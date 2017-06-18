Трефилов: после Польши Сень звонит: «Я беременна». Здорово, что не от меня

Женская сборная России по гандболу уверенно пробилась на чемпионат мира, который пройдёт в декабре в Германии. Команда Евгения Трефилова в стыковых матчах обыграла сборную Польши. После этих матчей наставник сборной России подвёл итоги постолимпийского сезона, рассказал о перспективах и будущем команды, которая год назад подарила болельщикам победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Сень провела матчи с польками беременной. Снимаю перед ней шляпу»

— Евгений Васильевич, можно говорить, что уже создана новая сборная?

— Нет, конечно, куда там! Нашу команду ждёт очередное обновление. И от этого никуда не денешься.



— Куда же больше? И так от сборной годичной давности даже половины не осталось.

— Ну на это я повлиять никак не могу. Все же знают, что Влада Бобровникова провела несколько матчей за «Ростов-Дон», будучи беременной. Так вот, в матчах с Польшей в составе сборной России также играла беременная гандболистка.

— ???

— Ну да, буквально перед нашим разговором мне позвонила Анна Сень и поздравила меня с тем, что она беременна. Я рад, конечно. Здорово, что хоть не от меня.

Интересное положение. Что же творят беременные спортсменки? Толчки, захваты, удары – беременная гандболистка Бобровникова выдержала всё, чтобы помочь своей команде. Что это – героизм или легкомыслие?

— А она знала о своём положении до матчей с Польшей?

— Говорит, что не знала. В любом случае у меня в игровом плане к ней нет ни единого вопроса – Аня отыграла отлично, сделала для команды всё, что могла. У меня могут быть вопросы в плане поведения, дисциплины, но не в плане игры. Снимаю перед ней шляпу. Могу только поблагодарить её за такую самоотдачу и пожелать всего самого хорошего. А мне придётся думать, кем её заменить.



— Будут и другие потери?

— Сейчас не хочу называть фамилии, но, насколько я знаю, часть игроков национальной команды не планируют приезжать на летний сбор, во время которого запланирована очень большая работа. Вот и судите, можно ли в такой ситуации говорить о создании новой сборной. Получается, что нужно вновь брать молодых и пытаться сделать из них настоящих бойцов. А им ещё рановато становиться лидерами! Мне очень хочется сказать, что Тоня Скоробогатченко – уже готовый игрок сборной России, но это не так. Она может расти рядом с более опытными, а приходится бросать её и других «под танки». Хотя потенциал у девочки огромный, тут ничего не скажешь. Как однажды сказал мне Левон Акопян: «Выиграла твоя команда – разгоняй к чертям, набирай следующую, работай и не бойся ничего». Получается, что отчасти он прав.

Буквально перед нашим разговором мне позвонила Анна Сень и поздравила меня с тем, что она беременна. Я рад, конечно. Здорово, что хоть не от меня.

— Неужели ничего не переворачивается внутри оттого, что не удалось сохранить сборную, победившую на Олимпиаде?

— Ещё как переворачивается! У меня сердце щемит до сих пор. Я знал, что завершат карьеру Ира Близнова и Оля Акопян, возможно, кто-то ещё, но надеялся на 70-75 процентов состав сохранить. Когда уходят ветераны, это одно, а когда молодые – другое. Меня это бесит, честно говоря. Я ругаюсь с ними, так ругаюсь, как никогда не сделал бы в семье. Посмотрите на сборную Норвегии, которая живёт два олимпийских цикла с небольшими изменениями. А мы один раз достигли успеха и всё. Наверное, наша русская черта такая. Зачем работать, когда всё уже есть?

«У меня нет возможности собрать команду, которую я хотел бы увидеть»

— Получается, что за весь сезон у вас так и не было возможности собрать ту сборную…

— (перебивает) … которую я хотел бы увидеть? К сожалению, вы правы. Многих игроков я просто не вижу в работе, молодых же надо натаскивать, тягать. Хотя 16-дневный сбор перед стыками с польками позволил прояснить многие вопросы. Мы поработали, провели три контрольных матча, два официальных – и сборная совсем в ином состоянии, чем на том же чемпионате Европы. Возьмём Дарью Самохину, которая в декабре в Швеции завалила всё к чёртовой матери, а сейчас сыграла на высоком уровне и, главное, стабильно.



— Но перспективы же есть, молодые в своём возрасте побеждают на мире и Европе.

