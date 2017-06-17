Сидите дома. Как Россия осталась без чемпионата Европы

Российские гандболисты в матче с черногорцами задрожали в самый неожиданный момент. И упустили победу и путёвку на ЧЕ-2018.

За пять минут до окончания последнего матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2018 по гандболу среди мужских команд сборная России держала в своих руках путёвку в финальную стадию. Но удержать не смогла. У нашей команды в самый неподходящий момент просто задрожали коленки. Впервые в истории мужской чемпионат Европы пройдёт без сборной России.

Идеальный тайм

После героической победы в Братиславе над сборной Словакии нашей команде для выхода на чемпионат Европы необходимо было в Москве победить сборную Черногории. Соперника, который ни в чём сборную России не превосходит, и которого год назад в отборе к ЧМ-2017 россияне дважды разгромили. Да, в ноябре уже в отборе на ЧЕ-2018 была ничья, но и тогда могли побеждать, если бы грамотно распорядились мячом в последней атаке, на которую было целых 50 секунд.

Секунда и смерть? Нет – жизнь! Россия обыграла Словакию в гандбол Российские гандболисты в борьбе за ЧЕ-2018 совершили подвиг и выиграли концовку матча у словаков. Осталось дома сломать черногорцев.

Но то было уже давно, а побеждать надо было здесь и сейчас. И обновлённая российская команда принялась доказывать, что рано хоронить наш мужской гандбол. Первый тайм в исполнении сборной России можно назвать идеальным. Дело даже не в разнице в счёте «плюс 5», а в том, что и позиционные атаки, и быстрые переходы, и перехваты, и отличная игра вратаря, и уверенная игра в защите – всё это было. Наши гандболисты порой выдавали такие комбинации, что черногорцы просто смотрели, как мяч ходит от одного соперника к другому и влетает в ворота.

Гандбол. Отборочный турнир ЧЕ-2018, мужчины. Москва, 17 июня

Россия – Черногория – 27:27 (16:11)

Россия: Киселёв, Ковалёв – по 6, Житников, Шкуринский – по 4, Сорока – 3, Чипурин, Калараш – по 2.



Как, например, во время молниеносной атаки, когда сборная России прошла всю площадку в четыре паса, а Дмитрий Ковалёв завершил комбинацию расстрелом Раде Миятовича с шести метров. Или когда один за другим Александр Шкуринский и Дмитрий Киселёв бросали на скорости с девяти метров с напрыжки. Или когда наш разыгрывающий Дмитрий Житников разрезал оборону соперников неожиданными передачами.

Наши играли просто здорово, а Игорь Сорока, действовавший персонально против звёздного великана-полусреднего Вуко Борожана, не давал лидеру черногорцев особо развернуться.

Всё под контролем?

Убедительное преимущество после первого тайма позволяло надеяться, что и во втором тайме наши будут контролировать ситуацию. Так и было на протяжении 22 минут. Черногорцы несколько изменили свою игру в позиционном нападении. Не всегда следовали передачи на Борожана – чаще стал брать на себя игру Милош Божович, который практически не промахивался.

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Соперники медленно сокращали разрыв в счёте, но ничего особо страшного в этом не было. Во всяком случае, казалось, что достаточно просто не допускать невынужденных ошибок, и ничего команда Черногории сделать не сможет. Тем более, вратарь сборной России Дмитрий Павленко был великолепен – он нейтрализовал три броска в упор, лицом отбил пушечный опорный бросок Борожана.

Задрожавшие коленки

К 22-й минуте разрыв счёте сократился до минимума, но во время нашей атаки Борожан нарушил правила на Киселёве, и арбитры выписали черногорцу две минуты штрафа. Тот стал спорить и получил ещё две минуты. Вот он, тот самый эпизод, когда можно спокойно довести матч до победы. Удаление лидера сборной Черногории действительно перевернуло ход матча. Только, к сожалению, не в пользу сборной России.

Наши игроки просто растерялись, когда нужно было атаковать в большинстве, а у соперников не было Борожана. Показательным стал момент с подбежавшим к главному тренеру Сорокой – левый крайний сборной России не знал, что именно делать на площадке, ведь опекаемый им игрок был удалён. В итоге вместо уверенно лидерства наступило равенство – черногорцы за время удаления Борожана дважды поразили ворота Павленко, россияне отличились только один раз.

При этом в позиционных атаках у российских игроков пропала та уверенность, что была в течение полутора таймов. Никто не брал на себя смелость бросить, каждый искал передачей партнёра – коленки задрожали у всех, а отсюда и неточные передачи, и неправильные заслоны, а всё это сорванные атаки. Сборная Черногории, почувствовав состояние соперника, свой шанс не упустила.

Победу не удержали. Россия опять потеряла очки в отборе на Евро Российские гандболисты не смогли обыграть сборную Черногории, в которой перед началом отборочного турнира произошёл громкий скандал.

Балканская команда вообще могла выиграть этот матч, но Игорь Сорока за семь секунд до окончания встречи установил окончательный счёт – 27:27. Точно с тем же счётом завершился и ноябрьский матч, и сейчас о той упущенной победе, как и об упущенной победе в домашнем матче со словаками остаётся только вспоминать.

Впервые в истории чемпионат Европы пройдёт без сборной России. Означает ли это, что наш мужской гандбол упал на самое дно? Факт к том, что такого запаса прочности, как у женской сборной, у наших мужчин нет. А что будет дальше – покажет время. До чемпионата мира – 2019 процесс смены поколений в сборной наверняка завершится.