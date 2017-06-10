Губернский: «Динамо» хочет создать на пятилетку новую команду

3 июня 2017 года стало для мини-футбольного клуба «Динамо» знаменательной датой. Именно в этот день бело-голубые, обыграв в третьем подряд матче финальной серии столичную «Дину», в 11-й раз завоевали титул чемпионов России. Президент клуба Андрей Губернский через четыре дня после завершения сезона рассказал корреспонденту «Чемпионата», почему этот год получился особенно трудным, как обстоят дела с финансами, какой стратегии развития бело-голубые будут придерживаться в ближайшие годы, а также когда определится судьба «Динамо».

«Каждая победа – новое достижение»

– Андрей Николаевич, какие эмоции вы испытали, когда «Динамо» в 11-й раз стало чемпионом России?

– Эмоции только самые радостные. Каждый сезон начинается с нуля, и в его начале ты забываешь, что ты девяти- или десятикратный чемпион. Поэтому каждая победа – новое достижение, которое каждый раз воспринимается по-разному. В этот раз победа была очень тяжёлой. У нас был трудный год, поэтому эмоций по окончании сезона было очень много.

Белый, голубой, золотой. «Динамо» – 11-кратный чемпион России! Финальная серия чемпионата России по мини-футболу оказалась максимально скоротечной. Для завоевания титула «Динамо» хватило трёх матчей.

– Успели уже немного отпраздновать победу?

– Главная встреча, основное торжество по поводу чемпионства у нас ещё впереди. Пока же праздновать было особенно и некогда: поскольку пауза между текущим сезоном и следующим очень небольшая, времени на празднование особенно не остаётся. Уже сейчас мы ведём напряжённую работу по контрактам и разрабатываем план подготовки к следующему сезону.



– И про контракты, и про план мы ещё обязательно вспомним. Пока вернёмся в прошлый год, который действительно был очень тяжёлым для «Динамо». Бывали моменты, когда казалось, что всё идёт не так и положительного результата уже не добиться?

– Мы не первый год уже вспоминаем, что плей-офф – это плей-офф. То, что происходит в регулярном чемпионате, там же и остаётся. А игры на вылет до трёх поражений – это совсем другие эмоции, совсем другой футбол. Самая главная задача была – финишировать по итогам «регулярки» в четвёрке, чтобы в четвертьфинале иметь преимущество своей площадки.

– В полуфинале преимущество своей площадки уже было не так важно?

– Оно не имело особого значения, ведь «Сибиряк» – достаточно удобный для нас соперник, в отличие от «Дины» или «Газпрома-Югра». В силу каких-то футбольных обстоятельств с «Сибиряком» мы всегда играем лучше. Потому и получилось, что серия с «Синарой» оказалась для нас самой сложной, как мы и ожидали. В регулярном чемпионате они были пятыми, в трёх матчах с нами добыли одну победу и одну ничью. Да и вообще, исторически с «Синарой» мы играем тяжело. Но в плей-офф решающее значение имело мастерство и класс наших игроков.

«Три матча этого финала стоили пяти прошлогодних»

– Перейдём к финальной серии с «Диной». Наверное, завоевание 11-го чемпионского титула для вас оказалось куда более спокойным, чем пятиматчевая рубка год назад?

– Я бы не согласился с этим. В каждой игре интрига была до последних секунд. В прошлом сезоне серия тоже могла закончиться и 3-0, и 3-1, но стечение обстоятельств, грубые ошибки со стороны обеих команд привели к пятой игре. Однако финал 2017 года по накалу был не менее серьёзным, чем в прошлом году. Первая игра – очень осторожная, мы повели — 2:0, поставили «Дину» в сложную ситуацию, заставив играть в наш футбол. Перестроиться сопернику оказалось трудно. Во втором матче соперник всё-таки сравнял счёт, но «Динамо» вырвало победу за счёт мастерства и даже героизма наших футболистов, хотя и «Дина» была близка к победе. Но тем и прекрасен наш вид спорта, что, когда «Динамо» играет с «Диной» или «Газпромом-Югра», что-то предсказать, сделать на что-то ставку практически невозможно. В любой игре шансы – 50 на 50. Так что, думаю, эти три финальные игры стоили пяти тех, что были в прошлом сезоне.

Бадретдинов: в финале играли за себя, за того парня и за всё «Динамо» Анатолий Бадретдинов, два дня назад ставший вместе с «Динамо» чемпионом России, – о реке шампанского, сплочённости и хладнокровии.

– Показалось, к финальной серии плей-офф «Динамо» наконец-то разогналось и нащупало свою игру. Так ли это на самом деле?

