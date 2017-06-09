Матч, который не показал «Матч». Россия разгромила Польшу. Видео

Сборная России по гандболу в отборочном матче ЧМ-2017 разгромила Польшу 31:20. Посмотреть на игру чемпионок Рио можно на «Чемпионате».

17:30. Здравствуйте, уважаемые любители гандбола. Сегодня в Астрахани женская сборная России, олимпийский чемпион 2016 года, в первом стыковом матче за путёвку на ЧМ-2017 сыграет с командой Польши. Эту встречу должен был показать «Матч ТВ», но в итоге трансляция на федеральном канале отменилась. Смотрите за игрой команды Евгения Трефилова на «Чемпионате», начиная с 18:00.

17:45. После Рио сборная России серьёзно обновилась, и первый официальный турнир провела неудачно, заняв на декабрьском чемпионате Европы в Швеции только седьмое место. Потому и не попала напрямую на чемпионат мира. Из победного олимпийского состава на площадку «Звёздного» сегодня выйдут только шесть гандболисток. Это Виктория Калинина, Дарья Дмитриева, Марина Судакова, Анна Сень, Виктория Жилинскайте и Майя Петрова.

17:55. В Германию на ЧМ-2017 поедет та команда, которая окажется сильнее по итогам двух матчей. Ответная игра пройдёт в польском Кошалине 15 июня, а пока давайте поддержим наших девушек в домашнем матче. От его исхода зависит многое. Нам нужна только победа!