— А я и не говорю, что нет перспектив, у нас хорошие молодые девчонки, очень хорошие. Просто надо работать, работать и работать – я так для себя цитату Ленина воспринимаю. Спросил я ту же Скоробогатченко после второго матча с Польшей: «Что, Тоня, есть разница между взрослым гандболом и молодёжным уровнем?» Она мне ответила: «Конечно, есть. Колоссальная». Вот так. И проблемы наши, помимо перспектив, тоже очевидны. Особенно на позиции линейных. Сейчас мы остались только с одной Ксюшей Макеевой. Да, есть Майя Петрова, которая мне сказала: «Евгений Васильевич, если я понадоблюсь сборной, то всегда готова помочь». Но ведь Майе уже 35 лет, она отдала сборной всё, а на её позиции мы так и не воспитали замену. Я к ней обращусь, конечно, но куда это годится? Её же можно понять, хочется быть с семьёй.



-Какие ещё позиции будут проблемными?

— Правый край. На данный момент там только один игрок – Екатерина Левша. Марина Судакова, к сожалению, в нынешнем сезоне не показала ничего. Очень жду возвращения Ани Вяхиревой, которая сейчас восстанавливается после травмы.

У меня есть сомнения, что ростовские гандболистки приедут на летний сбор в Сочи. Мне оттуда всегда говорят, что необходимости приезжать нет, мы и так дадим вам готовых игроков. Это шутка, насмешка!

«Некоторые игроки из нынешнего состава команды на летний сбор не планируют приезжать»

— Вы рассматриваете на эту позицию Юлию Манагарову, которая с 19 июня может выступать за сборную России?

— Я ещё не видел её в совместной работе, а очень хотел бы посмотреть. Могу сказать, что она в списке игроков, которых я приглашаю в Сочи на летний сбор. Но у меня есть сомнения, что ростовские гандболистки приедут на этот сбор. Мне оттуда всегда говорят, что необходимости приезжать на сборы нет, мы и так дадим вам готовых игроков.

Манагарова: пока даже не поняла, что мы уже два трофея взяли Как провалиться и выиграть всё, как с паспортом РФ остаться иностранкой, как смотреть за сборной по ТВ – в беседе с Юлией Манагаровой.

— А это не так?

— Да это шутка какая-то, насмешка. За последнее время я видел только одного игрока, которого полностью подготовил клуб – это Анна Кочетова из волгоградского «Динамо».



— Почему же её не было в составе на матчах с Польшей?

— Она сама мне позвонила и сказала, что пока не готова к таким матчам, не позволяет физическое состояние. Но я надеюсь, с Кочетовой мы поработаем, она может помочь сборной. Во всяком случае, я рассматриваю её в качестве кандидата в национальную команду. Я бы, наверное, настаивал на появлении Анны в команде, если бы не дай бог что-то случилось с Дашей Дмитриевой. Но с Дмитриевой, к счастью, всё в порядке – она безусловный лидер сегодняшней сборной России.

«На подготовку к чемпионату мира у меня будет три дня»

— Сколько игроков будет на летнем сборе?

— В плане ФГР заложено 22 плюс шесть тренеров, включая массажистов, физиотерапевтов и врачей. Сбор пройдёт с 14 по 26 июля. Я думаю, тренерский штаб можно сократить до пяти человек, и за счёт этого выгадать место для ещё одной спортсменки. А сколько приедет – не могу сказать. Но все должны понять: сборы – важнейшая вещь, они позволяют плодотворно поработать на будущее. Пусть тренеры, которые не отпускают игроков, поставят себя на моё место, а потом объясняют, что да как. Но никто же не хочет этого сделать и понять. Вот мы перед матчами с Польшей провели очень полезные сборы благодаря Минспорта и ФГР. Теперь можем тех игроков, что их прошли, полгода без проблем вызывать. Они к этому готовы. Нам нужно о будущем думать.



— На этом сборе будут гандболистки, которые пока не играли за главную команду?

— Будут те, кто время от времени привлекался к сборам, и даже выходил на несколько минут в матчах. Например, Екатерина Матлашова из «Луча», Ксюша Карпачёва из Тольятти, Екатерина Баркалова из Ставрополя, Ярослава Фролова из «Кубани», которая зажигала в «молодёжке». Все имена сейчас называть не буду. Осенью я хочу провести ещё один расширенный сбор. Мне нужно понимать, кем я могу располагать к главному турниру года. Я хочу, чтобы на каждую позицию было по три-четыре игрока примерно равного класса, и если одна из них мне позвонит и скажет, что забеременела или заболела, то у меня все равно остался бы выбор. Нам нужна система, которая в своё время была у мужчин, но оказалась разрушенной.

