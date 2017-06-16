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15 июня в Назрани завершился чемпионат России по вольной борьбе
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Страсти по Садулаеву. Чем завершился чемпионат России по вольной борьбе

Как Русский танк «потяжелел», почему танцору не мешает борьба и зачем проводить турнир на Северном полюсе – итоги ЧР по вольной борьбе.
16 июня 2017, пятница. 14:00. Другие

«Первый шаг в Токио делается в Ингушетии», – рассказывал чемпион Олимпиады 2008 года Назир Манкиев перед стартом чемпионата России по вольной борьбе. И был абсолютно прав: первый чемпионат страны в новом олимпийском цикле должен был расставить акценты, показать, кто из опытных и титулованных атлетов и дальше готов штамповать победы и кто из молодёжи готов потеснить своих старших товарищей в сборной. Болельщики, заполнившие трибуны Дворца спорта имени Берда Евлоева, знаменитого ингушского борца, увидели немало ярких схваток и удивительных сенсаций, насладились эффектными приёмами и мастерством фаворитов.

Хорошему танцору борьба не мешает

Главным сюжетом турнира стал переход чемпиона Олимпиады в Рио-де-Жанейро Абдулрашида Садулаева в более тяжёлую весовую категорию – до 97 кг. Это событие по принципу домино породило целый ряд турнирных интриг и непредсказуемых поворотов. Например, в весовой категории до 86 кг, оставшейся без явного фаворита, развернулось нешуточное сражение за первое место. Фаворитами в нём считались дагестанские атлеты, однако добраться до золотой награды они не смогли. Чемпионом России стал Владислав Валиев, в финале неожиданно победивший Шамиля Кудиямагомедова и признавшийся после финала, что мог бы быть не борцом, а танцором.

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«В детстве я занимался танцами. Потом мне сказали выбрать что-то посерьёзнее. Я пришёл на соревнования по вольной борьбе, посмотрел, мне понравилось – после чего записался на тренировки. Если бы не было того золотого дня, думаю, стал бы танцором», – рассказал Валиев.

Любопытно, что уже в следующем году, когда поменяются границы весовых категорий, Садулаев может вновь воссоединиться со своими прежними соперниками. Впрочем, на чемпионате России даже в весе до 97 кг равных ему не нашлось. Русский танк просто перемалывал всех своих соперников: 10:0, 12:0, 10:0, 11:0 – с такими результатами Садулаев дошёл до финала, в котором ему предстояло сойтись с призёром чемпионата Европы Владиславом Байцаевым. Решающая схватка получилась невероятно напряжённой и красивой, но в итоге Садулаев всё же победил со счётом 9:8 и стал чемпионом России даже в более тяжёлой, чем обычно, весовой категории.

«Понимал, что переход в более тяжёлый вес не пройдёт безболезненно, но бороться оказалось труднее, чем я думал. Здесь просто так в ноги не пройдёшь, нужно мудрить, обыгрывать либо на скорости, либо подыскивать другие методы. Пожалуй, поединок с Владиславом Байцаевым – один из самых тяжёлых в моей карьере», – рассказал после окончания финала Садулаев. А у вас есть возможность ещё раз посмотреть схватку, признанную лучшей на всём турнире.

Бешеная сушка

Любопытный инцидент произошёл в первый же день чемпионата России в весовой категории до 61 кг. Призёру чемпионатов мира и Европы Ахмеду Чакаеву очень тяжело далась сгонка веса перед контрольным взвешиванием, и за полчаса, отведённые на процедуру, Чакаев так и не уместился в границы заявленной категории – весы показывали на 50 граммов больше, чем нужно. В итоге Ахмед всё-таки согнал вес до необходимого предела, но возможность его участия в турнире определялась судейской комиссией. «Хочу подчеркнуть, что Ахмед Чакаев находится в весе, но вес он сделал на полторы минуты позже положенного, – рассказал Михаил Мамиашвили. – Поэтому было принято решение допустить его до чемпионата России, но он будет не вверху турнирной сетки, как предполагалось при жеребьёвке, а внизу».

Получив последний номер посева, Чакаев дошёл до полуфинала, но две следующие схватки проиграл, а потому остался без медали. В борьбе за титул Гаджимурат Рашидов победил Виктора Рассадина. В первый день также завершились соревнования в весовой категории до 70 кг. Зрителям особенно полюбилась зрелищная, бросковая манера борьбы Давида Баева, который прошёл даже действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева. Но Баев ограничился лишь бронзой, а в финале сошлись два борца из Дагестана: Кадимагомедов победил Дибиргаджиева.

Джамал Отарсултанов, в отличие от Чакаева, взвешивания так и не прошёл, а потому выступал в весовой категории до 65 кг. Олимпийский чемпион в 1/16 финала в зрелищной схватке уступил более молодому Чермену Валиеву, но и тот до решающих схваток не добрался. Золото увёз домой Алан Гогаев, в последний раз побеждавший на чемпионате России пять лет назад. В весовой категории до 74 кг победу праздновал Хетик Цаболов, досрочно завершивший все свои предварительные схватки. Серебряная награда досталась Гаджи Набиеву.

Турнирная борьба в самой лёгкой и самой тяжёлой весовых категориях зрителей практически ничем не удивила. В лёгком весе до финала предсказуемо дошли Заур Угуев и Артём Гебеков. Победу на чемпионате России праздновал недавний призёр европейского первенства Угуев. А в самом тяжёлом весе конкуренция в нашей стране пока, увы, не слишком высока. Но Анзору Хизриеву всё-таки пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать золотую награду.

Чемпионат России – на Северном полюсе?

Прошлогодний чемпионат России по вольной борьбе был омрачён рядом скандалов. В южных республиках, где у болельщиков кипит кровь, на ковре часто появляются не только спортсмены или судьи. Турнир в Ингушетии также не обошёлся без подобных инцидентов, но их было всего два, и пресечены они были в кратчайшие сроки. Однако неспокойным зрителям глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пригрозил проведением следующего чемпионата России на Северном полюсе – там-то на ковёр никто не выбежит. Угроза, похоже, действие возымела: даже самые несдержанные зрители проведению схваток больше не мешали.

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Впрочем, куда более эффективной выглядит другая мера: введение на крупных соревнованиях паспортов болельщика, вроде тех, что будут использоваться на стартующем в ближайшие дни Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу в России. Наказание в виде невозможности вновь оказаться в зале выглядит эффективной мерой пресечения массовых выходов на ковёр.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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