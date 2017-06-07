Дагестан, встречай гостей! Чем женская борьба привлечёт зрителя

Сезон 2017 года в летних видах спорта – первый в новом олимпийском цикле. В борьбе, как и в любом другом олимпийском виде, этот год станет возможностью для обновлений и изменений, проб и ошибок. Недавние чемпионы часто берут паузу или вовсе завершают карьеру, а новички получают великолепный шанс заявить о себе во весь голос, чтобы к будущим серьёзным стартам закрепиться в обойме сборной. Чемпионат России по борьбе среди женщин, который пройдёт в Дагестане 9 и 10 июня, – первый шаг на пути к большим победам для девушек, стремящихся заявить о себе, а также хорошая проверка для тех, кто уже входит в состав сборной. А если посмотреть под другим углом, то этот турнир наверняка запомнится всем непередаваемой атмосферой на трибунах, выступлением заграничной группы и солидными призами.

Первый женский турнир в Дагестане

Мало где в России так любят борьбу, как в Дагестане. Однако в силу ряда причин крупные российские старты проводились там редко. В 2015 году лучшие борцы-вольники приехали на чемпионат страны в Дагестан впервые с советских времён. Чемпионат России среди женщин, который пройдёт во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске, станет вторым для республики турниром столь высокого уровня. Учитывая колоссальный зрительский интерес к мужскому турниру, можно предположить, что и на соревнованиях прекрасных спортсменок трибуны будут заполнены. Тем более организаторы не забыли того факта, что турнир приходится на священный для мусульман месяц Рамадан, и учли потребности верующих при составлении календаря соревнований.

Хочешь побеждать, тренируйся с мужчинами. Итоги женского ЧР Воробьёва вне конкуренции, новая звезда в легчайшем весе и закат ветеранов — в итогах чемпионата России по женской борьбе.

Новый формат – больше зрелищности

Начиная с 2018 года чемпионаты мира и Европы будут проходить в новом, более интересном для зрителей двухдневном формате. Россия с точки зрения изменений находится на передовой: женский чемпионат станет уже вторым крупным турниром после Кубка России в Чувашии, проходящим по новой схеме. Суть его в следующем: на весь первый день отводятся только предварительные поединки, а все сражения за медали остаются на второй день. Таким образом, в первой половине 10 июня девушки будут сражаться за бронзовые награды, а после обеда начнётся череда поединков за золото. Чтобы воочию увидеть финалы, места на трибунах, скорее всего, придётся занимать заранее.

Организаторы не забыли того факта, что турнир приходится на священный для мусульман месяц Рамадан, и учли потребности верующих при составлении календаря соревнований.

Победила и укатила

Участницы соревнований в первую очередь будут биться за звание лучшей спортсменки России, за заветную золотую награду, за возможность во всей красе показать себя тренерам сборной. А приятным довеском к месту на подиуме станут материальные призы. Девушки, победившие в своих весовых категориях, уедут домой на новеньком автомобиле Volkswagen Golf. В соответствии с занятым местом спортсменкам и их тренерам полагается и солидное денежное вознаграждение: 150, 100 и 50 тыс. соответственно. Кроме того участники соревнований получат призы и сувениры от дагестанских производителей. Как заметил вице-президент ФСБР Омар Муртазалиев: «Каждый участник привезёт с собой частичку Дагестана».

Без Воробьёвой, но с Дадашевой

Что касается списка главных действующих лиц самих соревнований – спортсменок, организаторы обещают участие 150 девушек из 35 регионов страны. Сразу же обращает на себя внимание отсутствие обладательницы золото и серебра Олимпийских игр Натальи Воробьёвой. Из-за обострения травмы она не сможет выступить в турнире, но в Каспийск обязательно прилетит. В отсутствие Воробьёвой пристальное внимание зрителей будет обращено на Любовь Овчарову и Анастасию Братчикову, месяц назад выигравших чемпионат Европы, а также Валерию Коблову, занявшую второе место в Рио-де-Жанейро. А дагестанские зрители будут особенно переживать за главную надежду республики – Милану Дадашеву. Чемпионка мира среди юниоров и победительница предолимпийского чемпионата России 2016 года постарается на родной земле доказать, что неудачное выступление на чемпионате Европы было досадным недоразумением.

Гвоздём программы станет мини-концерт легендарной группы Boney M, во второй раз приезжающей на всероссийские соревнования по борьбе.

Boney M на десерт

Зрителям во дворце Али Алиева будет предложена не только спортивная, но и масштабная развлекательная программа. В перерывах между поединками будут с зажигательными танцами выступать местные коллективы, а гвоздём программы станет мини-концерт легендарной группы Boney M, во второй раз приезжающей на всероссийские соревнования по борьбе. Так что зрители вряд ли будут покидать арену сражений в плохом настроении, даже если их любимицы не смогут победить. Атмосфера чемпионата России в Дагестане должна зарядить энергией любого болельщика.