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Итоги чемпионата России по греко-римской борьбе
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Власов и в новом весе король. «Классики» выявили лучших в стране

Возвращение забытых чемпионов, эксперименты с весом, призовой автомобиль, жаркие схватки по новым правилам — в итогах чемпионата России.
19 июня 2017, понедельник. 11:00. Другие

Во Владимире завершился чемпионат России по греко-римской борьбе, в котором приняли участие почти все сильнейшие и определились основные претенденты на поездку на чемпионат мира.

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1:8 — ещё не поражение

Острейшая конкуренция на ковре была почти во всех весах, включая наилегчайший, где на лидерство в команде претендовали призёр Олимпийских игр Мингиян Семёнов, участник Игр-2016 Ибрагим Лабазанов и победитель Евроигр-2015 Степан Марянян. Семёнов, уже завоевавший в этом году бронзу на чемпионате Европы, получил первый посев, а Лабазанов и Марянян сошлись уже в полуфинальной схватке. Марянян уверенно взял верх над соперником, который обыграл его на олимпийском отборе, а затем в финале расправился и с Семёновым. Поскольку все наши «мухачи» много гоняют, Марянян избежит дополнительных контрольных тестов и при отсутствии форс-мажора должен ехать на чемпионат мира.

В весе до 66 кг отсутствовали сразу два лидера — освобождённый чемпион Европы Артём Сурков и залечивающий травмы Ислам-Бека Альбиев. В их отсутствие яркую борьбу показал молодой осетин Заур Кабалоев, однако пробиться в команду ему будет непросто. Для этого нужно выступить гораздо сильнее первого номера сборной Суркова на международных турнирах, а в этом не всё будет зависеть от Заура.

На Олимпиаду чемпион Европы Адам Курак пытался отобраться в весе до 66 кг и не преуспел. С этого сезона он окончательно решил выступать на категорию выше. Чемпионат России едва не завершился для него в первой же схватке. В поединке с Валерием Гусаровым он спасся чудом, проигрывая 1:8, а затем поймал кураж и в финале обыграл главного фаворита турнира, призёра чемпионата Европы Абуязида Манцигова. Адам — один из тех борцов, кому новые правила без поставновки в партер пошли на руку, и теперь он главный претендент на попадание на чемпионат мира.

Власов берёт новый вес

Роман Власов оставил весовую категорию до 75 кг и поднялся на этаж выше. В его отсутствие настоящую сенсацию сотворил Александр Чехиркин, боровшийся в финале ещё на чемпионате России-2005. В финале он в упорной борьбе одолел Ильяса Магамадова, но своё право выступать на чемпионате мира ему ещё предстоит доказать стабильной борьбой и выдержать противостояние с призёром чемпионата Европы Чингизом Лабазановым, пропустившим национальный чемпионат.

Лучший российский борец-вольник Абдулрашид Саадулаев задал тренд побеждать не в своём весе, а двукратный олимпийский чемпион Роман Власов его поддержал. Отсутствие постановки в партер и более тяжёлые соперники не стали проблемой для Власова, которому для участия не пришлось гонять вес. Достойное сопротивление именитому борцу оказал в финале Адлан Акиев. Не обошлось даже без привычного для Власова рассечения. Теперь и на чемпионате мира Роман будет бороться в новой для себя категории.

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Другой олимпийский чемпион Давит Чакветадзе чемпионат Европы этого года провалил, а затем заболел и пропустил чемпионат России. За это время успел вырасти серьёзный претендент 23-летний Сосруко Кодзоков, начинавший, кстати, в вольной борьбе. В полуфинале Кодзоков одолел живую легенду Алексея Мишина, который затем выиграл поединок за бронзу. Теперь ему предстоит выдержать испытание зарубежными турнирами и олимпийским чемпионом Чакветадзе.

Машина в подарок за золото

Травма два года назад помешала лучшему ингушскому борцу Мусе Евлоеву побороться за путёвку на Олимпиаду в Рио, но сейчас он, похоже, окончательно закрепился в роли лидера в этом весе. В 13 лет он с семьёй переехал в Калининград и там и совершенствовал своё борцовское мастерство. Поскольку предыдущий лидер этого веса Никита Мельников не вышел даже в финал, Евлоев должен будет поехать на чемпионат мира. Этот значимый в карьере борца успех уже отметил большой поклонник единоборств, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который подарил борцу первый личный автомобиль.

В полку тяжеловесов прибыло. Ислам Магомедов, представлявший на Олимпиаде нашу страну в полутяжёлом весе, решил попробовать свои силы в абсолютной весовой категории. В результате жеребьёвки уже в первом круге состоялась «схватка двух йокодзун» Сергея Семёнова и Виталия Щура. Призёр Олимпиады обыграл призёра чемпионата Европы и дальше открыл себе дорогу к финалу, где и должна была состояться проверка Магомедова, однако тот из-за поднявшейся температоры на поединок не вышел. В итоге Семёнов будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира, а Магомедов набираться опыта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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