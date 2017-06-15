Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гандбол. Женская сборная России пробилась на ЧМ-2017
Фото: rushandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

Повторили на бис. Команда Трефилова едет на чемпионат мира

Олимпийские чемпионки по гандболу завоевали путёвку на чемпионат мира. Евгений Трефилов обновил команду и готов к новым свершениям.
15 июня 2017, четверг. 22:10. Другие

У женской сборной России по гандболу в декабре будет шанс в пятый раз в истории завоевать титул чемпиона мира. Путёвку на главный турнир года команда Евгения Трефилова оформила ещё 9 июня в Астрахани, разгромив сборную Польши, но официально добилась этого права после ответного стыкового матча в Кошалине, одержав и вторую победу.

Простая формальность

11 мячей преимущества после первого матча не оставляли сомнений в том, кто поедет на чемпионат мира в Германию. Возможно, ещё в декабре прошлого года можно было сомневаться, что этой форы россиянкам хватит для итоговой победы. Достаточно вспомнить неудачный чемпионат Европы в Швеции.

Но в июне 2017-го Евгений Трефилов собрал отличную команду, способную решать любые задачи. И очень уверенную в своих силах. Так что матч в Кошалине являлся не более чем формальностью, без которой невозможно было считать задачу выполненной.

Выноси готовенького. Сборная Трефилова разгромила Польшу
Женская сборная России провела лучший матч после победы на Олимпиаде. Путёвка на чемпионат мира в Германию почти в кармане.

Целый год ушёл на обновление сборной после триумфальной Олимпиады. За этот год российские болельщики пережили неудачу на континентальном чемпионате, несколько разгромных поражений в «Золотой лиге» и увидели четыре десятка игроков, привлекавшихся в главную команду страны.

А в итоге на свет появилась новая команда с некоторыми из прежних действующих лиц.

Гандбол. Квалификация ЧМ-2017
Ответный матч. Польша, Кошалин. 15 июня
Польша — Россия — 28:32 (14:15)
Россия: Самохина, Сень – по 5, Судакова, Дмитриева, Ведёхина – по 4, Малашенко, Скоробогатченко – по 3, Постнова – 2, Жилинскайте, Петрова – по 1.
Первый матч — 20:31

Астрахань. Дубль два

Первый тайм матча в Кошалине стал практически повторением первого тайма астраханской встречи. С той разницей, правда, что россиянки не нервничали, а Трефилов не кричал, несмотря на ошибки, которые были. И несмотря на то что не пошли броски у Дарьи Дмитриевой, которая в Астрахани была неудержима, а Дарья Самохина стала промахиваться с семиметровой точки.

Не получилось у них — получилось у других. Особенно старалась Анна Сень, которая провела эти 30 минут на высочайшем уровне. Остановить её соперницы не могли, хотя очень старались. Она вновь показала весь арсенал бросков, а также умение одним движением корпуса оставить не у дел всех защитников. Отлично играла Марина Судакова, которая с правого края забросила несколько красивейших голов. И вообще всё было очень неплохо. Единственное, что у россиянок не всегда получалось, — это игра в защите. Как и в первом матче, наши девушки не делали хотя бы шаг вперёд, чтобы заставить гандболисток сборной Польши атаковать с неудобных позиций и дальней дистанции. У подопечных Лешека Кравицкого иногда проходили очень неплохие комбинации, которые явно были наиграны на тренировках.

«Я опасаюсь этих матчей». Кого боятся олимпийские чемпионки?
Команда Евгения Трефилова рискует не попасть на чемпионат мира. Этого попробуют не допустить шесть победительниц Игр-2018.
«Плюс 15» по итогам двух стыковых встреч — более чем убедительное преимущество. Расчёт со сборной Польши за поражение в четвертьфинале ЧМ-2015 произведён полностью

Хозяйки при поддержке примерно трёх тысяч болельщиков какое-то время лидировали, но хватило их только на первый тайм, который завершился со счётом 15:14 в пользу сборной России. Как и в Астрахани.

Разгром – дело молодых

Во втором тайме главный тренер российской команды дал отдохнуть Сень, чуть позже посадил на скамейку запасных Судакову, на небольшие игровые отрезки выпускал Людмилу Постнову, которая забила два красивейших гола. Не слишком нагружал Трефилов и Дмитриеву, а также выпустил линейную Екатерину Матлашову, для которой эта игра стала первой в составе национальной сборной.

