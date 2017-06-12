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Ричард Паунд
Фото: Reuters
Текст: Андрей Шитихин

Анжелы и Димоны. Олимпийское движение дошло до точки

Исполком МОК решил определить столицы сразу двух летних Олимпиад подряд. Почему это решение вызывает вопросы даже у членов этого самого МОК?
12 июня 2017, понедельник. 12:15. Другие

Один из старейших членов МОК, бывший глава ВАДА Ричард Паунд, известный своими жёсткими высказываниями против России, теперь ополчился против президента МОК Томаса Баха. Наша рубрика «Анжелы и Димоны» считает, что слова Паунда говорят о кризисе в самой влиятельной спортивной структуре мира.

Чем вызвано недовольство Паунда и что он сказал? Недовольство вызвано решением исполкома МОК определить столицы сразу двух летних Олимпиад подряд. И столицы эти уже известны – это Лос-Анджелес и Париж. Осталось только определить очерёдность между ними.

«Это решение лишает членов МОК своего влияния, которое и так невелико. Многие, в том числе и я, раздражены этим фактом. Исполком МОК практически не думает о силе членов организации, решая все вопросы самостоятельно», — заявил Паунд. Он добавил также, что разговоры о выборах двух столиц одновременно ходили уже целый год, но члены МОК ни разу (!) не собирались, чтобы это обсудить.

В словах Паунда, конечно, звучит явная обида на то, что с ним не посоветовались, принимая судьбоносное решение. Но по сути он прав. Чёртова дюжина человек возомнила, что может ворочать судьбами всего мирового спорта, не считаясь ни с чьим мнением и даже с Олимпийской Хартией – основным документом МОК.

Ведь решение об Играх-2024 и 2028 нарушает пункт Хартии о том, что выборы столицы Олимпиады должны быть организованы за семь лет до её проведения. При этом об исключительных случаях, о которых говорится в Хартии и при которых процедура выборов может быть изменена, даже речи не идёт.

Получается, что города, которые были намерены выдвинуть свои кандидатуры на Олимпиаду-2028, в том числе и Санкт-Петербург (или Казань, или Москва) остались ни с чем, вообще без единого шанса. В истории МОК уже был период, когда эту организацию называли «закрытым клубом старцев» и резко высказывались против её действий. Речь о периоде до прихода на пост президента Хуана-Антонио Самаранча-старшего.

Испанец увеличил число членов МОК, наделил их более широкими полномочиями, привлёк к работе в организации людей из разных сфер – не только из спорта, постарался добиться максимальной прозрачности в работе и объяснял все решения. А через три с небольшим десятка лет спортивная общественность вновь говорит о закрытом клубе. И вынуждена мириться с любыми его решениями.

Города, которые были намерены выдвинуть свои кандидатуры на Олимпиаду-2028, в том числе и Санкт-Петербург (или Казань, или Москва) остались ни с чем, вообще без единого шанса.

Даже с теми, которые оказываются абсолютно неожиданными. Как, например, исключение из числа олимпийских некоторых дисциплин в пулевой и стендовой стрельбе, зрелищных спринтерских дистанций в
гребле на байдарках и каноэ, уменьшение количества мужских весовых категорий в боксе и тяжёлой атлетике.

Представьте себя на месте спортсмена, который начал олимпийский цикл, для него составлен определённый план подготовки, а через год он узнаёт, что в этом больше нет никакого смысла – нужно срочно переориентироваться на что-то другое. Это как плавать всю жизнь брассом, достичь в этом высочайшего мастерства, а потом внезапно узнать, что нужен был баттерфляй. Тренеры тоже не в лучшей ситуации, как и руководители спортивных федераций.

Все оказываются перед фактом и молчат, проклиная в душе МОК и приспосабливаясь к новым условиям работы. Интересно, долго это будет продолжаться? Или вновь, как после прихода Самаранча-старшего, потребуются какие-то резкие действия, чтобы изменить ситуацию?

Все оказываются перед фактом и молчат, проклиная в душе МОК и приспосабливаясь к новым условиям работы. Интересно, долго это будет продолжаться?

Ведь далеко не всех устраивает, что твоей судьбой распоряжаются полтора десятка человек. МОК дошёл до точки, после прохождения которой будет ясно – продолжится ли политика молчаливого терпения и сговора, или будет какой-то взрыв. На это, правда, надежд мало. А ещё говорят, что в России выборы проходят с нарушениями…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжелы и Димоны МОК
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