победа оказалась первой и последней. Жокея похоронили спустя три дня в том же ярком костюме, в котором он добился главного успеха в своей жизни и скончался. Ни в чём не повинную лошадь стали называть не иначе как «Сладкий поцелуй смерти», и её хозяйка больше никогда не выставляла её на гонки. Однако одной победы было достаточно, чтобы не забыть её даже спустя почти целый век. За прошедшие 96 лет ни один мертвец на скачках больше не побеждал.