Новая сборная России без малейших усилий справилась с попытками польской команды порадовать своих болельщиков победой. А в концовке просто добавила в скорости и выиграла и ответный матч. «Плюс 15» по итогам двух стыковых встреч — более чем убедительное преимущество. Расчёт со сборной Польши за поражение в четвертьфинале ЧМ-2015 произведён полностью. Сначала в квалификации к Олимпиаде-2016, теперь — в стыках к ЧМ-2017.

Правда, польская команда ещё может получить «уайлд-кард» от Международной федерации гандбола и сыграть-таки в Германии. Но на эту халявную путёвку много претендентов. А сборная России действительно порадовала. И этим составом на чемпионате мира подопечные Трефилова будут конкурентоспособны, но у нашей команды огромный запас в виде возвращения в строй травмированных лидеров — Анны Вяхиревой, Полины Кузнецовой, Екатерины Ильиной, Карины Сабировой. А капитан «Ростова-Дон» Юлия Манагарова получила наконец право играть за сборную России. Такому выбору позавидует любой тренер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
Новости. Другие
15 июня 2017, четверг
22:59 Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги»
22:41 Карякин проиграл Карлсену в восьмом туре турнира в Ставангере
21:15 Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги»
21:11 Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира по гандболу
20:54 Поццовиво выиграл шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии»
20:04 Ильиных — пятая в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧЕ в Киеве
19:41 Немец Хартунг победил на ЧЕ по фехтованию в соревнованиях саблистов
19:30 Россия сыграет со Словенией в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 6х6
18:35 Егорян: у нас серебро чемпионата Европы. Даже не знаю, плакать или радоваться
18:32 Россиянин Сиваков победил в общем зачёте молодёжной «Джиро д'Италия»
18:28 Шпажистка Колобова завоевала золото чемпионата Европы
18:20 Лисунов: сделаем всё возможное, чтобы показать максимальный результат в Рузе
18:20 Зиннуров: Россия выиграла первый Суперфинал МЛ. Желаю повторить успех
18:17 Власенко: бассейн в городе Рузе один из лучших в Европе
18:16 Терюшков: вход на матчи Суперфинала Мировой лиги в Рузе будет бесплатным
18:04 Маглионе: FINA всегда с удовольствием проводит соревнования в России
17:54 Шпажистка Колобова пробилась в финал чемпионата Европы в Тбилиси
17:26 Шлейхер и Белевцев завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках с вышки
16:44 Саблист Якименко не сумел пробиться в четвертьфинал ЧЕ в Тбилиси
16:34 Шпажистка Колобова вышла в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси
16:31 Власенко: сборная РФ по водному поло настраивается на победу в Суперфинале МЛ
16:05 Воронин: заявление Дибирова не совсем обосновано. Какие ещё нужны поздравления?
15:27 Шпажистка Колобова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси
14:15 Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в четвертьфинал этапа Суперсерии
14:01 РУСАДА провела антидопинговый семинар для легкоатлетов в Новогорске
13:35 Логинов: Цветков неудачно пошутил, пришлось съесть его на ужин
12:56 Стоимость проведения Олимпиады-2016 составила $ 13,2 млрд
12:49 Родионенко: гимнасты РФ — вторые в мире, у нас есть чему поучиться
12:30 Закарин выступит на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Воронеже
12:11 Клячин и Васнецова выступят на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском
12:07 Ильиных с лучшим результатом вышла в финал ЧЕ по прыжкам в воду
12:02 Зайцева: должность главного тренера мне дали совсем не для того, чтоб я работала
11:08 Казань примет чемпионат Европы по триатлону в 2019 году
10:02 Тедеев: на ЧР в Назрани некоторые «показали кино», которое никому не нужно
09:41 18 гандболисток вызваны в состав сборной РФ на матч с Польшей в отборе к ЧМ
09:36 Российские регбисты проиграли уругвайцам в матче Кубка наций в Монтевидео
09:30 Конева: не собиралась заканчивать свою спортивную карьеру. Это глупо и рано
09:21 Команда Логинова — вторая после трёх гонок на чемпионате мира в классе «Дракон»
09:18 Меркулова победила на этапе Кубка мира по выездке в Нижнем Новгороде
00:59 Садулаев: финал ЧР с Байцаевым — один из самых тяжёлых в моей карьере
00:50 Гогаев: быть борцом — это своего рода болезнь
00:25 IWF готова незамедлительно принять надлежащие меры по борьбе с допингом
14 июня 2017, среда
23:14 Пловцы Красных и Чупков одержали победы на этапе «Маре Нострум»
22:51 Сборная России по гандболу обыграла Словакию в отборе на ЧЕ-2018
22:15 Крамник обыграл Карлсена на турнире в Ставангере, Аронян вышел в лидеры
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017