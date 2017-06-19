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Анжелы и Димоны
Фото: Reuters
Текст: Андрей Шитихин

Анжелы и Димоны. Закройте это немедленно!

Тяжёлая атлетика опустилась на самое дно. На допинге попались подростки. Выход только один – гнать вид спорта с Олимпиад. Совсем.
19 июня 2017, понедельник. 14:00. Другие

Дикий случай произошёл в тяжёлой атлетике. Пятеро египетских спортсменов-подростков в возрасте от 14 до 17 лет попались на стероидах. Всего «замели» семерых, но совершеннолетних можно не считать – настолько привычным стало употребление допинга в этом виде спорта. Сейчас идёт разбирательство, федерации тяжёлой атлетики Египта грозит дисквалификация. Но это не выход. Наша прямолинейная рубрика «Анжелы и Димоны» предлагает более радикальные меры.

Допинговых скандалов в тяжёлой атлетике только за последние пять лет было не счесть сколько. Даже и не стоит пытаться считать страны, представители которых были уличены в употреблении запрещённых препаратов, причём в большинстве случаев – препаратов каменного века. Да и ни при чём в данном случае национальная принадлежность. Вид спорта превратился в рассадник бесконечного вываливающейся изо всех щелей дурно пахнущей массы.

Попались и дети. На стероидах. Это доказывает в очередной раз, что вид спорта построен на систематическом употреблении допинга.

В погоне за всё более крутыми результатами и рекордами все рамки даже видимого приличия давно уже сломаны. А теперь попались и дети. На стероидах. Наверняка случай в Египте – не единственный. Просто это доказывает в очередной раз, что вид спорта построен на систематическом употреблении допинга. Как это остановить?

Анжелы и Димоны. Олимпийское движение дошло до точки
Исполком МОК решил определить столицы сразу двух летних Олимпиад подряд. Почему это решение вызывает вопросы даже у членов этого самого МОК?

Прежде всего исключить тяжёлую атлетику из олимпийской программы. Недавний исполком МОК пригрозил международной федерации именно такими мерами. До декабря IWF предписано отчитаться о том, что федерация сделала в плане борьбы с допингом и что планирует сделать. Пока же в качестве превентивной меры у штангистов отобрали одну весовую категорию. А если исполком останется недоволен, в 2024 году соревнований по тяжёлой атлетике в программе Игр не будет.

МОК, хватит уже угрожать. Хотите исключить – исключайте. В нынешнем виде тяжёлую атлетику реформировать нельзя. Начинать нужно с нуля.

МОК, хватит уже угрожать. Хотите исключить – исключайте. В нынешнем виде тяжёлую атлетику реформировать нельзя. Начинать нужно с нуля – с новыми методиками, спортсменами, тренерами. Это поможет добиться пусть не абсолютного, но всё же очищения этого вида спорта. Правда, пострадает зрелищность – вес штанги серьёзно снизится, поскольку без запрещённой «фармы» нынешних результатов добиться невозможно. Случится эффект домино – будут аннулированы мировые рекорды, переписана история и т.д.

Ведь мы внизу, а штанга — наверху. Как раздавили тяжёлую атлетику
Президент Федерации тяжёлой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставку. Кризис в отечественной «штанге» достиг пика. Точнее – дна.

Ещё более радикальный путь – лишить тяжёлую атлетику олимпийского статуса насовсем. Будет масса недовольных, которые считают, что Олимпийские игры без штанги представить невозможно? Так пусть создадут примерно такое же шоу, как представители силового экстрима. И ничего менять не придётся, и тренеров переориентировать не нужно – будут работать в родной стихии. И тогда можно плевать на кодекс ВАДА со своей колокольни. Или помоста – кому как удобнее. Вот только деньги на развитие придётся зарабатывать самим.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжелы и Димоны Допинг
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19 июня 2017, понедельник
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