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Анжелы и Димоны
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Анжелы и Димоны. Обманщики? Почему на Универсиаде нет легкоатлетов?

На Универсиаде в Тайбэе начинается лёгкая атлетика, но россиян среди участников нет. Кто принял решение об их недопуске на крупнейший старт?
21 августа 2017, понедельник. 14:05 Другие

23 августа в Тайбэе, где проходит Всемирная летняя Универсиада, будут разыграны первые комплекты наград в лёгкой атлетике. За эти награды могли бы побороться 11 российских легкоатлетов. Но они физически не смогут этого сделать, поскольку не были заведены в онлайн-систему регистрации, которая уже закрыта. Кто в этом виноват, особенно в условиях, когда почти каждый международный старт для россиян на вес золота? На этот вопрос попыталась найти ответ наша традиционная рубрика «Анжелы и Димоны».

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Выступавшие под нейтральным флагом легкоатлеты – герои? Есть и другое мнение.

Вот список российских спортсменов, который «Чемпионату» прислали из технического комитета Международной федерации студенческого спорта и которые могли участвовать в Универсиаде: Кристина Сивкова (спринтерский бег), Яна Смердова (спортивная ходьба), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Вера Рудакова (400 м с барьерами), Юлия Мальцева (метание диска), Сергей Широбоков (спортивная ходьба), Илья Мудров (прыжки с шестом), Тимофей Чалый (400 м с барьерами), Виктор Бутенко (метание диска), Алексей Фёдоров (тройной прыжок), Данила Данилов (метание молота).

Среди них есть и участники недавно завершившегося чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Например, ходок Широбоков взял на главном турнире года серебро и в Тайбэй бы точно не поехал. Но Муллина, Бутенко и Мудров выступили неудачно, и на Универсиаде могли бы отчасти отыграться за Лондон. А для других этот старт стал бы едва ли не единственным зарубежным турниром в сезоне.

FISU после консультаций с ИААФ утвердила этот список и подтвердила, что никаких ограничений к участию россиян в нейтральном статусе нет. У «Чемпионата» есть на эту тему официальный ответ члена техкома FISU по лёгкой атлетике немца Тилля Люфта, который выразил удивление тем, что российская сторона отказалась заявлять спортсменов.

9 августа, когда президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов объявил, что на Универсиаде российских легкоатлетов не будет ни в каком статусе, в РССС пришёл ответ от FISU. Онлайн-система была ещё открыта, и завести туда нейтральных участников было вполне можно. Хотя бы тех, кто ещё готов был стартовать и не объявил о завершении сезона. Из 11 допущенных спортсменов таких оставалось восемь.

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Но после визита главного тренера сборной России Юрия Борзаковского к министру спорта Павлу Колобкову в РССС поступил ответ, что отправлять не нужно никого.

«На утро 11 августа участвовать были готовы менее десятка человек. Потому ВФЛА и приняла решение никого не отправлять, о чём и сообщила в Минспорта. При этом Министерство было готово оплатить поездку «нейтралов», пусть и не в составе делегации», — сказал «Чемпионату» Сергей Сейранов.

ВФЛА с такой позицией не согласилась.

«Мы не вмешивались в процесс, так как этим вопросом занималась сборная РФ по лёгкой атлетике. FISU же не имела права заявлять нейтральных спортсменов, согласно своему уставу. Когда этот вопрос окончательно прояснился, главный тренер сборной Юрий Борзаковский отправился к Павлу Колобкову, чтобы выяснить, поедут легкоатлеты в Тайбэй или нет. К итоговому решению привела общая неразбериха, и я считаю, что оно правильное», — объяснил Андрей Крупорушников, спортивный директор ВФЛА.

В общем, и атлеты уже не в том состоянии, чтобы результат показывать, и смысла в их командировке за государственный счёт нет никакого. Всё равно любые медали наших легкоатлетов не вошли бы в итоговый зачёт, а сами они не могли даже на церемонии открытия (как и на церемонии закрытия) пройти во время парада команд.

Интересно, что ни одна из сторон, к которой обратился «Чемпионат» с вопросом «кто сказал последнее слово?», ответственность на себя не взяла. В ВФЛА сказали, что наблюдали за процессом со стороны, а все проблемы были из-за нейтрального статуса, поскольку это не предусмотрено уставом FISU. В FISU – что все вопросы решены, заключён соответствующий договор с ИААФ, и российских легкоатлетов-«нейтралов» в Тайбэе ждали. В сборной России – что все документы сдали в РССС, а большего и не требовалось. В РССС – что федерация решила спортсменов не отправлять.

Возможно, все без исключения сказали правду, а получилось так, что наших легкоатлетов на Универсиаде нет. Спортсмены, которые имели от ИААФ официальный допуск до международных стартов, во всей этой истории остались крайними. И кто кого обманул?

Илья Мудров

Илья Мудров

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжелы и Димоны
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