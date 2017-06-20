Власов: мы выходим на ковёр умирать, поэтому кровь — знак успеха

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов во Владимире стал чемпионом России в новом для себя весе до 80 кг. Победа в финале над молодым и перспективным борцом Адланом Акиевым далась Власову непросто. Он получил рассечение и был вынужден отыгрываться по ходу схватки, но сумел отстоять статус многолетнего первого номера сборной. Корреспондент «Чемпионата» дозвонился Роману накануне его поездки на подготовительный сбор в Адлер.

«Рассечение — хорошая для меня примета»

— Разница в 5 кг оказалась ощутимой? Почувствовали мощь соперников?

— Конечно, разницу ощутил, так как до этого вообще не боролся в этом весе. Особенно это было заметно в первой встрече, где достался более мощный по габаритам соперник. Зато после этой схватки я понял, что могу спокойно бороться и в 80 кг. Я был хорошо готов, проделал хорошую работу, поэтому была уверенность, что всё закончится хорошо. К решающим и самым сложным трём поединкам у меня уже появилась уверенность и какой-то почерк в борьбе.

— Самочувствие при отсутствии весогонки было лучше?

— В целом чувствовал себя хорошо, прошёл хорошую подготовку и неплохо стартовал в этом весе, хотя поначалу были сомнения. Некоторые люди говорили, что не стоит экспериментировать. Я же хотел проверить себя с новыми соперниками, не гоняя веса. Обычно я вешу 80 кг, а к поединкам сгоняю по 5 кг. Здесь вышел сытый, восстановленный и отдохнувший.



— Однако в финале Адлан Акиев даже вёл по ходу схватки. Были сомнения, что сможете одолеть более молодого и голодного оппонента?

— Адлан — очень достойный парень. Я его знаю не первый год. Три года назад мы вместе боролись в весе 75 кг, потом он перешёл в 80. Это настоящий трудяга, поэтому я был готов к тому, что в этой схватке он отдаст всё для победы. Я даже благодарен ему, что дал мне хороший бой. Он отлично настроился и бурно начал схватку. Из-за ошибки вначале мне пришлось успокоить нервы и использовать то, чему тренеры учат нас с детства — бороться через «не могу» и задействовать все силы. У меня получилось переломить ход схватки и теперь нацелиться на победу на чемпионате мира. Побеждать в такой сильной конкуренции и яркой схватке всегда приятно.



— Рассечения в решающих схватках у вас не редкость. Сразу вспоминается Олимпиада в Рио. Соперники могут использовать это ваше слабое место?

— Я бы не сказал, что это у меня слабое место. У нас же борьба, а здесь бывают и травмы, и рассечения, поэтому для меня это обычная история. Ещё в 2011 году, когда я первый раз стал чемпионом мира и получил рассечение, это стало для меня хорошей приметой. Если есть рассечение, то будет успех, всё идёт по плану. По-другому никак. На таком уровне все выходят умирать на ковре. По новым правилам у нас вообще проходят своего рода гладиаторские бои — кто выдержит и не сломится, тот и победит.

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«Победа Виолетты придала мне сил»

— Вы неоднократно высказывались за возвращение партера. А коллеги по борцовскому миру поддерживают вас? Насколько реален возврат к старым правилам уже в этом олимпийском цикле?

— Я нахожу поддержку у многих людей из мира борьбе, у тех кто любит и смотрит борьбу. У каждого выдающегося борца есть такой приём в партере, который украшает схватку, будь то Александр Карелин, турок Хамза Ерликая или болгарский армянин Армен Назарян. У каждого из них был великолепный приём в партере, который украшал поединок. Историю не обманешь и изменение правил не повысило зрелищность. Многие встречи заканчиваются 1:1, и это не то, что интересно зрителю. Всё идёт к тому, чтобы партер вернулся. Многие, в том числе президент Объединённого мира борьбы, считают, что с нового года партер вернётся. Это украсит борьбу, придаст зрелищности и остроты поединкам и поможет нам собирать полные залы.

— Как вы относитесь к возможному другому нововведению и проведению турнира в течение двух дней?

— Правила, которые были в 1996-2004 годах, я считаю самыми справедливыми. Борьба проходила два дня. Был партер. На мой взгляд, в один день тяжело бороться пять схваток без восстановления. Какая бы готовность ни была, человек устаёт, силы заканчиваются, тем более на таких стартах, как чемпионат мира и Олимпийские игры, где все спортсмены равны и каждая встреча как последняя. Это также увеличит зрелищность нашего вида спорта, так как к финалу борцы будут подходить свежее и показывать более яркие выступления. Также улучшится информационная подача, когда финалисты будут определяться заранее и будет больше времени раскрутить решающую схватку.

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— В этом году вы пропустили чемпионат Европы. Насколько трудно было вернуться на ковёр после Олимпиады и набрать оптимальную форму?

— Пропуск чемпионата Европы был согласован с Гоги Мурмановичем (Когуашвили, главным тренером сборной. — Прим. «Чемпионата»). Прошлый год забрал много сил, и нужно было восстановиться. Мотивации я не терял, в феврале выиграл в составе команды Кубок мира. Весь этот год я не терял формы, всё время тренировался в составе сборной и целенаправленно подводил себя к основным стартам во второй половине года — чемпионату России и чемпионату мира. Всё сделал правильно, потому что чувствую себя сейчас свежим и восстановленным. Сама подготовка отнимает очень много сил, а пик формы может быть только два-три раза в год, поэтому нужно правильно расставить акценты.

— Незадолго до чемпионата России ваша девушка Виолетта Колобова стала чемпионкой Европы по фехтованию. Вас вдохновляют её успехи?

— Успех близкого человека всегда вдохновляет. Перед чемпионатом Европы у Виолетты был спад, и ей пришлось хорошенько собраться. Мы всегда поддерживаем друг друга, а в тот момент, когда она победила, я уже был на чемпионате России, и меня больше поздравляли, чем её. Это действительно придало мне сил. Проигрывать было уже нельзя, нужно было соответствовать её успеху.



— Теперь как вы будете подводить себя к чемпионату мира?

— Завтра я вылетаю на сбор в Адлер, где нас ждёт встреча с главным тренером. Думаю, мы будем целенаправленно готовиться к чемпионату мира. Времени осталось очень мало — всего два месяца. Нас ждёт большой объём работы, а без него не появится уверенность. После чемпионата России я провёл три дня дома, восстановился, пообщался с семьёй и уже готов покорять чемпионат мира. Соперники мне все известны, со многими часто боролся, поэтому знаю все их сильные стороны. В команде у нас тоже работают настоящие профессионалы, которые знают, как восстанавливаться, тренироваться и готовиться психологически.