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10 июня в Каспийске завершился чемпионат России по борьбе среди женщин
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Утехи фаворитов. Чем завершился чемпионат России по женской борьбе

В Дагестане завершился чемпионат России по борьбе среди женщин. Фавориты в целом подтвердили свой статус, но были и любопытные сюрпризы.
11 июня 2017, воскресенье. 17:30. Другие

9 и 10 июня в Дагестане впервые был проведён чемпионат России по борьбе среди женщин. Почти 130 спортсменок из 35 регионов России съехались в Каспийск, чтобы побороться не только за почётное звание лучших в стране, но и за ценные призы: победительницы в придачу к золотым медалям получали солидные денежные вознаграждения для себя и тренеров, а также новенькие автомобили Volkswagen Golf. Сражения на ковре получились жаркими. Фавориты в целом свой статус сумели подтвердить, однако и без сюрпризов не обошлось.

Приятные неожиданности

В самой лёгкой весовой категории жребий изначально предопределил потрясающую интригу: в одной половине турнирной сетки оказались сразу три чемпионки России, включая и любимицу дагестанской публики Милану Дадашеву. Защитить свой титул Милана не сумела: уже на стадии 1/8 финала уступила титулованной Валерии Чепсараковой. Однако и Валерии добраться до золотой награды не удалось – пришлось ограничиться серебром. Дарья Лексина в напряжённом и непредсказуемом финале победила чемпионку Европы 2013 года по очкам – 4:2 и впервые добралась до золотой награды на соревнованиях столь высокого уровня.

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В некотором смысле сюрпризом завершились соревнования и в весовой категории до 69 кг. Анастасия Братчикова, приехавшая на чемпионат России в ранге сильнейшей спортсменки Европы, ограничилась лишь бронзовой наградой. Возвращение опытной и титулованной Светланы Бабушкиной триумфальным также не получилось: спортсменка из Брянской области и вовсе осталась без наград. А победу праздновала юная Ханум Велиева – двукратная чемпионка мира среди кадеток. В текущем сезоне Ханум выступает очень здорово, и поклонники женской борьбы могли ожидать от неё высокого результата даже с учётом высокой конкуренции.

Дарья Лексина в напряжённом и непредсказуемом финале победила чемпионку Европы 2013 года по очкам – 4:2 и впервые добралась до золотой награды на соревнованиях столь высокого уровня.

«На ковре каждый сам за себя»

В весовой категории до 55 кг фаворитом изначально выглядела Мария Гурова, вернувшаяся в свой привычный вес. Она свой статус лидера подтвердила легко, не позволив своим соперницам набрать ни единого очка. В чуть более лёгкой весовой категории уверенно выглядела Стальвира Оршуш – серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России. Стальвира два из трёх предварительных поединков выиграла на туше, но финал против главной соперницы – Натальи Малышевой, — как и ожидалось, получился крайне упорным: Оршуш победила со счётом 11:10.

«Я понимала, что если счёт будет типа 1:1, Наташа, как опытная спортсменка, сумеет выиграть. Нужно было рисковать. Следующий такой шанс может быть очень нескоро. Наташа – достойная соперница, вице-чемпионка Европы. Мы с ней постоянно боремся и помогаем друг другу на сборах. Но на ковре каждый сам за себя», – рассказала о финале Стальвира.

В весовой категории до 60 кг легко было предположить, что в финал выйдут две наиболее опытные и титулованные спортсменки: действующая чемпионка Европы Любовь Овчарова и бронзовый призёр прошлогоднего континентального первенства Юлия Пронцевич. Финальное противостояние получилось весьма зрелищным, а Овчарова победила на туше.

Предсказуемая мощь

Серебряный призёр Олимпиады-2016 Валерия Коблова не скрывала своего намерения реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате Европы в Сербии. Коблова была заряжена только на победу, и, несмотря на сопротивление соперниц, внешне легко взобралась на первую строчку. При этом в финале Кобловой пришлось выдерживать не только натиск соперницы, но и давление трибун, всей душой переживавших за Хадижат Муртузалиеву из Дагестана. Впрочем, Коблова выстояла и, завершив схватку со счётом 6:2, получила золото.

«Мне было приятно видеть, что дагестанские болельщики пришли поболеть за землячку. Я много слышала негатива в адрес проведения чемпионата России по женской борьбе в Каспийске. Но ко мне здесь подходили болельщики и говорили, как они за меня болеют. А это значит, что женскую борьбу здесь смотрят и воспринимают как вид спорта. Это очень приятно, и после таких встреч хочется больше работать, выкладываться и побеждать», – отметила Коблова.

Мария Гурова свой статус лидера в весовой категории до 55 кг подтвердила легко, не позволив своим соперницам набрать ни единого очка.

Не произошло никаких сюрпризов и в весовой категории до 63 кг. Многолетние соперницы Инна Тражукова и Валерия Лазинская выглядели намного сильнее других претенденток на титул. Жребий развёл их по разные стороны сетки, а потому Тражукова и Лазинская ожидаемо встретились в финале. Победу со счётом 12:6 праздновала Лазинская. А пара лидеров в самой тяжёлой весовой категории сошлась уже в полуфинале:Алёна Перепёлкина победила свою тезку Стародубцеву и открыла себе путь к чемпионскому титулу. В финальной схватке Анжела Катаева навязать серьёзную борьбу Перепёлкиной так и не смогла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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