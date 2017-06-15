Повторили на бис. Команда Трефилова едет на чемпионат мира

Олимпийские чемпионки по гандболу завоевали путёвку на чемпионат мира. Евгений Трефилов обновил команду и готов к новым свершениям.

У женской сборной России по гандболу в декабре будет шанс в пятый раз в истории завоевать титул чемпиона мира. Путёвку на главный турнир года команда Евгения Трефилова оформила ещё 9 июня в Астрахани, разгромив сборную Польши, но официально добилась этого права после ответного стыкового матча в Кошалине, одержав и вторую победу.

Простая формальность

11 мячей преимущества после первого матча не оставляли сомнений в том, кто поедет на чемпионат мира в Германию. Возможно, ещё в декабре прошлого года можно было сомневаться, что этой форы россиянкам хватит для итоговой победы. Достаточно вспомнить неудачный чемпионат Европы в Швеции.

Но в июне 2017-го Евгений Трефилов собрал отличную команду, способную решать любые задачи. И очень уверенную в своих силах. Так что матч в Кошалине являлся не более чем формальностью, без которой невозможно было считать задачу выполненной.

Выноси готовенького. Сборная Трефилова разгромила Польшу Женская сборная России провела лучший матч после победы на Олимпиаде. Путёвка на чемпионат мира в Германию почти в кармане.

Целый год ушёл на обновление сборной после триумфальной Олимпиады. За этот год российские болельщики пережили неудачу на континентальном чемпионате, несколько разгромных поражений в «Золотой лиге» и увидели четыре десятка игроков, привлекавшихся в главную команду страны.

А в итоге на свет появилась новая команда с некоторыми из прежних действующих лиц.

Гандбол. Квалификация ЧМ-2017

Ответный матч. Польша, Кошалин. 15 июня

Польша — Россия — 28:32 (14:15)

Россия: Самохина, Сень – по 5, Судакова, Дмитриева, Ведёхина – по 4, Малашенко, Скоробогатченко – по 3, Постнова – 2, Жилинскайте, Петрова – по 1.

Первый матч — 20:31

Астрахань. Дубль два

Первый тайм матча в Кошалине стал практически повторением первого тайма астраханской встречи. С той разницей, правда, что россиянки не нервничали, а Трефилов не кричал, несмотря на ошибки, которые были. И несмотря на то что не пошли броски у Дарьи Дмитриевой, которая в Астрахани была неудержима, а Дарья Самохина стала промахиваться с семиметровой точки.

Не получилось у них — получилось у других. Особенно старалась Анна Сень, которая провела эти 30 минут на высочайшем уровне. Остановить её соперницы не могли, хотя очень старались. Она вновь показала весь арсенал бросков, а также умение одним движением корпуса оставить не у дел всех защитников. Отлично играла Марина Судакова, которая с правого края забросила несколько красивейших голов. И вообще всё было очень неплохо. Единственное, что у россиянок не всегда получалось, — это игра в защите. Как и в первом матче, наши девушки не делали хотя бы шаг вперёд, чтобы заставить гандболисток сборной Польши атаковать с неудобных позиций и дальней дистанции. У подопечных Лешека Кравицкого иногда проходили очень неплохие комбинации, которые явно были наиграны на тренировках.

«Я опасаюсь этих матчей». Кого боятся олимпийские чемпионки? Команда Евгения Трефилова рискует не попасть на чемпионат мира. Этого попробуют не допустить шесть победительниц Игр-2018.

«Плюс 15» по итогам двух стыковых встреч — более чем убедительное преимущество. Расчёт со сборной Польши за поражение в четвертьфинале ЧМ-2015 произведён полностью

Хозяйки при поддержке примерно трёх тысяч болельщиков какое-то время лидировали, но хватило их только на первый тайм, который завершился со счётом 15:14 в пользу сборной России. Как и в Астрахани.

Разгром – дело молодых

Во втором тайме главный тренер российской команды дал отдохнуть Сень, чуть позже посадил на скамейку запасных Судакову, на небольшие игровые отрезки выпускал Людмилу Постнову, которая забила два красивейших гола. Не слишком нагружал Трефилов и Дмитриеву, а также выпустил линейную Екатерину Матлашову, для которой эта игра стала первой в составе национальной сборной.

Новая сборная России без малейших усилий справилась с попытками польской команды порадовать своих болельщиков победой. А в концовке просто добавила в скорости и выиграла и ответный матч. «Плюс 15» по итогам двух стыковых встреч — более чем убедительное преимущество. Расчёт со сборной Польши за поражение в четвертьфинале ЧМ-2015 произведён полностью. Сначала в квалификации к Олимпиаде-2016, теперь — в стыках к ЧМ-2017.

Правда, польская команда ещё может получить «уайлд-кард» от Международной федерации гандбола и сыграть-таки в Германии. Но на эту халявную путёвку много претендентов. А сборная России действительно порадовала. И этим составом на чемпионате мира подопечные Трефилова будут конкурентоспособны, но у нашей команды огромный запас в виде возвращения в строй травмированных лидеров — Анны Вяхиревой, Полины Кузнецовой, Екатерины Ильиной, Карины Сабировой. А капитан «Ростова-Дон» Юлия Манагарова получила наконец право играть за сборную России. Такому выбору позавидует любой тренер.