Повторили на бис. Команда Трефилова едет на чемпионат мира Олимпийские чемпионки по гандболу завоевали путёвку на чемпионат мира. Евгений Трефилов обновил команду и готов к новым свершениям.

— Сколько времени будет у вас на подготовку к чемпионату мира в Германии?

— Не поверите, наверное, – три дня. И с нашим нынешним календарём ничего сделать нельзя. Я уже который год прошу у федерации сверстать календарь по туровой системе. Чтобы мы имели возможность проводить несколько матчей подряд. В СССР так и было – играли три дня подряд, выходной, два дня подряд. Соответственно, игроки привыкали к тем нагрузкам, что были на официальных турнирах. Там то ничего не поменялось. А у нас сейчас – две недели, две игры, никакой нагрузки. Как тут перестроиться потом под календарь чемпионатов мира и Европы, где ты две недели только под нагрузкой?



— Наверное, в этом случае можно сказать, что все в одинаковых условиях?

— Сказать можно, только меня остальные совершенно не волнуют. У меня есть своя команда, которая должна дать результат. В регламенте нашего чемпионата сказано, что он проводится для выявления лучших и формирования сборной страны. Понимаете, формирования сборной. Он не должен быть турниром в себе, который только определяет чемпиона и призёров. А у нас все игроки сборной из чемпионата России. Я ратую за уменьшение количества легионеров как в наших клубах, так и наших игроков в зарубежных. Налогоплательщики Трефилова бы не поняли. Они там не растут. Сколько уезжали, ну и что? Алёна Ихнева вот вернулась в том же состоянии, в котором уезжала. Будем с ней работать, я считаю, она вполне способна пробиться в состав сборной России.

«Я не знал, что в Волгограде начались скандалы и игроки хотят уйти»

— По ходу прошедшего сезона был момент, после которого у вас опускались руки, наступала апатия?

— Признаюсь, был. Это связано с «Кубанью». Президент ФГР Сергей Шишкарёв воплощает в жизнь идею о возрождении гандбола на Кубани. Так вот, была идея собрать команду из сильных игроков, составить конкуренцию «Ростову-Дон». Игроков мы собрали, но они так и не заиграли. Причин много, вдаваться в подробности не буду. Но факт в том, что если бы начал ориентироваться на молодёжь с сентября, а не после Нового года, мы, может быть, с ростовским клубом могли бы и побороться.



— Проясните, пожалуйста, эпизод с переходом в «Кубань» сразу шестерых игроков из Волгограда.

— Мне скрывать нечего. Клянусь, хотите верьте, хотите нет, но я абсолютно ничего не знал о том, что в «Динамо» какой-то разлад и раздрай, а часть игроков готовы покинуть команду. Я узнал об этом ровно в тот момент, когда мне позвонила мама Ярославы Фроловой и попросили о помощи. «Что нам делать, Евгений Васильевич? В команде они больше не останутся. Куда идти?» — вот что она сказала.



— А вы сразу пригласили их в «Кубань»?

— Ага, именно так и было. У меня состав на тот момент был из 28 человек! Куда я мог впихнуть ещё шестерых?! Бюджет не резиновый, да и нельзя просто так взять гандболисток, а игровым временем не обеспечить. Позвонил Шишкарёву, спросил совета. Он дал мне карт-бланш на подписание контрактов с ними, за что Сергею Николаевичу низкий поклон. А что ещё было делать, если речь шла либо об игроках сборной, либо о тех, кто в ближайшем резерве национальной команды? Если бы не «Кубань», Фролова и Скоробогатченко могли оказаться в Венгрии и Македонии. К ним уже подкатывали. Я поступил как тренер сборной, а не как тренер «Кубани».



— На разных форумах гандбольных была информация, что вы «обхаживали» этих игроков, чтобы переманить в свою команду.

