Шишкарёв: не прощу себе, что не спустился с трибун к команде

Гандбольный сезон завершился матчами национальных сборных, по итогам которых мужская команда впервые в истории не попала в финальную часть чемпионата Европы, а женская уверенно добыла путёвку на чемпионат мира. О ключевых моментах этих матчей, о скандалах в национальном чемпионате, о перспективах мужской сборной и её главного тренера, о программе развития «Чемпионату» рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Этот сильнейший удар под дых мы пропустили вовремя»

— Сергей Николаевич, сейчас эмоции от игры мужской сборной России чуть улеглись, дадите оценку выступлению команды? Сразу после матча употребили слово «катастрофа».

— Да, это было эмоциональное высказывание в день игры, и тогда во мне говорил болельщик, коим я, конечно, являюсь. Теперь я могу дать комментарий как руководитель, как человек, который из любого поражения обязан извлекать уроки. Сейчас самое главное – с холодной головой и трезвыми мыслями принять те меры, которые позволят нам перестроить работу в мужском гандболе так, чтобы в будущем гарантировано попадать на все крупнейшие турниры и проходить эти квалификации. Только так я буду формулировать задачу на предстоящем 29 июня исполкоме. Будет ли командой и дальше руководить Дмитрий Торгованов или кто-то другой – иных задач быть просто не может.

В какой-то степени этот сильнейший удар под дых мы пропустили вовремя. Это повод уже сейчас принимать смелые решения, которые назрели. По мужскому гандболу необходимо формировать отдельную программу, чётко формировать кадровый резерв, причём делать это не карандашиком на краешке страницу и не «с кондачка». Нужно инвентаризировать, если можно так сказать, буквально всех гандболистов в стране с 18 лет и старше – кто в каких сборных выступает и на какой позиции, кого и в чём именно «подтягивать».

Сидите дома. Как Россия осталась без чемпионата Европы Российские гандболисты в матче с черногорцами задрожали в самый неожиданный момент. И упустили победу и путёвку на ЧЕ-2018.

На исполкоме вопрос развития мужского гандбола будет ключевым, а рассматриваться там будут полтора десятка вопросов. Мне хочется не только своё мнение высказывать, но и прежде всего услышать спокойный и продуманный анализ Торгованова, а также Льва Воронина, который очень долго работал с командой. Хочу послушать мнение руководителя тренерской комиссии ФГР Анатолия Драчёва. Приглашу выступить Владимира Максимова – он не член исполкома, но гуру, который может предложить свой путь выхода из кризиса.



— При каких условиях Дмитрий Торгованов продолжит работу на посту главного тренера?

— Не должно быть покаяния или посыпания головы пеплом. Я должен услышать анализ того, почему это произошло и что мы будем делать, чтобы системно — повторю: системно — побеждать в будущем. Я не верю в утверждение, что наш мужской гандбол безнадёжно отстал от женского. Мы производим нормальный «кадровый продукт», но не можем его правильно использовать, не можем с ним правильно работать. Нам нужно выстраивать весь процесс работы под Олимпиаду-2020. Пропустить её мы не имеем права. В любом случае после исполкома мы возьмём паузу на принятие окончательного решения примерно на месяц.



— Президент РФБ Андрей Кириленко, несмотря на непопадание женской команды в четвертьфинал Евробаскета, увидел потенциал команды. Вы можете сказать то же самое о мужской гандбольной сборной?

— Безусловно! Потому я и назвал непопадание на чемпионат Европы катастрофой. Она ведь не в том, что мы проиграли – в спорте такое бывает. А в том, что мы просто отдали Черногории эту игру. Отдали выигранный матч, превосходя соперника в классе, – первый тайм был абсолютно лучшим в исполнении парней за последние 7-8 игр. Нам не хватило не мастерства, а горящих глаз. Я всегда говорил и не устану повторять: такие матчи можно выиграть только на эмоциях, когда каждый настроен на борьбу, на битву. Всё же было в первом тайме! Куда делось во втором, особенно в тот момент, когда остались в большинстве, а черногорцы лишились своего лидера? Команда просто не знала, что делать! Почему же это не отрабатывалось на тренировках, неужели даже мысли не было, что такое может произойти?

«Вы что творите, пацаны?!!»