– Предсезонки в этом году у нас практически не было. Команда собралась через 20 дней после завершения Межконтинентального кубка, а через неделю уже играла за Суперкубок. Потом кто-то уехал в сборные Бразилии и России на чемпионат мира. Из-за того что не было основательно физподготовки, многие футболисты получили травмы. Сирило – только в гипсе два месяца, Фернандиньо выбыл на четыре месяца, Густаво – два с половиной, Замтарадзе – два месяца. Вилде – две травмы по полтора месяца. Команда собралась и объединилась только в феврале. Если другие команды-лидеры весь сезон были на подъёме, то мы только весной начали набирать обороты, как раз на фоне пробуксовок у лидеров. Команда начала побеждать, появилась игра. Четвертьфинал дался нам тяжело, но мы с каждой игрой прибавляли как физически, так и психологически. Фактически только к концу сезона «Динамо» подошло в той форме, в которой обычно играло на протяжении всего года.



– Вы уже отмечали, что идёт масштабная работа с контрактами. Расскажите о ней подробнее. Каких изменений ждать в составе «Динамо» в следующем сезоне?

– Пока не хотелось бы об этом говорить. 15-го числа будет проходить защита нашего бюджета, и мы посмотрим, какие у нас будут возможности. В целом же мы хотим создавать новую команду, причём не на один год, а на следующую пятилетку. Соответственно, мы планируем пригласить ряд футболистов, с которыми уже давно ведём переговоры.

То, что происходит в регулярном чемпионате, там же и остаётся. А игры на вылет до трёх поражений – это совсем другие эмоции, совсем другой футбол

– То есть стоит ждать серьёзного обновления состава «Динамо»?

– Да, конечно. Поэтому пока не хотелось бы называть конкретные фамилии. Давайте наберёмся терпения, ведь чемпионат только закончился, всего неделя прошла (улыбается). Наше основное внимание будет обращено на российскую молодёжь, но не зелёную, а конкурентоспособную, проявившую себя в чемпионате России. Задачу побеждать во всех турнирах, в которых мы принимаем участие, с «Динамо» никто не снимает.

«Существование „Динамо“ под угрозой»

– Вопрос, который вам, как руководителю, не задать невозможно. Расскажите, пожалуйста, о финансовой ситуации в клубе.

– «Динамо» живёт не на другой планете, и все финансовые кризисы отражаются на нашем клубе. Хотелось бы поблагодарить всех людей, всех спонсоров, которые на протяжении этого сезона были с нами и выполняли свои обязательства. В частности, нашего генерального партнёра – банк «Югра». Я точно знаю, что все долги, которые есть, будут погашены. Надеемся, у нас появятся и новые спонсоры, новые партнёры, которым интересно развивать движение «Динамо» и мини-футбольный клуб, который за полтора десятка лет 11 раз стал чемпионом страны и является одним из ведущих в Европе и мире. Верим, что появятся люди, которые любят мини-футбол, любят «Динамо» и готовы поддержать его в трудной ситуации. Надеемся, нашей стране небезразлична судьба флагмана российского, европейского и мирового мини-футбола. Тем более что в ближайшем будущем этот вид спорта, вероятнее всего, станет олимпийским.



– Существует ли сейчас реальная угроза исчезновения клуба «Динамо»?

– Да, существует.

Посмотрим, какие у нас будут возможности. В целом же мы хотим создавать новую команду, причём не на один год, а на следующую пятилетку

– Как в команде урегулировали ситуацию после мини-протеста игроков на первых минутах матчей с «Диной»?

– А там вообще забавная ситуация получилась. Не хотелось бы называть конкретные фамилии, но люди, которые изначально просили это сделать, после матча сказали, что вообще к этому никакого отношения не имеют. Впрочем, та акция привлекла внимание всего спортивного мира к проблеме мини-футбола в целом. Обратите внимание: сборная в нашем виде спорта выигрывает серебро на чемпионатах Европы и мира, а внимания нам уделяется не много. Хочется, чтобы пресса, телевидение и руководители уделяли больше внимания именно профессиональному мини-футболу. Есть масса шикарных проектов, в которых принимают участие сотни тысяч детей. Но куда детям идти дальше, если в нашем виде спорта не будет флагманов? Если нет героев, то некому подражать, не к кому стремиться. Недаром же, когда наши хоккеисты выиграли чемпионат мира, Третьяк сказал, что хоккейные школы переполнены – нужно открывать новые. Очень хотелось бы, чтобы подобная ситуация возникла и в нашем виде спорта.

– В следующем году «Динамо» предстоит сыграть в Кубке УЕФА. Можно ли сказать, что этот турнир станет для команды приоритетным, или не стоит его выделять?

– Мы никогда ничего не выделяем, для нас каждый турнир приоритетный. Команда во всех матчах играет только на победу, начиная с Суперкубка.



– Можете ли рассказать, как будет выглядеть межсезонье у «Динамо»?

– Давайте скажем так: если команда соберётся, то соберётся 20 июля, а через 10 дней направится на сборы по физподготовке в Андорру, где проведёт две недели. Потом – возвращение в Москву и Суперкубок России. Но это всё в том случае, если клуб сохранится. Никто не опускает руки, все работают. Будем рассчитывать, что у нас всё получится.