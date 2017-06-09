Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Евгений Трефилов
Фото: РИА «Новости»
Текст: Андрей Шитихин

Выноси готовенького. Сборная Трефилова разгромила Польшу

Женская сборная России провела лучший матч после победы на Олимпиаде. Путёвка на чемпионат мира в Германию почти в кармане.
9 июня 2017, пятница. 20:47. Другие

Российские гандболистки в Астрахани разгромили соперниц из Польши со счётом 31:20 в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира – 2017. Неуверенная игра в первом тайме сменилась настоящей бурей на площадке во втором, и против этого урагана соперницы не устояли. 15 июня в Польше состоится ответная игра, которая вряд ли будет простой формальностью. Но задел команда Евгения Трефилова создала колоссальный.

Полчаса — на равных

Трефилов удивил тем, что с первых минут место в воротах заняла Елена Уткина, а не Виктория Калинина. Все остальные позиции читались: Дарья Дмитриева — в розыгрыше, Людмила Постнова и Анна Сень — на позициях полусредних, Майя Петрова – на месте линейной, Марина Судакова и Дарья Самохина — на краях.

Хороший, опытный состав. Разве что в таком сочетании не игравший даже в недавних контрольных матчах в Турции. Пришлось разбираться по ходу пьесы, что называется. И разбирались с ошибками, с мучениями. Хотя и видно было, что наши девушки выше классом, но польские гандболистки умудрялись в течение 30 минут играть с россиянками на равных. Они использовали все слабые места в игре сборной России.

«Я опасаюсь этих матчей». Кого боятся олимпийские чемпионки?
Команда Евгения Трефилова рискует не попасть на чемпионат мира. Этого попробуют не допустить шесть победительниц Игр-2018.

В первую очередь в обороне. Наши защитники строго стояли на девяти метрах и не делали даже шага вперёд, чтобы помешать броскам соперниц. Кинга Ахрук, Моника Кобылиньска, Марта Генга бросали, не доходя до наших центральных, а иногда и тройной блок обводили, когда наши успевали перекрывать броски. Проходили у подопечных Лешека Кравицкого и комбинации с выводом на броски линейных и крайних игроков.

Гандбол. Женщины. Первый стыковой матч ЧМ-2017. Астрахань, 9 июня
Россия – Польша – 31:20 (15:14)
Россия: Самохина – 9, Дмитриева – 7, Постнова – 4, Сень, Левша, Кожокарь, Скоробогатченко – 2, Петрова, Судакова, Ведёхина – по 1.

Минус девять в первом

Но говорить, что сборная Польши играла здорово, будет преувеличением. Совершенно обычно играли гости, просто сборная России позволяла соперникам так играть. Только невынужденных ошибок у нас за первый тайм было аж девять, а это потенциально минус девять мячей в ворота соперниц. То пробежки, то забегания в шестиметровую зону, то передачи в никуда. Показательным был момент с первым удалением в составе польской команды, когда россиянки пропустили два (!) гола. Или эпизод с последней атакой в первой 30-минутке, когда мяч просто упал из рук Судаковой.

То, что было забито, — результат в основном индивидуальных действий и семиметровых. Уже в первом тайме стало понятно: у сборной России появился новый штатный пенальтист – Дарья Самохина. Она выиграла конкуренцию за место на левом краю нашей команды и провела отличный матч. Дело даже не в том, что она ни разу не промахнулась с семи метров. Дарья сыграла просто здорово – именно такой игры от неё ждали на декабрьском чемпионате Европы в Швеции, но тогда не пошло.

Матч, который не показал «Матч». Россия разгромила Польшу. Видео
Сборная России по гандболу в отборочном матче ЧМ-2017 разгромила Польшу 31:20. Посмотреть на игру чемпионок Рио можно на «Чемпионате».

Разыгрывающая Дарья Дмитриева атаковала без промахов и раздавала передачи. Ветеран команды Людмила Постнова пару раз красиво обыграла соперниц в зоне между двумя защитниками и поразила ворота сборной Польши. Очень полезно действовала в линии и Майя Петрова. А Уткина превосходно играла на семиметровых, но всё же уступила место в воротах Калининой в концовке тайма. Ясно было, что Трефилов в перерыве внесёт коррективы в действия команды в обороне, а это сразу скажется на эффективности атаки.

Плюс десять во втором

Так и произошло. На второй тайм вышел тот же состав, что начинал матч. Но как же заиграла наша сборная! В обороне – словно небо и земля. Игроки стали делать шаг вперёд и загоняли соперниц в совершенно неудобные позиции для бросков. Несмотря на то что польки в начале второй 30-минутки сравняли счёт, наши ответили настоящим ураганом, забив пять мячей подряд.

