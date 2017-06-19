Власть в одной руке. Как Немов покорил толпу

Иногда одного движения руки достаточно, чтобы остановить толпу и спасти Олимпиаду. Причём — ценой собственной медали. «Чемпионат» продолжает серию статей c Rexona о великих моментах в истории спорта.

Волшебство

… этот момент всегда кажется немножко волшебным. Дирижёр резко поднимает вверх руку и заставляет замереть не только целый оркестр, но и тысячу зрителей, не отрывающих взгляда от кончика его палочки. Вот сейчас, вот прямо сейчас палочка опустится — и начнётся музыка, а человек за дирижёрским пультом будет управлять всем миром, окружающим его.



Сейчас он кажется всемогущим…

Издевательство

Алексей Немов — четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный призёр – выигрывал медали на всех снарядах и во всех дисциплинах. Опорный прыжок, перекладина, многоборье, брусья, вольные упражнения, конь, командные выступления – Немов действительно был универсальным мастером и умел в гимнастике всё. На Олимпиаду в Афины в 2004 году он приехал 28-летним ветераном – это запредельный возраст для гимнаста, тем более для выступлений на высочайшем уровне. Он вёз с собой всего одну программу для золотой медали – на перекладине. Зато какую.

Главным соперником Немова был он сам. Программа Алексея являлась самой сложной и самой красивой на всём турнире, одна только связка из трёх перелётов Ткачёва и перелёта Гингера чего стоила. Россиянину требовалось всего лишь не ошибиться, и он выступил блестяще. Крохотная неточность при соскоке могла стоить максимум одной десятой балла, но даже в этом случае оценка Немова не могла быть ниже 9,850. Всё это понимали и болельщики, устроившие Алексею настоящую овацию.

Революция

То, что случилось дальше, не поддавалось какому-то внятному объяснению. Российских болельщиков в этот день было совсем немного, однако трибуны практически до отказа заполнили любители гимнастики из других стран. Они прекрасно разбирались в нюансах программ и оценок, а потому натурально взвыли, увидев издевательский балл за выступление Немова – 9,725. Чудовищно, невероятно заниженная оценка, сразу же выбрасывавшая россиянина за черту призёров, потому что два серьёзных соперника только что получили по 9,787.



И вот тут началась революция. Люди на трибунах свистели, кричали, топали ногами и не собирались успокаиваться. Прошло пять, десять минут, но ничего не менялось: болельщики продолжали негодовать. Американец, который должен был выступать сразу за Немовым, краснел, бледнел и потел. Он подходил к перекладине и отходил от неё, жалобно смотрел на судей в надежде получить поддержку, но тем было не до него. Они понимали, что влипли.



Да, они всё понимали. Иначе как объяснить судейское решение впервые в истории олимпийских соревнований по гимнастике прямо на месте пересмотреть собственные оценки? Такого раньше никогда не случалось, так что объявление о пересмотре вызвало на трибунах взрыв восторга. Люди ликовали и готовились к торжеству справедливости. Но зря.

Воровство

9,762 – именно так в этот день звучало слово «издевательство» на судейском языке. Арбитры, по сути, признали, что в первый раз бессовестно обобрали Немова, но и пересмотр не давал россиянину ровным счётом ничего. У Алексея только что два раза подряд украли олимпийское золото. При всём честном народе.



И вот этот самый народ мириться с воровством не желал. Свист и топот стали ещё громче, а кое-кто из болельщиков с проклятиями в адрес судей начал спускаться ближе к арене. Несчастный американец даже не выходил к перекладине: на него было больно смотреть.



Немов и его тренер тоже сидели на своих местах. При первом объявлении оценок они лишь смущённо и непонимающе улыбались, после пересмотра лицо Алексея стало каменным. Он хорошо понимал, что через несколько минут олимпийский турнир по спортивной гимнастике будет сорван по вине судей. И это — скандал. Если, конечно, арбитры во второй раз не пересмотрят оценки и не поставят ему то, что он заслуживает. И, судя по беготне и истеричным переговорам в судейской, всё к этому и шло. Немову оставалось лишь подождать каких-то пять минут…

Справедливость

Но он не стал ждать. Вышел к трибунам и поднял руки вверх. Сейчас он был тем самым дирижёром, он управлял тысячами людей, их мыслями и желаниями. И Алексей плавно опустил руки вниз, а потом ещё и ещё раз. Он успокаивал толпу, он призывал её смириться с несправедливостью. И толпа послушалась своего героя: люди аплодировали россиянину и усаживались на места. Турнир был продолжен, Немов занял лишь пятое место. Это была его последняя Олимпиада.

Позже Алексей никогда не говорил, насколько тяжело ему было принять такое решение. Зато не сомневался, что поступил правильно. И всё повторил бы, выпади ему такой шанс ещё раз. Всё, что он получил тогда, – официальные извинения, а нескольких арбитров надолго отстранили от судейства. Зато поступок гимнаста, лишившего себя медали ради олимпийских идеалов, навсегда вошёл в историю спорта.



Ведь справедливость — одна на всех. #неподведимомент #rexona



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