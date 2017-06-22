Под откос. Как губили свою репутацию именитые чемпионы

На днях стало известно, что именитый гольфист Тайгер Вудс был найден американской полицией спящим за рулём своего автомобиля. Спортсмен был полностью дезориентирован и совершенно не понимал, где он находится. Тест на алкоголь дал отрицательный результат, но в больнице выяснилось, что так организм Вудса реагирует на болеутоляющие препараты, выписанные ему, чтобы справиться с болью в спине и нарушениями сна. Сам спортсмен полностью отрицает возможную передозировку, однако в прессе уже предположили, что Вудс может злоупотреблять сильнодействующими препаратами. Так или иначе, некогда самый успешный и состоятельный спортсмен планеты в очередной раз напомнил не о своих спортивных победах, а о многочисленных скандалах и проблемах. В связи с этим мы вспоминаем ещё семь чемпионов, безупречная репутация которых оказалась безнадёжно испорчена.

Кома в публичном доме

Двукратный чемпион NBA и чемпион мира 2010 года баскетболист Ламар Одом был найден без сознания в ещё более неприятных обстоятельствах. 13 октября 2015 года атлет, завершивший спортивную карьеру за год до этого, был госпитализирован в госпиталь Лас-Вегаса из публичного дома. Из комы Одом вышел только спустя пару недель, а ещё месяц он потратил на восстановление. Как выяснила полиция, баскетболист во время визита к девушкам лёгкого поведения выпил практически смертельный коктейль из 10 таблеток виагры и солидной дозы коньяка. Сейчас Ламар вернулся к нормальной жизни, но о безупречной репутации теперь может только мечтать.

Жертвы режима. Как чемпионы страдали за свои убеждения Али пропустил четыре года, Фишера не пустили на родину, а Чаславска вынужденно завершила карьеру – как чемпионы страдали за свои убеждения.

Дебош пай-мальчика

Пловец Райан Лохте – номер два в современной американской сборной после Майкла Фелпса — всегда был пай-мальчиком, известным только своими успехами в бассейне. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Лохте стал шестикратным чемпионом, выступив в составе эстафеты 4х200 м. А ещё главным героем громкого скандала. В последний день своего пребывания в Бразилии Лохте заявил, что на него и его товарищей по команде напали бандиты, переодетые полицейскими. Было инициировано расследование, после которого выяснилось, что всё было совсем наоборот: американские пловцы после ночной гулянки захотели сходить в туалет на АЗС. А для этого выломали дверь и подрались с охранником. Лохте первым сбежал в США, и бразильская полиция добралась только до его товарищей. На родине чемпиона прозвали трусом и лжецом, недостойным олимпийской медали. Позже пловец покаялся и извинился, но тёмное пятно с биографии этим не стереть.

На родине чемпиона прозвали трусом и лжецом, недостойным олимпийской медали.

От любви до ненависти

Историю велогонщика Лэнса Армстронга все прекрасно помнят. Это единственный в истории спортсмен, семь раз финишировавший на первом месте в «Тур де Франс», победивший рак, основавший благотворительный фонд, снимавшийся в фильмах и сериалах и вообще бывший настоящим героем своей страны, примером для молодёжи. Армстронга не раз обвиняли в употреблении запрещённых препаратов, но в применении допинга он признался лишь в 2013 году. Причём сделал это во всеуслышание: на популярной телепередаче Опры Уинфри. От былого героического образа борца и чемпиона не осталось и следа. И после колоссального скандала никто больше не воспринимает Армстронга как выдающегося спортсмена. Возможно, если бы Лэнс кого-нибудь ограбил, к нему не относились бы с такой ненавистью, как после его признаний.

Ночь, загубившая жизнь

Всего одна ночь стоила загубленной карьеры легендарному советскому футболисту Эдуарду Стрельцову. С юных лет было понятно, что футболист обладает незаурядным талантом: в 16 лет он дебютировал в «Торпедо», в 17 — в сборной СССР, в 19 – стал олимпийским чемпионом. А незадолго до начала чемпионата мира 1958 года Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании. До сих пор неизвестно, имел ли место факт преступления или обвинение против игрока было сфабриковано. Но так или иначе, молодой футболист был признан виновным и на 12 лет отправлен за решётку. Позже срок наказания был сокращён до семи лет, и Стрельцов, выйдя на свободу, вернулся в большой футбол, в «Торпедо» и сборную. Однако лучшие годы и безупречную биографию Эдуарду вернуть уже никто не мог.

До сих пор достоверно неизвестно, имел ли место факт преступления или обвинение против Стрельцова было сфабриковано. Но так или иначе, молодой футболист был признан виновным и на 12 лет отправлен за решётку.

Падение суперзвезды

Джордж Бест в полном соответствии со своей фамилией был лучшим футболистом своего времени – так по крайней мере считали Пеле и Бобби Чарльтон. В 1968 году Бест получил «Золотой мяч» – тогда он сводил с ума поклонников не меньше, чем сейчас Месси или Роналду. Но 10 лет спустя Джордж покатился по наклонной. Он не смог избавиться от алкогольной зависимости и творил всё более дикие вещи. Всё началось с того, что в 1981 году Бест украл деньги из сумочки незнакомой женщины, чтобы купить на них выпивку. В 1984-м он подрался с полицейским и провёл в тюрьме около 10 недель. Дальше – только хуже: постоянные драки, скандалы на радио и телевидении и алкоголь. Очень много алкоголя. Он в итоге и убил звезду футбола.

Всё началось с того, что в 1981 году Бест украл деньги из сумочки незнакомой женщины, чтобы купить на них выпивку.

Первая выходка Тайсона

Молодое поколение поклонников бокса знает Майка Тайсона скорее не как выдающегося атлета, а как скандалиста и преступника, имеющего три судимости. Впрочем, до 1992 года репутация атлета, уже успевшего стать чемпионом мира по всем версиям, была практически безупречной, несмотря на то что ещё в детстве Тайсон попадался за мелкие кражи. Испортила её история с изнасилованием 18-летней девушки, имевшей титул «Чёрная мисс штата Род-Айленд». Несмотря на то что в уголовном деле было немало спорных моментов, жюри присяжных приняло решение не в пользу чемпиона. Тайсон сел за решётку на три года. А потом пошёл вразнос: откушенное на ринге ухо, скандалы на пресс-конференциях, избиения людей, наркотики, вождение в нетрезвом виде – полный комплект преступлений и правонарушений, заслонивших собой титулы.

Из героя в убийцы

История бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса чем-то похожа на историю Лэнса Армстронга. Оскар тоже преодолевал себя, занимался бегом на специальных протезах, добрался до небывалых высот, соревновался на Олимпиаде в Лондоне и нёс флаг Южной Африки на церемонии закрытия Игр. Поклонники спорта в ЮАР души не чаяли в своём герое. А тот сам уничтожил всё, одной злополучной ночью пристрелив свою подругу. Оскар поначалу настаивал на том, что принял девушку за грабителя, однако долгие разбирательства и многочисленные экспертизы, продолжавшиеся три года, установили, что Писториус знал, в кого стреляет. Атлет сел в тюрьму на шесть лет, и из-за решётки он точно не выйдет героем, которым был прежде.