— Вы говорите об отсутствии эмоций. Но у команды есть главный тренер, да и игроки, в конце концов, самые опытные, могли как-то завести друг друга? Сразу вспоминается матч со Словакией и тайм-аут, во время которого Торгованов завёл ребят непечатными выражениями.

— Вы совершенно правы. Не нашлось у нас человека, который в самый нужный момент добавил бы эмоций. Сейчас уже можно признаться – я ведь не пошёл в раздевалку ни перед игрой, ни в перерыве. Первый раз за то время, что я занимаю пост президента ФГР. Главный тренер попросил меня не делать этого, якобы у молодых игроков трясутся коленки при виде руководителя. И этого я ни себе, ни Торгованову простить не могу! Не хочу, чтобы этого выглядело нескромно, но я умею работать с людьми, знаю как это делать – Олимпиада подтвердила. Надо было мне в матче с Черногорией во втором тайме спускаться с трибун, нарушать все каноны и правила и идти к команде на скамейку, говорить, пусть и с крепким словцом: «Вы что творите, пацаны?!!»

Уверен, что пока бы меня оттуда не увели, не показали красную или синюю карточки, я бы успел их «накачать». Не было бы никаких дрожащих коленок.

Вы видели, как вели себя черногорцы? Да они на коленях стояли обнявшись, помощи сверху просили. А наши ходили, глаза отворачивали. Уверен, что пока бы меня оттуда не увели, не показали красную или синюю карточки, я бы успел их «накачать». Не было бы никаких дрожащих коленок. Не понимаю, почему в Словакии это было, а сейчас – нет. Я дважды смотрел повторы. Не хватило злости, обычной злости. Как мой любимый Даниил (Шишкарёв. – Прим. «Чемпионата») феерил в Братиславе, а тут и он вышел на площадку и исчез. Достаточно было схватить его, сказать: «Ты что фамилию позоришь!» и всё, он бы и сам завёлся, и остальных завёл. Даже сейчас не могу отойти от того, что произошло, хотя очень стараюсь. Это мы обсуждаем конкретный матч, а проблемы гораздо шире.

— Почему игра с Черногорией прошла в Москве, а не, например, в Астрахани, где зрительская поддержка была бы на другом уровне?

— По причине логистики. Мы летели из Братиславы и в случае перелёта в Астрахань потеряли бы ещё часов восемь – у нашей федерации не то положение, чтобы позволят себе чартерные рейсы. Потому и сделали выбор в пользу дополнительного тренировочного дня. К тому же, я очень хотел, чтобы на трибуны пришло побольше людей из власти, которые посмотрели бы на гандбол высокого уровня. В Астрахань они бы не полетели. Но зрительской поддержки нашим парням не хватило, тут правы те болельщики, которые задают вопросы об игре сборной в регионах. Ну и Астрахань, намоленное место для женской сборной, а не для мужской. Признаюсь, мы хотели провести матч в Стерлитамаке, но пожалели ребят.



— Вы сказали про «кадровый продукт». Скоро можно посмотреть на наш ближайший резерв.

— Именно. Начинаются молодёжные чемпионаты в Алжире, в Грузии. Я обязательно поеду туда, посмотрю лично. Возьму с собой специалистов, которые обязаны это просматривать и анализировать. И обязательно будет присутствовать на трибунах главный тренер сборной. Если им останется Торгованов, то он на каждом матче этих турниров будет присутствовать и делать анализ. Если новый главный тренер, то новый этим займётся. Мы должны составить подробный банк данных наших игроков с их сильными и слабыми сторонами.

«Не люблю ручное управление, но других вариантов нет»

— В программе развития гандбола так и написано.

— Совершенно верно. Мы её писали для себя, сами должны и выполнять. И буду контролировать, чтобы работа была выполнена.



— Ручное управление?

— Очень не люблю это слово, но других вариантов нет.



— Мужской гандбол, получается, потерял как минимум полтора года.

— Давайте не будем так говорить. Игровой практики как таковой будет достаточно. Мы же оказались в самом низу, образно говоря, в «помойной корзине», из которой нужно проходить несколько стадий квалификации, чтобы вновь попасть на крупный турнир. Помимо квалификационных матчей будем участвовать в товарищеских, наигрывать состав. Я готов пойти на финансовые потери и организовать хороший «Рождественский турнир», чего не удалось сделать в прошедшем сезоне. Будем набиваться на «товарняки», коммерческие турниры, какие-то гандбольные фестивали. Постараемся сделать всё, чтобы компенсировать потерю ЧЕ-2018 достаточной игровой практикой. Не в ущерб национальному чемпионату, но мы организуем несколько тренировочных сборов, чтобы национальная команда вместе провела как можно больше дней.