— (смеётся) Конечно, обхаживал. Я же джентльмен, а речь о молодых дамах. Ещё раз повторяю – я ничего не знал о ситуации в Волгограде. У меня был разговор ещё в начале сезона только с Тоней Скоробогатченко, но речь шла о будущем сезоне. Всё. Остальных просто пришлось спасать для нашего чемпионата и сборной. Но если вдруг такая ситуация повторится, я поступлю так же. А потом буду говорить с главными тренерами других команд, уговаривать взять игроков в аренду и давать им время на площадке.

«У меня прекрасные отношения с Ростовом, я люблю этот город»

— Давайте ещё один скандальный момент проясним. Протест против нарушения «Ростовом-Дон» пункта регламента о количестве легионеров во время полуфинальной серии.

— Нарушение было? Было. Отписка о том, что не заметили присутствия на площадке лишнего легионера была? Была. Ну детский сад же, ё-моё. Давайте играть по правилам, коль они существуют. Я не против кого-то персонально, я за то, чтобы все были в одинаковых условиях. Но этого не происходит. Кто-то всегда оказывается выше правил.

Разгром в игре, поражение в кабинете. «Кубань» – без золота Команда Евгения Трефилова потеряла шансы побороться за золото чемпионата России. Шансы эти «Кубань» искала в регламенте, но не получилось.

— Если бы это был не «Ростов-Дон», тоже подали бы протест?

— Я понял суть вопроса. У меня прекрасные отношения с Ростовом, я люблю этот город и ростовчан. И не надо лишний раз нас сталкивать. Дело в другом. Когда у клуба такое отношение к главному тренеру сборной, то будет и ответная реакция. Думаю, все в курсе, как бывший тренер «Ростова-Дон» Ян Лесли высадил меня из клубного автобуса, когда я был освобождённым тренером национальной команды. Мне отвесили пощёчину, а я должен вторую щёку подставлять? Или ситуация с тем, как ростовские девушки пропускают сборы национальной команды. По регламенту за каждый день пропуска следует дисквалификация на один матч национального чемпионата. Соблюдается этот пункт правил?

Давайте играть по правилам, коли они существуют. Я не против кого-то персонально, я за то, чтобы все были в одинаковых условиях. Но этого не происходит. Кто-то всегда оказывается выше правил.

— «Ростов-Дон» стал для вас самым принципиальным соперником?

— Это очень сильная команда, с которой мне очень нравится бороться, чемпион России, обладатель Кубка ЕГФ, а с их главным тренером Фредериком Бужаном у нас хорошие отношения. На них, особенно образца концовки завершившегося сезона, можно только равняться и пытаться стать лучше. Надеюсь, что не только «Кубань» будет тянуться за «Ростовом-Дон», но и «Лада», и «Астраханочка», и «Звезда» и все остальные.

«Пропуск чемпионата Европы – очень сильный удар»

— Не могу не спросить о мужской сборной, которая впервые пропустит чемпионат Европы…

— Я очень расстроен. Мы перед ответным матчем с Польшей собрались всей командой, девочки поставили три ноутбука и по интернету смотрели, как парни рубились со словаками. Не представляете, какая радость была у нас, когда они забили победный гол на победных секундах! Я был уверен, что с нынешней Черногорией дома точно справятся. Как видите, ошибся.

Сидите дома. Как Россия осталась без чемпионата Европы Российские гандболисты в матче с черногорцами задрожали в самый неожиданный момент. И упустили победу и путёвку на ЧЕ-2018.

— Можете назвать главную причину такой неудачи?

— Я могу сходу сказать, в чём вообще главная проблема нашего мужского гандбола – техническая оснащённость. Вы видели матчи россиян со шведами? Это же небо и земля в плане техники. У нас богатейшие традиции, отличная школа, а теперь мы оказываемся в аутсайдерах. Те же французы у себя более 200 (!) специализированных интернатов гандбольных открыли и постоянно следят за их работой, а потом получают отдачу в виде молодых игроков. А у нас, допустим, есть СДЮСШОР, но контроля за её работой нет никакого. Может, эта школа уже и не достойна своего статуса, раз никого не подготовила за много лет?



— Пропуск чемпионата Европы сильно скажется на судьбе нашего мужского гандбола?

— Это очень большой удар, не сказаться это просто не может. Получается, ребята просто потеряют определённое количество времени в своей карьере, которая и так недолго продолжается. У некоторых игроков больше и не будет шанса попробовать завоевать что-то на уровне сборной.



— Вам придётся в следующем сезоне отдуваться за себя и за парней.

— Будем стараться. Это точно могу обещать.