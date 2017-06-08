«Этот тебе за Гитлера!» За что американский боксёр избил немца

Ровно 84 года тому назад – 8 июня 1933-го на стадионе «Янки» в Нью-Йорке состоялся один из самых странных и ярких поединков в истории довоенного бокса. Макс Бэр – весельчак и бабник со звездой Давида на трусах буквально избивал бывшего чемпиона мира Макса Шлеминга, имевшего репутацию любимца Гитлера, но таковым не являвшегося. Тысячи зрителей на трибунах кричали «Бей нациста!», и Бэр довёл дело до потрясающей победы. Разбираемся, кем же на самом деле были Бэр и Шлемминг, а также при чём тут Монголия и Муссолини.

Каждый свой удачный удар он сопровождал поговоркой «Этот тебе за Гитлера!» В итоге ударов оказалось столько, что к заключительным раундам Шмелинг едва стоял на ногах.

Убийца с доброй душой

Пожалуй, нет в истории бокса 30-х годов более многогранного, эффектного и любимого болельщиками персонажа, чем американец Макс Бэр. Он не переставая паясничал и шутил на ринге, заводил публику, провоцировал соперников, но когда ситуация доходила до точки кипения, как правило, легко отправлял их в нокдаун или нокаут одним мощнейшим ударом правой. Однажды даже случилось так, что Бэр убил на ринге боксёра. Но то была лишь трагическая случайность: убийцу, который был известен своим добрым сердцем, ещё долго мучили ночные кошмары. Против Макса было возбуждено уголовное дело, но он был оправдан по всем статьям. А ещё он искренне просил прощения у супруги убитого и оплатил учёбу его детей.

После истории с убийством Бэр не оставил большой бокс, но стал относиться к нему ещё менее серьёзно, чем прежде. Макс всё меньше времени проводил на тренировках, а всё больше – за стаканом виски в баре или в постели с красотками. Конечно, такой рубаха-парень пользовался заслуженной любовью зрителей. А когда казалось, что публика уже не может любить Бэра сильнее, он по совету наставников стал подчёркивать своё еврейской происхождение и выходить на ринг с нашитой на трусы звездой Давида, подчёркивая свою причастность идеям антифашизма. А поскольку в Америке с каждым годом становилось всё больше и больше людей, порицавших политику Гитлера, то рос и без того запредельный уровень популярности Бэра.

Зрители видели в Шмелинге нациста и чуть ли не фаворита Гитлера, однако тот, кого представляли как чистокровного арийца, имел в роду бабушку из Монголии.

«Этот тебе за Гитлера!»

Точкой кипения стало заявление Бэра на одной из пресс-конференций о том, что он готов разделаться с двумя нацистами: экс-чемпионом мира немцем Максом Шмелингом и действующим чемпионом мира итальянцем Примо Карнерой. Первым в очереди оказался Шмелинг. Невысокй и крепкий боксёр, хоть и был родом из Германии, но нацистом не являлся и ни в каких партиях вообще не состоял. Открыто выступить против власти Гитлера Шмелинг по понятным причинам не мог, а потому американская публика тут же разделила участников боя на «своего» и «чужого», «американца» и «немца», «еврея» и «нациста». Именно поэтому 8 июня 1933 года на одном из крупнейших стадионов Нью-Йорка разносилось громогласное «Бей нациста!».

И Бэр бил! Легко, вдохновенно, успевая даже перекинуться со зрителями парой фраз в перерывах. Каждый свой удачный удар он сопровождал поговоркой «Этот тебе за Гитлера!» В итоге ударов оказалось столько, что к заключительным раундам Шмелинг едва стоял на ногах. Рефери за явным преимуществом мог заканчивать избиение уже в седьмом-восьмом раундах, но шёл на поводу у бушевавшей публики, хотевшей видеть кровь и страдания. В итоге над соперником смилостивился сам Бэр, попросивший у рефери пощады для Шмелинга. И в десятом раунде кошмару немца был положен конец – американец был признан победителем.

Ариец с бабушкой-монголкой

Зрителям, расходившимся по домам в отличном расположении духа, было невдомёк, кого же на самом деле победил Бэр. Они видели в Шмелинге нациста и чуть ли не фаворита Гитлера, однако тот, кого представляли как чистокровного арийца, имел в роду бабушку из Монголии. Интересно, что в 1938 году он во время немецкого погрома в Германии спрятал в своём доме двух мальчиков – сыновей своего приятеля Давида Левина – об этом стало известно лишь в 1989 году. Впрочем, доброе дело не помешало Шмелингу в 1939 году вступить в ряды вермахта и принять участие в операции по захвату острова Крит, во время которой боксёр получил ранение.

Однажды даже случилось так, что Бэр убил на ринге боксёра. Но то была лишь трагическая случайность: убийцу ещё долго мучили ночные кошмары.

А любимец публики Макс Бэр выходил на ринг до 1941 года. За свою карьеру он провёл 83 боя, в которых 70 побед, 52 из которых – нокаутом. При этом в 1934 году Бэр уничтожил на ринге и Примо Карнеру – итальянского боксёра, который действительно проникся идеями фашизма и был любимчиком Бенито Муссолини. За 11 раундов американец отправил своего соперника в нокдаун 11 раз, и только тогда рефери принял решение остановить бой. Бэра выносили с ринга на руках, но то была не последняя минута славы харизматичного спортсмена. Ещё не завершив выходить на ринг, он начал сниматься в кино, а затем выступал на сцене с комедийной программой. До конца жизни «Сумасбродный Макси» и «Арлекин Голливуда» приковывал к себе пристальное внимание поклонников, вот только из жизни Бэр ушёл рано – в 50 лет.