«У нашей женской сборной огромный потенциал»

— Сбор как раз накануне стыков с Польшей провела женская команда, которая выиграла уверенно, на классе. Игра сборной России порадовала?

— Ещё как! Тем более у нашей женской команды огромный запас прочности. Я говорю даже не о тех, кто привлекался на сбор и в итоге не попал в состав, а о тех, кто сейчас не может играть. Это и лучший игрок Олимпиады в Рио Аня Вяхирева, и разыгрывающая Катя Ильина, и лучшая крайняя того турнира Полина Кузнецова, которая мне лично обещала, что после травмы вернётся ещё более сильной, чем была, Анна Кочетова, вышедшая из декретного отпуска и набирающая форму, которая наверняка хочет выиграть чемпионат мира и Олимпиаду.

Трефилов: после Польши Сень звонит: «Я беременна». Здорово, что не от меня Наставник женской сборной России по гандболу – о создании новой команды, перспективах, скандалах в чемпионате и жизни главного тренера.

— А Евгений Васильевич говорит, что надо по сусекам скрести, чтобы набрать состав для сборной.

— (Смеётся.) Трефилов всегда немножко лукавит, когда говорит, что работать не с кем. Мы с ним на днях часа четыре просидели, обсуждали перспективы. У него целая тетрадка фамилиями исписана – и это только те, которых мы ещё не видели в составе сборной. Сейчас главное – работать, а не сидеть на месте. Для этого нужен конкурентный чемпионат. И он, похоже, таким и будет.

«Виновные в скандале с легионерами будут наказаны»

— В завершившемся чемпионата особой борьбы не было.

— А меня, напротив, первенство очень порадовало – «Кубань» впервые за многие годы призёром стала, «Лада», на которую никто не ставил – с серебром, Волгоград и Звенигород зубы показали – там прекрасные девчонки. «Астраханочка» вновь собирает очень сильную команду, но там власти региона заинтересованы и лично губернатор Александр Александрович Жилкин. И, конечно, не могу не отметить игру «Ростова-Дон», который и Кубок ЕГФ выиграл, и в России все трофеи собрал. При этом команда потерпела неудачу в Лиге чемпионов, но сумела собраться после такого удара и проявила командный дух. Хочу ещё раз поздравить всех причастных к такому успеху, и выразить огромную благодарность Ивану Саввиди, без которого таких успехов вряд ли можно было ожидать. У нашего чемпионата и сборной – огромный потенциал.

— С «Ростовом-Дон» связан и главный скандал прошедшего чемпионата с количеством легионеров.

— К сожалению, да. Это отдельный вопрос, который будет обсуждаться на исполкоме в закрытом режиме. Руководителю стыдно в этом признаваться и говорить, наверное, нельзя, но я скажу: был введён в заблуждение. Я узнал о безобразии с количеством легионеров только во время полуфинальной серии «Ростова» и «Кубани», когда Евгений Васильевич подал протест. У нас были грубейшим образом нарушены нормы регламенты, и я не исключаю, что по итогам разбирательств будут приняты самые жёсткие административные меры внутри федерации. Вплоть до отстранения от должностей. Они целый сезон знали об этом и молчали, а ведь вся ситуация могла привести к самым серьёзным последствиям, если бы другие отреагировали. Это форменное безобразие.



— Вы, как руководитель федерации, можете гарантировать, что подобное больше не повторится?

— Да, я это гарантирую. Буду держать на личном контроле. Этот вопрос не закрыт. Нам нужно прояснить, где состоялся системный сбой и была ли это оплошность или досадный умысел. Люди должны знать меру своей ответственности и узнают её.

Нам нужно прояснить, где состоялся системный сбой и была ли это оплошность с легионерами или досадный умысел. Люди должны знать меру своей ответственности и узнают её.

«Матч» повёл себя не по-партнёрски»

— Можете прокомментировать ситуацию с двумя сорванными трансляциями важнейших игр на «Матче»?

