Сделай паузу, поставь парус. Как остановить бешеный ритм города

Вечерние парусные регаты для любителей – это новый вид доступного отдыха? Или это спорт – с борьбой за победу и непередаваемыми эмоциями?

Компания Profisail представляет жителям Санкт-Петербурга и гостям города новый вид летнего отдыха – серию вечерних парусных регат. Еженедельно, по четвергам, в яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая 19А) будут проходить гонки на яхтах, принять участие в которых может любой желающий. Открытие серии и первые гонки состоятся 22 июня (начало — в 19:00).

«Жители нашего города живут в бешеном ритме: семья, бизнес, задачи, обязательства. Мы предлагаем участникам нашего проекта сделать паузу в этой гонке и прямо посредине рабочей недели посвятить время себе и друзьям.



Формат, который мы предлагаем, не имеет ограничений. Это активный вид отдыха, для азартных людей. Здесь не важен пол, возраст, опыт, вам даже не придётся далеко ездить — мы находимся в городе. Наша компания давно занимается привлечением и работой с теми, кто захотел сделать яхтинг своим хобби, и мы лучшие в этом”, – рассказала директор компании Profisail Елена Соловьёва.

«Оптимисты Северной столицы». Стань участником детской регаты! 2 июня стартует шестой сезон крупнейшей детской регаты России «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Время подать заявку ещё есть.

Регата “КоммерсантЪ” — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трёх гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определённую дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

«Мы постараемся сделать необычный для питерского рынка продукт, — рассказал комментатор «Матч ТВ» Алексей Жиров. — Мы хотим провести 12 вечерних регат и сделать это в максимально комфортной для участников форме — хорошие безопасные лодки Beneteau Platu 25 и популярные J70, опытные шкиперы и, конечно, очень приятные гонки под парусом. Хочется, чтобы люди создавали свои команды и боролись за победу, как в общем зачёте серии, так и в каждом конкретной регате, ну а для начала просто пришли и примерили этот увлекательный вид спорта на себя».



Информационным партнёром серии выступил лидер бизнес журналистики — издательский дом “КоммерсантЪ”.

«Для нас это новое, интересное начинание, а как вы знаете, мы любим предложить нашим друзьям что-то неожиданное и захватывающее, — отметил генеральный директор ИД «Коммерсант СПб» Максим Ефимов. — Уверен, что этот проект ждёт успех, и приглашаю всех читателей нашей газеты под паруса «Коммерсанта».



Подробную информацию о гонках регаты вы можете найти здесь.