Постнова тут же забила после пропущенного гола, Самохина реализовала два пенальти подряд, вышедшая на правый фланг левая крайняя Кристина Кожокарь забросила красивый гол после красивой стяжки, а Уткина, вышедшая отражать очередной пенальти, вновь его отразила! И тут же Кожокарь и Самохина организовали гол в быстром отрыве, Постнова в позиционной атаке нашла Петрову, а Кожокарь после гениальной передачи Калининой через всю площадку довела разрыв в счёте до шести мячей. Анна Сень продемонстрировала весь богатейший бросковый арсенал, и Антонина Скоробогатченко дважды разрядила свою пушку.

Тайм-аут, взятый главным тренером сборной Польши, ничего не изменил. За весь второй тайм был только один момент, когда в ворота сборной России влетело два гола подряд, и тут же на это отреагировал Трефилов, взяв свой тайм-аут. Российская команда в эти 30 минут напомнила ту сборную, которая вынесла всех год назад на Олимпиаде: и в обороне идеально, и в атаке. И, однозначно, эти полчаса стали лучшими для нашей сборной с момента окончания Игр-2018.

Итоговый счёт 31:20 практически не оставляет сомнений, кто поедет в декабре на чемпионат мира в Германию. Но окончательно ответ на этот вопрос будет дан 15 июня в ответной игре.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
Новости. Другие
9 июня 2017, пятница
23:22 Трефилов: поляки сначала тихо-тихо подкрадываются, а затем показывают зубы
23:13 Матлаков и Джобава лидируют на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром
22:23 Елфутина вышла на третье место после 4-го дня финала Кубка мира в классе RS:X
22:14 Усманов: сбылась моя самая большая мечта
21:46 Стрелки Дрягин и Вдовина выиграли этап Кубка мира в Габале
21:32 Екимов: российским велогонщикам по силам побороться за медали ОИ в новых видах
21:22 Тяжёлая атлетика может быть исключена из ОИ-2024, если не решит проблему допинга
19:52 Женская сборная России обыграла Польшу в отборе на ЧМ-2017
19:51 Фульсан выиграл пятый этап веломногодневки «Критериум Дофине»
19:41 Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут выбраны одновременно
19:21 ВАДА прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков
18:14 По решению МОК в программе ОИ-2020 будет больше молодёжных и смешанных видов
17:42 Лебедева: спортсмен, имеющий нейтральный статус, всё равно имеет гражданство
17:35 Сборная России отправилась на любительский чемпионат Европы по мини-футболу
16:57 Перова вышла в финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье
15:58 Ласицкене: у меня есть силы и настроение, чтобы прыгать, а результат придёт
15:43 Российские лучницы поспорят за бронзу этапа Кубка мира в Анталье
15:04 Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, обыграв китаянок
14:06 А. Печёнкин: цели на сезон максимальные, но для начала надо справиться с собой
13:54 Шестерикова: сезон для меня сложился неудовлетворительно, не хватило физики
12:26 Борзаковский: россияне должны выступать без триколора, иначе будут санкции IAAF
12:17 Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
11:12 Старых: вернуться к соревнованиям мне помогли воля к победе и поддержка родных
11:04 Осло отозвал заявку на проведение матча за мировую шахматную корону — 2018
10:55 Борцы Сурков, Власов и Абачараев лидируют в рейтинге UWW
10:48 Назаров: если Ласицкене немного отдохнёт, то может установить личный рекорд
09:44 Хассан, Схипперс, Рёлер победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
09:41 Елфутина — пятая после третьего дня финала Кубка мира в классе RS:X
09:32 Новикова победила на ЧР по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км
09:25 Болт: после гибели Мэйсона я не мог тренироваться две с половиной недели
09:17 Клевцов: считаю, что сбившийся график помешал Шубенкову в Риме
09:14 Клишина: даже не представляете, как грустно приезжать на соревнования одной
09:13 Крутских — четвёртый после трёх дней чемпионата мира «Финн-мастерс»
09:10 Иванова заняла 15-е место на турнире по выездке в Нидерландах
03:57 Сидорова: результаты на этапе в Риме неплохие, но ещё не хватает «напрыганности»
02:56 Шубенков: три барьера любовался спинами соперников, но финишировал бодро
00:42 Ласицкене: сама не ожидала, что буду прыгать на 2,05 на соревнованиях в Риме
8 июня 2017, четверг
23:40 Демченко сыграл вничью с Хауэллом, Матлаков победил Чепаринова на ЧЕ по шахматам
22:57 Сидорова — 4-я в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
22:45 Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
22:43 Карякин сыграл вничью с Анандом в 3-м туре турнира в Ставангере
22:33 Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
21:37 IAAF: ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ является неуместным
21:33 Три кандидата претендуют на пост главы Международного паралимпийского комитета
19:45 12 июня пройдёт фестиваль по пляжным видам спорта Cannes Lions Moscow Festival
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017