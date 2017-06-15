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Гандбол. Россия обыграла Словакию и сохранила шанс на ЧЕ-2018
Фото: rushandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

Секунда и смерть? Нет – жизнь! Россия обыграла Словакию в гандбол

Российские гандболисты в борьбе за ЧЕ-2018 совершили подвиг и выиграли концовку матча у словаков. Осталось дома сломать черногорцев.
15 июня 2017, четверг. 00:15. Другие

Мужская сборная России по гандболу сделала ещё полшага по направлению к чемпионату Европы, который пройдёт в январе следующего года в Хорватии. В драматичном матче россияне сделали то, чего им не хватало по ходу всего сезона, – выиграли концовку, забив за 10 секунд до окончания игры. Российская команда в гостях сломила сопротивление сборной Словакии, и теперь всё в её руках. Остался последний матч отбора – с Черногорией.

На краю пропасти

Сборная России сама себя загнала в такую ситуацию, когда оказалась перед необходимостью выигрывать два матча из двух, чтобы пробиться на чемпионат Европы. Глупейшая домашняя ничья со Словакией в начале отборочного турнира год назад, затем упущенная через три дня победа в упорной гостевой встрече с Черногорией, и два болезненных поражения от Швеции в мае.

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Концовка сезона, накопившаяся усталость, травмы лидеров, – а побеждать надо с теми, кто есть. Причём соперники ровно в той же ситуации и тоже оказались перед необходимостью выигрывать. Честно говоря, такой интриги в нашей отборочной группе не предполагалось, поскольку сборная России, хоть и уступает на сегодняшний день в классе команде Швеции, но всё же превосходит две другие сборные. Однако в таких матчах, которые сравнимы с плей-офф, на одном классе не выиграешь.

Нужно в буквальном смысле выгрызать, вырывать нужный результат.

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Словакия – Россия – 24:25 (12:12)
Россия: Шишкарёв – 6, Сорока – 5, Киселёв, Шкуринский, Калараш – по 3, Ковалёв, Житников – по 2, Валиуллин – 1.

Никто не хотел умирать

Словаки, в составе которых в основном ветераны, с первых секунд и принялись вырывать и выгрызать мяч и топтать россиян. За четыре стартовых минуты они получили три (!) удаления, два из которых были на счету 130-килограммового линейного Андрея Петро. Казалось бы, что ещё нужно, чтобы именно в этот момент рвануть вперёд в счёте, а там пусть догоняют? Но хозяев «Словнафт-Арены» в Братиславе эта ситуация не слишком смутила.

Они в меньшинстве действовали даже лучше, чем при игре в равных составах. И не только потому, что сами играли хорошо, а скорее из-за неудачной игры российских гандболистов в большинстве. Вместо уверенного лидерства – ничья. Наши постоянно вели, но ни разу за весь первый тайм этот отрыв не составил более двух голов. А на исходе 30-минутки после потери россиян словаки заработали пенальти, и Томаш Урбан в очередной раз сравнял счёт.

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Великолепная игра вратаря, отличная реализация атак и семиметровых и очень активная защита – так сборная Швеции обыграла сборную России.

Как обычно и было в этом сезоне, последнюю атаку сборная России провела неудачно, просто потеряв мяч вместо подготовленного броска. Но было полное ощущение, что команда Словакии дрогнет, если наши хоть немного прибавят в скорости. Тем более что в целом игра россиян смотрелась эпизодами очень неплохо, а то, как наши игроки бежали в оборону после потерь и нередко совершали обратные перехваты, было и здорово, и удивительно.

10 минут атак, 10 минут ступора

Первые десять минут второго тайма прошли с преимуществом сборной России. Хотя началось всё с обмена результативными атаками, а затем появившийся на правом краю капитан команды Даниил Шишкарёв не реализовал два подряд выгоднейших момента. Но на третий раз исправился, и тут же в ворота Рихарда Стоха «полетело». Тот же Шишкарёв, Дмитрий Киселёв, Александр Шкуринский – и вот уже на исходе 40-й минуты преимущество в три гола.

Но следующие десять минут прошли с преимуществом сборной Словакии. Сначала хозяевам удалось сравнять счёт, причём вновь не обошлось без потерь со стороны россиян, а затем и оторваться на два гола. Главный тренер нашей команды Дмитрий Торгованов во время технического перерыва прибег к непечатным выражениям, чтобы встряхнуть подопечным. Получилось грубо, зато подействовало.

Счёт вновь стал равным, и так продолжалось до последних минут.

Слово капитана

За три с половиной минуты до окончания встречи положение сборной России стало критическим. Любомир Дюриш отправил мяч в ворота Дмитрия Павленко, а наш левый крайний Игорь Сорока получил двухминутное удаление. Что тут можно сделать? Но в этот момент нам просто повезло. Во время розыгрыша большинства Урбан, который девять раз поразил ворота сборной России, промахнулся, а в ответной атаке Шишкарёв сумел сравнять счёт.

Играть оставалось чуть больше минуты, мяч был у словаков. Но тот же Шишкарёв сумел сделать перехват и заставил Якуба Микиту фолить. Он сделал это до того момента, как табло начало отсчитывать последние 30 секунд, а это означало, что красной карточки не будет и семиметрового тоже, пусть и ценой удаления. У нас оставалось полминуты и последняя атака. Торгованов взял тайм-аут, когда 10 секунд от этого времени уже истекло.

Хронометристы не сразу остановили время, и после вмешательства нашего главного тренера секундомер отмотали на пять секунд. Отмотали бы на шесть, и сборная России впервые в истории пропустила бы чемпионат Европы. Во время этой последней атаки Дмитрий Житников гениальным пасом нашёл на правом краю Шишкарёва, и наш капитан красиво поразил ворота словаков и вывел сборную России вперёд.

Играть оставалось всего 10 секунд. И на исходе этого времени Урбан отправил мяч в сетку ворот Павленко, но сделал это уже после истечения 60 минут. На какую-то долю секунды, но позже. Судьи разобрались в эпизоде и гол не засчитали, хотя для словаков он уже ничего не решал, а россиян оставлял вне финального турнира. Хорошо, что Торгованов не отвоевал у хронометристов больше времени. Победа в драматичной концовке!

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Переступить через Черногорию

17 июня в Москве в последнем матче отборочного турнира сборная России примет сборную Черногории. Победа в этой встрече позволит россиянам занять второе место в группе и получить путёвку на ЧЕ-2018. Черногорию же устроит и ничья, так как у балканской команды перед заключительным туром на два очка больше, чем у россиян.

В параллельном матче черногорцы обыграли немотивированных шведов, которые досрочно обеспечили себе первое место. Команда Драгана Джукича в отличной форме, но сборной России отступать некуда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
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