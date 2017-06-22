«Броненосец» лезет в «петлю». Стартовал четвёртый этап 52 Super Series

В первой прибрежной гонке четвёртого этапа 52 Super Series российская яхта «Броненосец» стала шестой. Впереди традиционные гонки по петле.

21 июня в итальянском городке Порто Черво стартовал четвёртый этап 52 Super Series. Представляющая Россию команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team стала шестой по итогам первой гонки. Соревнования этапа продлятся до 25 июня.



Яхт-клуб Коста Смеральда на Сардинии принял эстафету соревнований 52 Super Series у Скарлино, где в конце мая состоялся чемпионат мира класса ТР52. Старт четвёртого этапа серии оказался необычным: в первый же день состоялась прибрежная гонка, а всего в рамках этапа будет проведено две такие гонки, чего ранее никогда не было.

«Броненосец» на экваторе. Итоги чемпионата мира в классе ТР52 По итогам чемпионата мира в классе ТР52 российская яхта «Броненосец» оказалась в топ-10, но показанным результатом команда недовольна.

Гонка состоялась при очень лёгких ветрах, причём непосредственно в момент старта ветер стих до 5-6 узлов. «Из-за резкого изменения силы ветра старт и первый отрезок дистанции мы преодолели не очень удачно – на огибании были за пределами пятёрки, — рассказал баковый российской команды Альберто Баровьер. – Затем благодаря хорошим тактическим решениям нам удалось обойти несколько соперников».

Уже на втором знаке «Броненосец» был четвёртым и держался в пятёрке на протяжении всей дистанции. Только на последнем знаке команда уступила титулованной местной команде Azzurra.

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«Шестой приход можно расценивать положительно, команда очень хорошо работала, все мотивированны и сконцентрированны, — продолжил Баровьер. — Перед началом традиционных гонок по петле команда находится в хорошей форме».



Перед стартом Audi 52 Super Series Sailing Week в Порто Черво в экипаже «Броненосца» произошла замена.

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Место стратега Микеле Ивальди занял его соотечественник Томмазо Киеффи. Томмазо – не новичок в составе экипажей яхт-клуба Санкт-Петербурга. Участник пяти кампаний в Кубке Америки, победитель VOR, участник Олимпийских игр Киеффи соревнуется с экипажами клуба в различных классах с 2012 года.



Согласно с программой Audi 52 Super Series Sailing Week / четвёртого этапа 52 Super Series, уже с 22 июня до 25 июня включительно соревнования продолжатся в формате W/L гонок. Ещё одна прибрежная гонка запланирована на 24 июня.