— Это просто не по-партнёрски. Не хочу влезать в их внутреннюю кухню, но там какие-то склоки между отдельными группами. В нормальном цивилизованном обществе за такие вещи очень крепко наказывают. Насколько я знаю, руководству «Матча» дают совершенно неверные рейтинга гандбола, которые занижены в два-три раза. Зачем это делается? Только репутацию канала портят. Когда ведёшь переговоры с руководством – все адекватные люди, а потом на каком-то этапе принимаются идиотские решения. Мы столько усилий вкладываем, задействовать огромное количество людей, оповещаем болельщиков, а потом просто раз и всё. Так в бизнесе дела не делаются.



— Вам никто не звонил и не приносил извинения?

— Нет, конечно. Зато мне звонили и пытались выяснить отношения, на каком основании мы комментируем решения канала? Директор по развитию ФГР Евгений Селеменев на своей странице в «Фейсбуке» всё чётко изложил, выразил сожаление о том, что канал не выполнил обязательств, а мне звонят и говорят: «Почему он это комментирует? Заставьте его извиниться!» Ребята, вам это кажется правильным?! Такими действиями мы популярность спорта не поднимем.

Мне звонят и говорят: «Почему он это комментирует? Заставьте его извиниться!» Ребята, вам это кажется правильным?!

«Хочу наладить нормальные взаимоотношения на всех уровнях»

— Реализацией каких пунктов программы развития гандбол вы были бы довольны к 2020 году?

— Был бы очень доволен, если к тому времени у нас появилось хоть несколько новых спортивных объектов, где можно было бы проводить соревнования любого уровня. Порой просто стыдно за то, что мы требуем трансляции, хотим, чтобы их смотрело как можно больше людей, но понимаешь при этом, что лучше не показывать то убожество, в котором вынуждены играть олимпийские чемпионки. Был бы доволен, если бы удалость выстроить вертикаль от ДЮСШ до национальной сборной – с едиными требованиями и критериями, с единой системой учёта игроков, чтобы у нас были не дутые детские соревнования для галочки, а реальные турниры, через которые ребята растут, чтобы у нас была единая система мониторинга и контроля. Нам нужны опорные точки в регионах для взаимодействия.

Шишкарёв: чтобы гандбол поднялся, нужен миллиард рублей в год Порванные тельняшки, «лежачая забастовка», миллиард рублей на гандбол – президент ФГР Сергей Шишкарёв оценил настоящее и заглянул в будущее.

Сейчас всё напоминает лоскутное одеяло – где-то работает, а где-то пустота. Я два года не могу с мэром Волгограда встретиться по поводу гандбола, разве это дело? В Краснодаре столько усилий прилагаю, столько вложил денег и потратил усилий – ноль внимания со стороны властей до последнего времени. Сейчас там краевую федерацию гандбола возглавил Владислав Ставицкий, и дело пошло, категорическим образом всё поменялось. Я был бы доволен, если бы к тому времени наладилось нормальное взаимодействие на всех уровнях, чтобы не ползать на коленях и не умолять никого. Хорошо, конечно, принять олимпийских чемпионок, наградить их, через губернаторскую пресс-службу выложить отчёты в социальные сети, а когда придёт время реальных дел, тихо уйти в сторону. Вот вы спрашивали про то, почему мы не провели матч с Черногорией в регионе. Да потому что играть мы будем там, где нас ждут, где нам рады и где люди готовы идти на трибуны и болеть. Почему нужно решать какие-то бытовые вопросы, которые всегда берут на себя организаторы? Как раз в Астрахани с этим всё в порядке, но оставим этот город для женской команды. А мужскую сборную в будущем обязательно будем вывозить в регионы.

— В программе есть отдельный пункт о создании академии гандбола. Что это будет?

— К сожалению, сейчас обсуждение этого вопроса отложено на осень. Нужно решать другие неотложные задачи. Мы надеемся создать такой центр, где на базе отличной инфраструктуры будут собраны лучшие тренерские кадры, которые и займутся развитием гандбола. В этом смысле мы очень надеемся на активную помощь Минспорта. Не исключаю, что такая академия может быть создана в Краснодарском крае или в Москве – мы работаем по всем направлениям, чтобы гандбол в стране развивался и был лучшим в мире.