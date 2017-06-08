«Я опасаюсь этих матчей». Кого боятся олимпийские чемпионки?

Команда Евгения Трефилова рискует не попасть на чемпионат мира. Этого попробуют не допустить шесть победительниц Игр-2018.

9 июня в Астрахани и 15 июня в Кошалине женской сборной России по гандболу предстоят два важнейших на данный момент матча в 2017 году. Команда Евгения Трефилова проведёт стыковые игры с командой Польши за право сыграть на чемпионате мира, который пройдёт в конце года в Германии. Возможное непопадание действующих олимпийских чемпионок на ЧМ-2017 станет настоящей катастрофой.

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«У нас люди лечатся по полгода и беременеют за два дня»

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов перед стыковыми матчами честно признался, что состояние команды внушает ему опасения. И есть отчего. В составе сборной остались лишь шесть олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро. То есть даже на стартовый состав не набирается, учитывая, что двое из шести – вратари Анна Седойкина и Виктория Калинина.

«Я опасаюсь этих матчей, очень опасаюсь. Хотел бы иметь состав посильнее, но у нас теперь люди лечатся по полгода и беременеют за два дня. Что тут поделаешь? Раньше такого не было, — посетовал Трефилов. – Спасибо ЦСП Минспорта и федерации, что организовали нам тренировочный сбор перед этими стыками. Дали возможность тренерскому штабу посмотреть на максимально возможное количество игроков, в том числе и на тех, которых мы особо не видели. Для меня важно увидеть человека в работе, и я увидел».

Да, вернуть бы сейчас ту команду, которая чуть больше года назад в той же Астрахани выиграла отборочный турнир к Олимпиаде, в ключевом матче победив именно сборную Польши. Но это невозможно, а потому наставник действительно просмотрел всех, кто в состоянии помочь национальной команде.

Останется лишь половина

В Новогорск на сборы были приглашены 33 гандболистки, 18 из них отправились на контрольные матчи в Турцию, где сборная России сыграла с хозяевами мини-турнира, а также с командами Литвы и Македонии. Возможно, три матча – маловато, чтобы успеть сыграться, тем более в команде по договорённости с тренерами не было разыгрывающей Дарьи Дмитриевой и линейной Майи Петровой, которые прилетели непосредственно в Астрахань.

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Все три встречи россиянки выиграли. Победа в матче с Македонией была разгромной, но уверенной, в матче с Турцией – довольно натужной, турчанки отчаянно сопротивлялись, а Литву сборная России просто не заметила на площадке. И хорошо, что был сыгран такой матч, как с Турцией, который показал, что любой соперник может огрызнуться и создать проблемы.

В окончательную заявку на матчи попадут 16 гандболисток, но за сутки до игры Трефилов определился только с предварительным составом, в который попали 23 спортсменки. Это говорит и о том, что тренер до конца так и не выбрал тех, на кого делать ставку, и о том, что он перестраховывается на случай возможных травм.

«Состав сборной России обновляется, мы именно сейчас переживаем смену поколений. У нас хорошая команда, нужно только сыграться. А для этого нужно играть, играть и играть. Верьте в нас, у нас всё получится!» — обратилась к болельщикам правая крайняя сборной России Екатерина Левша.

Предварительный состав женской сборной России



Вратари: Виктория Калинина, Анна Седойкина, Кира Трусова, Елена Уткина

Правые крайние: Марина Судакова, Екатерина Левша

Левые крайние: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь, Екатерина Фанина

Правые полусредние: Елизавета Малашенко, Анна Сень, Антонина Скоробогатченко

Левые полусредние: Ксения Карпачева, Людмила Постнова, Полина Ведёхина, Виктория Жилинскайте

Линейные: Ксения Макеева, Екатерина Матлашова, Евгения Петрова, Майя Петрова,

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Ярослава Фролова

Год назад в Астрахани у сборной России всё получилось. Должно получиться и сейчас. Тем более в каком бы составе ни играли россиянки, они всё равно будут фаворитами. Хотя встречи с командой Польши всегда проходят сложно, на что обратила внимание Анна Сень: «Мы с ними тяжело играем. Но у них команда тоже обновлена, тоже молодая, нет двух лидеров».

Другая Польша

По сравнению с составом годичной давности сборная Польши тоже серьёзно обновилась – от той команды остались только восемь игроков. Ушла в декретный отпуск основная разыгрывающая команды Каталина Кудлач, а левая полусредняя Алина Войтас ещё зимой получила тяжёлую травму и надолго выбыла из строя. В их отсутствие капитаном команды стала Кинга Ахрук, единственный легионер в составе сборной Польши.

Королевы замесили молодых. Россия разгромно проиграла Франции Травмы лидеров оставили сборную России беспомощной в последнем матче «Золотой лиги». Франция разгромила Россию с преимуществом в 12 мячей.

«Мы будем играть стыковые матчи в статусе аутсайдера. И это нам только на руку. Поверьте, мы готовы к настоящей битве. И то, что второй матч мы проводим дома, — это преимущество. Уверена, что болельщики заполнят трибуны и станут нашим восьмым игроком. Нам это очень поможет», — сказала перед матчем в Астрахани Ахрук.

Её поддержала и линейная Йоханна Шаравага, которая отметила, что абсолютно все игроки польской команды чувствуют, что способны успешно играть с любой сборной мира, в том числе и олимпийским чемпионом. Наставник сборной Польши Лешек Кравицкий тоже настроен оптимистично и пообещал, что его подопечные преподнесут сюрприз, несмотря на то что не провели в процессе подготовки ни одного контрольного матча.

15 июня станет ясно, кому достанется путёвка в Германию.