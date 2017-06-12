Коблова: кто-то сказал, что Егорьевск уже можно сравнить с Дагестаном

9 и 10 июня в Каспийске проходил чемпионат России по борьбе среди женщин. В весовой категории до 58 кг неожиданностей не случилось: титул завоевала вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова. По окончании соревнований Валерия рассказала корреспонденту «Чемпионата» о собственных эмоциях, желании реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате Европы, впечатлениях от Махачкалы, секрете побед девушек из Егорьевска и прогрессивных технологиях подготовки из фильмов про Рэмбо.

«С непривычки тяжело было бороться два дня»

– Валерия, довольны ли вы своим выступлением на чемпионате России? Всё ли получилось на 100% так, как вы планировали?

– Конечно, я довольна результатом, поскольку победила. Но с другой стороны, я не выполнила множества задач, которые передо мной ставил тренер. Хотелось заработать максимальное количество баллов в каждой схватке, хотелось совершить больше результативных действий и меньше ошибок. Будем работать над всем этим в ближайшем будущем.

– Как вам двухдневный формат проведения чемпионата России?

– Мне показалось, что чемпионат был немного затянут. С непривычки тяжело было соревноваться на протяжении двух дней. Если такой формат будет введён на крупных международных стартах, то, конечно, придётся как-то подстраиваться, растягивать свои силы на два дня. Но на чемпионате России я, честно говоря, подустала, в первую очередь эмоционально – время тянется очень долго.

– О чём вы думали вечером первого дня, с каким мыслями ждали финала?

– А я ни о чём не думала. Я хорошо отборолась в первый день, выложилась, а потому просто дошла до кровати и уснула. Финалы были вечером, и в субботу у нас был практически целый день, так что мы погуляли, посмотрели Махачкалу, на море побывали. Но на второй день всё равно сложно, особенно летом, когда жарко. Ты вроде выложился в первый день, и дальше нужно отдыхать, но нет, приходится бороться, несмотря на то что всё тело уже болит.

Утехи фаворитов. Чем завершился чемпионат России по женской борьбе В Дагестане завершился чемпионат России по борьбе среди женщин. Фавориты в целом подтвердили свой статус, но были и любопытные сюрпризы.

– С точки зрения организации турнира всё ли было в порядке? Насколько высоким был интерес зрителей к турниру по женской борьбе?

– На мой взгляд, в некоторых аспектах организация хромала. Но зал мне понравился: комфортный, просторный. Зрителей было немного, но нужно делать поправку на месяц Рамадан и местные традиции. А в целом мне очень понравилась Махачкала. Если там ещё будут проводиться соревнования – поеду с удовольствием. Многие переживают, но там нет ничего страшного. Кухня вкусная, люди доброжелательные. У нас там появились друзья, которым небезразлична именно женская борьба. Лично ко мне подходили многие местные зрители, благодарили за работу, за борьбу, за выступление на Олимпиаде – это было, конечно, безумно приятно!

На службу женской борьбе постепенно приходят современные технологии. Может быть, скоро будем как в фильмах про Рэмбо закрывать глаза и имитировать борьбу.

«Неизрасходованные силы нужно было куда-то деть»

– В финале вы боролись против Хадижат Муртузалиевой – дагестанской спортсменки. Чувствовали повышенное давление? Симпатию зала к сопернице?

– Хадижат, можно сказать, выстрелила на этом турнире. Думаю, изначально дагестанские болельщики настраивались на другие весовые категории, хотели поболеть за Милану Дадашеву. Но поскольку она проиграла, зрители обратили своё внимание на Муртузалиеву. В финале я не чувствовала какого-то напряжения или агрессии. Наоборот, подстёгивало то, что и за неё болеют, и за меня. Хотелось показать зрелищную, захватывающую борьбу и красиво выиграть.

– Было ли перед стартом чемпионата России желание реабилитироваться за недавнюю неудачу на чемпионате Европы в Сербии?

– Конечно. Перед чемпионатом Европы была проделана очень большая работа. То, что всё закончилось ничем, для меня как спортсменки было очень обидно. И неизрасходованные силы и энергию нужно было куда-то деть. Хорошо, что у меня всё получилось на чемпионате России. Пусть небольшое, но ощутимое удовлетворение от этого старта я получила. В любом случае даже после поражений ты становишься сильнее – они закаливают. После чемпионата Европы мы пересмотрели свою подготовку – впредь будем работать немного по-другому.

Кто-то сказал, что Егорьевск можно сравнить с Дагестаном, ведь и в нашем городе спорт номер один – это борьба.

– С чем это будет связано?

– Это связано и с технико-тактической подготовкой, и с психологией. А ещё с нами теперь работает инновационный центр на Воробьёвых горах. Нас обследуют по массе параметров, начиная с координации, заканчивая мощностью, силой мышц – всё-всё изучают. Может быть, скоро будем как в фильмах про Рэмбо закрывать глаза и имитировать борьбу (улыбается). На службу женской борьбе постепенно приходят современные технологии – нужно что-то менять, пробовать что-то новое, чтобы добиваться самых высоких результатов.

– Наверняка вы и с тренером, и внутри себя долго искали ответ на вопрос: что же не получилось на чемпионате Европы? В чём главная причина неудачи?

– Наверное, после Олимпийских игр было какое-то расслабление. Где-то я недонастроилась. Хотя я была в хорошей форме, мне казалось, что на все атаки могу ответить, что готова ко всему. Но всё как-то так повернулось, что я не смогла всё контролировать – я и сама не поняла, как же так получилось. Наверное, просто не рассчитала свои силы и силы соперника.

«Кто-то сказал, что Егорьевск можно сравнить с Дагестаном»

– Вернёмся к чемпионату России. Как прокомментируете тот факт, что сразу три чемпионки России представляют ваш родной Егорьевск?

– Ничего удивительного в этом нет. Могло бы быть и четыре, если бы Анастасия Братчикова поднялась на первое место. Мы все друг другу помогаем на тренировках, устраиваем спарринги. Все наши девочки – чемпионки Европы разных лет, причём некоторые завоевали свои титулы совсем недавно. Мы упорно работаем над собой – отсюда и такой результат.

– Можно ли сказать, что борьба – главный вид спорта в Егорьевске?

– Да, когда мы были в Дагестане, затрагивали тему того, что в Егорьевск уезжают три золотые медали чемпионата России и одна бронзовая. Кто-то сказал, что Егорьевск можно сравнить с Дагестаном (улыбается), ведь в нашем городе спорт номер один – это действительно борьба.

Я ни о чём не думала перед днём финалов. Я хорошо отборолась в первый день, выложилась, а потому просто дошла до кровати и уснула.

– Вы уже получили свой автомобиль за победу на чемпионате России?

– Вместо автомобиля можно было выбрать сертификат, что я и сделала. Машина у меня есть после Олимпийских игр – я ею и пользуюсь. А вторая мне не нужна. Тем более что сейчас начинается сезон, и я всё время буду на сборах. Летом же я планирую больше ездить на велосипеде и ходить пешком – город-то у нас небольшой.

– Следующая цель – чемпионат мира в Париже?

– Конечно. После Олимпиады я отдохнула полгода, вернулась в спорт, а теперь цель, которая была и есть, – здорово выступить на чемпионате мира во Франции. Будем готовиться, у нас впереди три сбора подряд – три этапа подготовки. После чемпионата России мы немного отдохнём: я буду дома до 29 июня, а потом – работать с новыми силами.